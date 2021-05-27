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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210527/meksika-1734232222.html
Мексика открыта: как там сейчас отдохнуть россиянам и сколько это стоит
Мексика открыта: как там сейчас отдохнуть россиянам и сколько это стоит - РИА Новости, 27.05.2021
Мексика открыта: как там сейчас отдохнуть россиянам и сколько это стоит
В субботу, 29 мая, впервые после начала эпидемии организованные туристы отправятся в Мексику. Прямое авиасообщение открыли на этой неделе, а путевки компании... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:00
2021-05-27T08:02
горячие туры
отдых на море
коронавирус covid-19
мехико
цены
туры
гвадалахара
доминикана
европа
канкун
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Светлана Баева. В субботу, 29 мая, впервые после начала эпидемии организованные туристы отправятся в Мексику. Прямое авиасообщение открыли на этой неделе, а путевки компании предлагали еще раньше. Спрос есть, некоторые путешественники даже несостоявшуюся Турцию меняют на юг Северной Америки. О том, что там ждет россиян, какие действуют ограничения и опасно ли плавать с акулами, — в материале РИА Новости.Кактусы и текила тоже есть"Мексика — это не только кактусы, текила и люди в пончо и сомбреро, как думают многие. Это яркая мозаика цветов, страна с богатейшей культурой, историей, традициями, обычаями. У нас есть наследство древних американских цивилизаций, испанского колониального периода, — рассказывает гид Антон Пинеда Митяев. — В каждом из 32 штатов — собственная кухня, свои танцы и музыка. Кактусы и текила тоже есть, но это лишь небольшая составляющая Мексики".Туроператоры подтверждают, что найти можно любое развлечение по душе: рыбалку, дайвинг, скалолазание, прыжки с парашютом. Экскурсионных программ вполне достаточно, чтобы обеспечить досуг минимум на половину дней отдыха.Города майя и чудо светаКанкун, который в первую очередь предлагают россиянам туроператоры, находится на полуострове Юкатан. Там расположен и священный город майя Чичен-Ицу, признанный одним из новых семи чудес света. До пандемии его посещало более миллиона человек в год. Здесь в храмовом сооружении, пирамиде Кукулькана, ежегодно в дни осеннего и весеннего равноденствия можно наблюдать "Пернатого Змея" — уникальное зрелище, которое возникает благодаря игре теней."Место с потрясающей энергетикой, атмосферой и интересной историей. Ощущение прикосновения к древней культуре", — говорит турист Ефим Акулов. Путешественники советуют запастись водой и взять с собой головные уборы, а в нынешних условиях — маски и антисептики. И приезжать пораньше — когда нет толп. Впрочем, сейчас туристов и так не особенно много.На полуострове Юкатан есть и другие города майя, например Тулум и Коба. В первом стоит посетить Храм фресок, где можно увидеть "Спускающегося бога". Второй знаменит великой пирамидой Эль-Кастильо высотой 42 метра.Ацтеки, храмы, розы Столица Мексики Мехико раньше была городом ацтеков. Конкистадоры разрушили его, но в самом центре сохранились руины Теночтитлана. Район Темпло Майор — музей под открытым небом, среди экспонатов — древние артефакты, найденные археологами здесь же. И современная столица не менее интересна. Увидеть ее как на ладони можно с небоскреба "Латиноамериканская башня". Здешние христианские храмы уникальны тем, что в архитектуре намешаны разные стили: от строгого классицизма до пышного барокко. Еще в Мехико много дворцов и парков.Обязательно нужно съездить в Гвадалахару — за обилие садов его прозвали "городом роз" и "жемчужиной Запада".Поплавайте с акулами и не экономьте на обеде Но конечно, за природными достопримечательностями лучше отправляться не в города. Например, в Канкуне одна из самых популярных экскурсий — плавание с китовыми акулами в открытом океане. Эксперты говорят, что это абсолютно безопасно (хищники питаются планктоном и мелкой рыбой). Доступно экстремальное развлечение с конца мая по октябрь. Название курорта Акумаль, расположенного в самом центре Ривьеры Майя, в переводе с юкатекского языка значит "Черепаший". Здесь обитают два вида этих морских земноводных из шести, известных науке. Благодаря их колониям и живописным коралловым рифам городок считают одним из лучших для снорклинга.