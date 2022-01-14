https://ria.ru/20220114/meksika-1767738915.html

Мексика отменила все коронавирусные ограничения для туристов

Мексика отменила все коронавирусные ограничения для туристов - РИА Новости, 14.01.2022

Мексика отменила все коронавирусные ограничения для туристов

Мексика отменила все требования к въезду, введенные из-за распространения COVID-19, теперь туристам не нужно заполнять анкету о состоянии здоровья Vuela Seguro... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T01:49

2022-01-14T01:49

2022-01-14T01:49

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мексика отменила все требования к въезду, введенные из-за распространения COVID-19, теперь туристам не нужно заполнять анкету о состоянии здоровья Vuela Seguro и получать QR-код, сообщает Travel Off Path.Ограничений в самой Мексике также немного, но отдельные штаты вводят различные меры. Регионы разделены по цветам (уровням), в зависимости от распространения коронавируса, от красного к зеленому соответственно.В настоящее время ни один штат в Мексике не входит в число "красных". Многие популярные туристические направления, включая Канкун, считаются "желтыми". Там возможны ограничения по заполняемости гостиниц, ресторанов, баров, но в остальном отдых свободный.Мексика сейчас является одной из самых лояльных стран по отношению к туристам из России. Для оформления электронного разрешения на въезд (однократное, сроком до 30 дней) нужен лишь загранпаспорт.Тем не менее, по словам экспертов, сложности возможны по прилете, были случаи депортации российских путешественников. По информации TourDom, самый большой риск внепланово завершить отдых на границе у тех, кто получил российское гражданство не по праву рождения. Также могут развернуть уроженцев стран Средней Азии, Закавказья, Чечни, Ингушетии и Дагестана. Возникали проблемы и у тех, чей загранпаспорт был оформлен не на территории России, а в консульстве за рубежом. Велика вероятность, что у пограничников возникнут вопросы, если турист не может показать распечатанную бронь отеля, ваучер и обратный билет.Однако эксперты подчеркивают, что такие случаи немногочисленны, и большинство россиян попадают на отдых, но все же советуют оформлять страховку от невыезда.

https://ria.ru/20211103/meksika-1756817502.html

https://ria.ru/20211229/meksika-1765948997.html

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