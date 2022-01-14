14:28 14.01.2022 (обновлено: 14:37 14.01.2022)
Белорусские миротворцы вернулись на родину из Казахстана
Белорусские миротворцы из состава сил ОДКБ вернулись на родину из Казахстана
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкШеврон на форме белорусского военнослужащего
Шеврон на форме белорусского военнослужащего
МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Белорусский воинский контингент сил ОДКБ вернулся из Казахстана в Белоруссию, сообщили в пресс-службе минобороны Белоруссии.
В ведомстве отметили, что поставленные задачи успешно выполнены, вывод белорусских военнослужащих из Казахстана завершен.
"Военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии", - добавили в ведомстве.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.