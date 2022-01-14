https://ria.ru/20220114/nato-1767795983.html

НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения, заявил Столтенберг

НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.01.2022

НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения, заявил Столтенберг

НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:00

2022-01-14T11:00

2022-01-14T12:23

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ВАРШАВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского радио."Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе. Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО, или нет", — сказал чиновник.По его словам, для членов альянса критически важно "право на защиту всех союзников", которое, в частности, они могут реализовать через размещение контингента на востоке Европы.Переговоры с НАТОВ среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.

https://ria.ru/20220114/nato-1767781420.html

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