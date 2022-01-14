https://ria.ru/20220114/nato-1767781420.html

НАТО будет поддерживать Украину в случае эскалации, заявил Столтенберг

НАТО будет поддерживать Украину в случае эскалации, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.01.2022

НАТО будет поддерживать Украину в случае эскалации, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет готов поддержать Украину в случае эскалации, однако обязательства альянса относятся только... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:31

2022-01-14T09:31

2022-01-14T09:43

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РИМ, 14 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет готов поддержать Украину в случае эскалации, однако обязательства альянса относятся только к защите ее стран-участниц.Отвечая на вопрос, будет ли НАТО вынуждена "начать войну в Восточной Европе" в случае эскалации, глава альянса заявил, что такая ситуация будет стратегической ошибкой России и будет иметь серьезные последствия в плане политических, экономических и финансовых санкций.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать."Мы будем продолжать поддерживать Украину, и мы знаем, что Киев сейчас гораздо более способен защитить себя, чем в 2014 году. Ее силы лучше обучены и лучше оснащены. Тогда, конечно, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить свое присутствие. Я говорю о том, что обязательство защищать союзников относится к союзникам. Для Украины мы заявили, что последствиями будут новые экономические санкции и что мы окажем свою поддержку", сказал Столтенберг.По его словам, в процессе вступления Украины в НАТО нет определённой даты: он подчеркнул, что на повестке дня лежит поддержка Киева в реформах и действия РФ."Понятно, что мы открыты. В 2008 году мы определили, что Украина и Грузия станут членами (НАТО), но не определили время. Главный посыл однако теперь другой: вопрос о членстве касается Украины и 30 членов НАТО. Вместо этого Россия хотела бы заключить обязывающее соглашение, чтобы предотвратить расширение НАТО. Это было бы нарушением наших принципов самоопределения народов. Украинцы, финны или шведы должны иметь право решать для себя, присоединяться ли и когда. Россия не может вмешиваться. Они хотят восстановить своего рода влияние, которое остается за великими державами. Но это не та Европа, в которой я хотел бы жить. Европейские государства свободны и независимы", - сказал Столтенберг.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против РФ.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.

https://ria.ru/20220114/peregovory-1767720045.html

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

https://ria.ru/20220114/oruzhie-1767779897.html

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в мире, безопасность, украина, йенс столтенберг, нато, совет россия-нато, россия