Также на Ривьере Майя находится популярный у туристов эко-тематический парк развлечений Xcaret. Там рассказывают об истории Мексики, знакомят с местными животными и растениями. Подземные реки, которые берут начало в самом сердце земли, коралловые рифы, павильон с бабочками, орхидеи, обезьяны, тапиры, еноты, пума, пантера, олени, фламинго, попугаи, лошади, летучие мыши, ламантины, раскопки древних храмов майя и совершенно необычное яркое кладбище — все это есть в парке. Одна путешественница из Москвы призналась, что не хотела туда идти, так как билет стоит недешево — более семи тысяч рублей. Но в итоге это стало самым ярким впечатлением в поездке. Она посоветовала гостям брать с собой купальные принадлежности, средства от солнца и не жалеть денег на обед: шведский стол там разнообразный и вкусный.Мексиканская кухня — смесь индейских и европейских традиций. В целом очень яркая, хотя ингредиенты в основном простые: мясо, лепешки, кукуруза, фасоль. Но если добавить чили (не просто перец, а соус на его основе), сальсу или, например, гуакамоле и правильно приготовить — не оторваться. Эксперты рекомендуют: даже если будете жить в отеле по системе "все включено", обязательно загляните в местные кафе или рестораны.Не дешево, но "все включено""Мексика относится к странам, где развит отдых на территории отеля и питание Ail inclusive. Гостиницы преимущественно на побережье, что в целом схоже с популярными курортами, — объясняют в пресс-службе оператора, который планирует отправить группу туристов на курорт Канкун уже в эту субботу. — Ее скорее можно сравнивать с Доминиканой, нежели с Турцией или государствами Европы. Конечно, все зависит от категории отеля и от того, на каком курорте забронирован тур. Кстати, Мексика входила в число самых популярных направлений до пандемии и имела высокий спрос благодаря хорошим ценовым предложениям".Сейчас путевка в эту страну обойдется минимум в 182 800 рублей в гостиницу "четыре звезды" на 11 ночей при вылете 29 мая на двоих взрослых. За отдых в "пятерке" с теми же параметрами нужно заплатить от 186 700 рублей. По словам представителя туроператора, загруженность первого рейса на начало недели составляла более 80 процентов. Другие компании также предлагают путешествия в Мексику, в том числе и на базе регулярных полетов европейских перевозчиков с пересадкой. Стоимость таких путевок — от 110 тысяч рублей на человека. Если ехать самостоятельно, придется заплатить от 60-70 тысяч за билет в оба конца.Без тестов и карантинаЕсть для туристов и хорошая новость. Попасть в Мексику, если не учитывать длительный перелет, проще, чем в большинство открытых для россиян стран: карантинных мер для гостей нет, тест на COVID-19 сдавать не требуется. Для оформления электронного разрешения на въезд (однократное, сроком до 30 дней) нужен лишь загранпаспорт. Также необходимо предварительно, но не ранее чем за 12 часов до вылета заполнить электронную форму по QR-коду, где нужно указать контактные данные, информацию о предыдущих поездках и сведения о состоянии здоровья.В самой Мексике ограничения, конечно, есть, но отдыху в целом они не помешают. "У нас действует система светофора. У каждого штата свой свет: зеленый, желтый, оранжевый, красный. Большинство сейчас в зеленой и желтой зоне. Это значит, что ограничения смягчены, — объясняет гид Антон Пинеда Митяев. — Обязательно нужно использовать маску, антисептик и держать соцдистанцию в закрытых помещениях. Но все отели, рестораны, археологические объекты и парки за это время создали специальную инфраструктуру, чтобы соблюдать эти правила".
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Мексика открыта: как там сейчас отдохнуть россиянам и сколько это стоит

