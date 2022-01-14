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НАТО готова к взаимному контролю вооружений с Россией, заявил Столтенберг
НАТО готова к взаимному контролю вооружений с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.01.2022
НАТО готова к взаимному контролю вооружений с Россией, заявил Столтенберг
НАТО готова на взаимный с Россией контроль над вооружениями, в том числе ядерными, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:13
2022-01-14T11:23
нато
россия
в мире
йенс столтенберг
совет россия-нато
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ВАРШАВА, 14 янв – РИА Новости. НАТО готова на взаимный с Россией контроль над вооружениями, в том числе ядерными, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио."Мы должны различать несколько вопросов. Одно дело – односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, предлагая нам на подписание трактат, и это исключено. На такой компромисс мы не пойдем. Мы имеем право на защиту всех союзников с помощью присутствия войск на восточном фланге. В то же время Союз открыт на обоюдный, равный, взаимный контроль вооружений", - сказал Столтенберг."Это, однако, должно быть взаимным и возможным для проверки. Это касается обычных и ядерных сил. Ранее мы убедились, что контроль над вооружениями позволяет снизить напряжение по обе стороны", - добавил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
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нато, россия, в мире, йенс столтенберг, совет россия-нато
11:13 14.01.2022 (обновлено: 11:23 14.01.2022)
 
НАТО готова к взаимному контролю вооружений с Россией, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг выразил готовность к взаимному с Россией контролю вооружений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
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ВАРШАВА, 14 янв – РИА Новости. НАТО готова на взаимный с Россией контроль над вооружениями, в том числе ядерными, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио.
"Мы должны различать несколько вопросов. Одно дело – односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, предлагая нам на подписание трактат, и это исключено. На такой компромисс мы не пойдем. Мы имеем право на защиту всех союзников с помощью присутствия войск на восточном фланге. В то же время Союз открыт на обоюдный, равный, взаимный контроль вооружений", - сказал Столтенберг.
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"Это, однако, должно быть взаимным и возможным для проверки. Это касается обычных и ядерных сил. Ранее мы убедились, что контроль над вооружениями позволяет снизить напряжение по обе стороны", - добавил он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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