11:00 14.01.2022 (обновлено: 12:23 14.01.2022)
НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения, заявил Столтенберг
Глава НАТО Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы по теме расширения
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского радио.
"Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе. Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО, или нет", — сказал чиновник.
По его словам, для членов альянса критически важно "право на защиту всех союзников", которое, в частности, они могут реализовать через размещение контингента на востоке Европы.
"Одновременно мы должны разговаривать и поэтому мы предложили диалог, касающийся контроля вооружений, прозрачности военных учений, механизмов, касающихся сокращения рисков <...> инцидентов и многих других вопросов", — отметил Столтенберг.
Переговоры с НАТО
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.