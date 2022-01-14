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Лавров ответил на вопрос о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Лавров ответил на вопрос о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров ответил на вопрос о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Финляндии и Швеции решать судьбу их возможного вступления в НАТО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:53
2022-01-14T12:13
в мире
финляндия
швеция
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
сша
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Финляндии и Швеции решать судьбу их возможного вступления в НАТО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Решать, безусловно, финскому народу и шведскому народу", - сказал Лавров на пресс-конференции.Москва уважает суверенитет Финляндии и Швеции, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление этих стран в НАТО, заявил он."Россия в полной мере уважает суверенитет и Финляндии, и Швеции, мы считаем, что политика нейтралитета этих стран является одним из важнейших вкладов в общеевропейскую архитектуру и в обеспечение стабильности на европейском континенте", - сказал Лавров."Вот кто не уважает суверенитет Финляндии и Швеции - это те, кто всеми правдами и неправдами хотят спровоцировать их присоединение к НАТО. Будирование этого вопроса началось давно", - отметил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.В четверг генсек НАТО заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам альянса, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО. До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Российская Федерация не понимает призыва в свой адрес к деэскалации на фоне звучавших со стороны именно НАТО слов о расширении, просьб об увеличении контингента.
https://ria.ru/20220113/mid-1767734267.html
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в мире, финляндия, швеция, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша, дмитрий песков, виктория нуланд, россия
11:53 14.01.2022 (обновлено: 12:13 14.01.2022)
 
Лавров ответил на вопрос о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Лавров о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: решать этим странам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира НАТО
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Финляндии и Швеции решать судьбу их возможного вступления в НАТО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Решать, безусловно, финскому народу и шведскому народу", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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МИД рассказал, перед каким выбором стоят США и НАТО
Москва уважает суверенитет Финляндии и Швеции, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление этих стран в НАТО, заявил он.
"Россия в полной мере уважает суверенитет и Финляндии, и Швеции, мы считаем, что политика нейтралитета этих стран является одним из важнейших вкладов в общеевропейскую архитектуру и в обеспечение стабильности на европейском континенте", - сказал Лавров.
"Вот кто не уважает суверенитет Финляндии и Швеции - это те, кто всеми правдами и неправдами хотят спровоцировать их присоединение к НАТО. Будирование этого вопроса началось давно", - отметил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.
В четверг генсек НАТО заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам альянса, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО. До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Российская Федерация не понимает призыва в свой адрес к деэскалации на фоне звучавших со стороны именно НАТО слов о расширении, просьб об увеличении контингента.
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В миреФинляндияШвецияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСШАДмитрий ПесковВиктория НуландРоссия
 
 
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