Десять самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана
Минобороны РФ: десять самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76 Министерства обороны РФ с военнослужащими из состава миротворческих сил ОДКБ
Самолет Ил-76 Министерства обороны РФ с военнослужащими из состава миротворческих сил ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Десять самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана в Минскую область, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область. Миротворческие контингенты Республики Армения и Республики Таджикистан также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России.", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что подразделения миротворцев Армении, Беларуси и Таджикистана уже приступили к погрузке техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ на аэродромах "Житыген" и "Алматы" для возвращения домой. Добавляется, что подразделение миротворцев Республики Киргизия совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.