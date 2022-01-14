https://ria.ru/20220114/mirotvortsy-1767769403.html

Десять самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана

Десять самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана - РИА Новости, 14.01.2022

Десять самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана

Десять самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана в Минскую область, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T05:07

2022-01-14T05:07

2022-01-14T05:07

беспорядки в казахстане

в мире

армения

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одкб

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Десять самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана в Минскую область, сообщает пресс-служба Минобороны России.Отмечается также, что подразделения миротворцев Армении, Беларуси и Таджикистана уже приступили к погрузке техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ на аэродромах "Житыген" и "Алматы" для возвращения домой. Добавляется, что подразделение миротворцев Республики Киргизия совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

https://ria.ru/20220113/odkb-1767744551.html

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в мире, армения, белоруссия, одкб, воздушно-космические силы россии, россия