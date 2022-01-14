Токаев наградил еще одного военного, погибшего при защите Алма-Аты
Президент Казахстана Токаев наградил еще одного военного, погибшего при защите Алма-Аты
© AP Photo / Vasily KrestyaninovВоенные патрулируют улицу в Алма-Ате
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Военные патрулируют улицу в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 14 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также за подвиг погибшего в ходе беспорядков в Алма-Ате офицера Сандибека Хаирова.
В Алма-Ате в четверг состоялась церемония прощания с заместителем командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковником Хаировым. Во время беспорядков он успел вывести военнослужащих из атакованного здания мэрии города, но сам спастись не смог.
"Постановляю: за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также за подвиг, совершенный при защите интересов государства, наградить орденом "Айбын" ІІ степени Хаирова Сандибека Галимуллиновича – заместителя командира войсковой части 32363 (по боевой подготовке) министерства обороны Республики Казахстан (посмертно)", - говорится в тексте указа, размещенного в пятницу на сайте казахстанского лидера.
Ранее 16 погибших казахстанских военных и правоохранителей посмертно удостоились орденов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.