https://ria.ru/20220114/nagrada-1767867830.html

Токаев наградил еще одного военного, погибшего при защите Алма-Аты

Токаев наградил еще одного военного, погибшего при защите Алма-Аты - РИА Новости, 14.01.2022

Токаев наградил еще одного военного, погибшего при защите Алма-Аты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также за подвиг погибшего в ходе... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:57

2022-01-14T15:57

2022-01-14T15:57

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 14 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также за подвиг погибшего в ходе беспорядков в Алма-Ате офицера Сандибека Хаирова.В Алма-Ате в четверг состоялась церемония прощания с заместителем командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковником Хаировым. Во время беспорядков он успел вывести военнослужащих из атакованного здания мэрии города, но сам спастись не смог."Постановляю: за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также за подвиг, совершенный при защите интересов государства, наградить орденом "Айбын" ІІ степени Хаирова Сандибека Галимуллиновича – заместителя командира войсковой части 32363 (по боевой подготовке) министерства обороны Республики Казахстан (посмертно)", - говорится в тексте указа, размещенного в пятницу на сайте казахстанского лидера.Ранее 16 погибших казахстанских военных и правоохранителей посмертно удостоились орденов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220114/pogromy-1767838563.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/kazakhstan-1767825685.html

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в мире, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев