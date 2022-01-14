https://ria.ru/20220114/norshteyn-1767787735.html

Выставка Норштейна и Ярбусовой в Москве продлена до конца января

Выставка Норштейна и Ярбусовой в Москве продлена до конца января - РИА Новости, 14.01.2022

Выставка Норштейна и Ярбусовой в Москве продлена до конца января

Московский Еврейский музей и центр толерантности продлевает до конца января выставку "Снег на траве", приуроченную к 80-летию режиссера-аниматора Юрия... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:18

2022-01-14T10:18

2022-01-14T10:32

культура

юрий норштейн

российский еврейский музей толерантности

союзмультфильм

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Московский Еврейский музей и центр толерантности продлевает до конца января выставку "Снег на траве", приуроченную к 80-летию режиссера-аниматора Юрия Норштейна, сообщает пресс-служба учреждения."Выставка "Снег на траве" в Еврейском музее и центре толерантности продлена до 30 января 2022 года. Эта экспозиция - одновременно лабиринт и проводник по биографии и творчеству двух художников, Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой", - говорится в сообщении.Ретроспективная выставка "Снег на траве" состоит из двух блоков, в экспозицию вошло более 500 произведений, причём треть из них представлена впервые. Один блок — это инсталляция, которая соединяет в себе разного вида объекты, работы, в том числе ранние вещи Ярбусовой и Норштейна. Вторая часть выставки представляет собой галерею, которая основана на разных фильмах и демонстрирует отдельные эпизоды биографии обоих авторов. Основными экспонатами выставки выступят материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для этого проекта.Юрий Норштейн - народный артист РФ и лауреат Государственной премии СССР. Родился 15 сентября 1941 в Пензенской области, с 1961 года начал работать на киностудии "Союзмультфильм". Норштейн стал художником-мультипликатором более чем 50 картин, среди которых "Каникулы Бонифация", "Варежка" и "Чебурашка". Франческа Ярбусова - советский и российский художник-постановщик мультипликационных фильмов, лауреат Президентской премии. Жена Юрия Норштейна и художник всех его фильмов.

https://ria.ru/20211110/norshteyn-1758290276.html

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юрий норштейн, российский еврейский музей толерантности, союзмультфильм, музеи, выставки, новости культуры