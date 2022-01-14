Мексика отменила все коронавирусные ограничения для туристов
Мексика отменила все ограничения на въезд, связанные с COVID-19
© AP Photo / Rodrigo AbdТуристы, некоторые в защитных масках, едут в двухэтажном автобусе в Мехико
© AP Photo / Rodrigo Abd
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мексика отменила все требования к въезду, введенные из-за распространения COVID-19, теперь туристам не нужно заполнять анкету о состоянии здоровья Vuela Seguro и получать QR-код, сообщает Travel Off Path.
Ограничений в самой Мексике также немного, но отдельные штаты вводят различные меры. Регионы разделены по цветам (уровням), в зависимости от распространения коронавируса, от красного к зеленому соответственно.
В настоящее время ни один штат в Мексике не входит в число "красных". Многие популярные туристические направления, включая Канкун, считаются "желтыми". Там возможны ограничения по заполняемости гостиниц, ресторанов, баров, но в остальном отдых свободный.
Мексика сейчас является одной из самых лояльных стран по отношению к туристам из России. Для оформления электронного разрешения на въезд (однократное, сроком до 30 дней) нужен лишь загранпаспорт.
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Тем не менее, по словам экспертов, сложности возможны по прилете, были случаи депортации российских путешественников. По информации TourDom, самый большой риск внепланово завершить отдых на границе у тех, кто получил российское гражданство не по праву рождения. Также могут развернуть уроженцев стран Средней Азии, Закавказья, Чечни, Ингушетии и Дагестана. Возникали проблемы и у тех, чей загранпаспорт был оформлен не на территории России, а в консульстве за рубежом. Велика вероятность, что у пограничников возникнут вопросы, если турист не может показать распечатанную бронь отеля, ваучер и обратный билет.
Однако эксперты подчеркивают, что такие случаи немногочисленны, и большинство россиян попадают на отдых, но все же советуют оформлять страховку от невыезда.
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