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НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения, заявил Столтенберг
НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.01.2022
НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения, заявил Столтенберг
НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:00
2022-01-14T12:23
в мире
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йенс столтенберг
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россия
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ВАРШАВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского радио."Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе. Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО, или нет", — сказал чиновник.По его словам, для членов альянса критически важно "право на защиту всех союзников", которое, в частности, они могут реализовать через размещение контингента на востоке Европы.Переговоры с НАТОВ среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
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в мире, нато, сша, йенс столтенберг, вена, совет россия-нато, обсе, россия
11:00 14.01.2022 (обновлено: 12:23 14.01.2022)
 
НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения, заявил Столтенберг

Глава НАТО Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы по теме расширения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского радио.
"Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе. Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО, или нет", — сказал чиновник.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
09:31
НАТО будет поддерживать Украину в случае эскалации, заявил Столтенберг
По его словам, для членов альянса критически важно "право на защиту всех союзников", которое, в частности, они могут реализовать через размещение контингента на востоке Европы.

"Одновременно мы должны разговаривать и поэтому мы предложили диалог, касающийся контроля вооружений, прозрачности военных учений, механизмов, касающихся сокращения рисков <...> инцидентов и многих других вопросов", — отметил Столтенберг.

Переговоры с НАТО

В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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