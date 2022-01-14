https://ria.ru/20220114/nato-1767809285.html

Лавров ответил на вопрос о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Лавров ответил на вопрос о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров ответил на вопрос о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндии и Швеции решать судьбу их возможного вступления в НАТО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:53

2022-01-14T11:53

2022-01-14T12:13

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Финляндии и Швеции решать судьбу их возможного вступления в НАТО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Решать, безусловно, финскому народу и шведскому народу", - сказал Лавров на пресс-конференции.Москва уважает суверенитет Финляндии и Швеции, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление этих стран в НАТО, заявил он."Россия в полной мере уважает суверенитет и Финляндии, и Швеции, мы считаем, что политика нейтралитета этих стран является одним из важнейших вкладов в общеевропейскую архитектуру и в обеспечение стабильности на европейском континенте", - сказал Лавров."Вот кто не уважает суверенитет Финляндии и Швеции - это те, кто всеми правдами и неправдами хотят спровоцировать их присоединение к НАТО. Будирование этого вопроса началось давно", - отметил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.В четверг генсек НАТО заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам альянса, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО. До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Российская Федерация не понимает призыва в свой адрес к деэскалации на фоне звучавших со стороны именно НАТО слов о расширении, просьб об увеличении контингента.

https://ria.ru/20220113/mid-1767734267.html

https://ria.ru/20220114/nato-1767769569.html

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в мире, финляндия, швеция, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша, дмитрий песков, виктория нуланд, россия