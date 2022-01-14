Генсек ОДКБ назвал ввод миротворцев в Казахстан своевременным
Генсек ОДКБ Зась назвал ввод миротворцев стран-участниц в Казахстан своевременным
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан был своевременный, обращение президента Касым-Жомарта Токаева соответствовало сложной ситуации в стране, заявил генсек организации Станислав Зась.
"Ввод был очень своевременный. Я считаю, что вот то обращение президента Казахстана Касым-Жомарт Кемелевича Токаева за оказанием помощи к ОДКБ - оно абсолютно соответствовало той ситуации, сложной ситуации, которая складывалась в Казахстане на тот день", - сказал Зась в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия-24".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.