08:00 27.05.2021 (обновлено: 08:02 27.05.2021)
 
© AFP 2021 / Daniel SlimПляж в Канкуне, Мексика
Пляж в Канкуне, Мексика - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AFP 2021 / Daniel Slim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Светлана Баева. В субботу, 29 мая, впервые после начала эпидемии организованные туристы отправятся в Мексику. Прямое авиасообщение открыли на этой неделе, а путевки компании предлагали еще раньше. Спрос есть, некоторые путешественники даже несостоявшуюся Турцию меняют на юг Северной Америки. О том, что там ждет россиян, какие действуют ограничения и опасно ли плавать с акулами, — в материале РИА Новости.

Кактусы и текила тоже есть

"Мексика — это не только кактусы, текила и люди в пончо и сомбреро, как думают многие. Это яркая мозаика цветов, страна с богатейшей культурой, историей, традициями, обычаями. У нас есть наследство древних американских цивилизаций, испанского колониального периода, — рассказывает гид Антон Пинеда Митяев. — В каждом из 32 штатов — собственная кухня, свои танцы и музыка. Кактусы и текила тоже есть, но это лишь небольшая составляющая Мексики".
Туроператоры подтверждают, что найти можно любое развлечение по душе: рыбалку, дайвинг, скалолазание, прыжки с парашютом. Экскурсионных программ вполне достаточно, чтобы обеспечить досуг минимум на половину дней отдыха.
© AFP 2021 / Alfredo EstrellaПлавучие сады Сочимилько в Мехико
Плавучие сады Сочимилько в Мехико
1 из 4
Плавучие сады Сочимилько в Мехико
© AFP 2021 / Alfredo Estrella
CC BY-SA 4.0 / Armando Olivo Martín del Campo / Museo del Tequila y el Mezcal / Cropped imageМузей текилы в Мексике
Музей текилы в Мексике
2 из 4
Музей текилы в Мексике
CC BY-SA 4.0 / Armando Olivo Martín del Campo / Museo del Tequila y el Mezcal / Cropped image
© AP Photo / Amanda Lee Myers

Вид из отеля на острове Женщин в Мексике

Вид из отеля на острове Женщин в Мексике
3 из 4

Вид из отеля на острове Женщин в Мексике

© AP Photo / Amanda Lee Myers
CC BY 2.0 / Kevin Hutchinson / Zipolite Пляж Зиполите в Мексике
Пляж Зиполите в Мексике
4 из 4
Пляж Зиполите в Мексике
CC BY 2.0 / Kevin Hutchinson / Zipolite
1 из 4
Плавучие сады Сочимилько в Мехико
© AFP 2021 / Alfredo Estrella
2 из 4
Музей текилы в Мексике
CC BY-SA 4.0 / Armando Olivo Martín del Campo / Museo del Tequila y el Mezcal / Cropped image
3 из 4

Вид из отеля на острове Женщин в Мексике

© AP Photo / Amanda Lee Myers
4 из 4
Пляж Зиполите в Мексике
CC BY 2.0 / Kevin Hutchinson / Zipolite

Города майя и чудо света

Канкун, который в первую очередь предлагают россиянам туроператоры, находится на полуострове Юкатан. Там расположен и священный город майя Чичен-Ицу, признанный одним из новых семи чудес света. До пандемии его посещало более миллиона человек в год. Здесь в храмовом сооружении, пирамиде Кукулькана, ежегодно в дни осеннего и весеннего равноденствия можно наблюдать "Пернатого Змея" — уникальное зрелище, которое возникает благодаря игре теней.
© AFP 2021 / Daniel SlimТуристы возле пирамиды Кукулькана древнего города майя Чичен-Ица
Туристы возле пирамиды Кукулькана древнего города майя Чичен-Ица
1 из 4
Туристы возле пирамиды Кукулькана древнего города майя Чичен-Ица
© AFP 2021 / Daniel Slim
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Руины доколумбового города Тулум цивилизации майя в Мексике

Руины доколумбового города Тулум цивилизации майя в Мексике
2 из 4

Руины доколумбового города Тулум цивилизации майя в Мексике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Бухта доколумбового города Тулум цивилизации майя в Мексике

Бухта доколумбового города Тулум цивилизации майя в Мексике
3 из 4

Бухта доколумбового города Тулум цивилизации майя в Мексике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© AFP 2021 / Getty Images North America / Donald MiralleСенот Ик Киль, Мексика
Сенот Ик Киль, Мексика
4 из 4
Сенот Ик Киль, Мексика
© AFP 2021 / Getty Images North America / Donald Miralle
1 из 4
Туристы возле пирамиды Кукулькана древнего города майя Чичен-Ица
© AFP 2021 / Daniel Slim
2 из 4

Руины доколумбового города Тулум цивилизации майя в Мексике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
3 из 4

Бухта доколумбового города Тулум цивилизации майя в Мексике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
4 из 4
Сенот Ик Киль, Мексика
© AFP 2021 / Getty Images North America / Donald Miralle
"Место с потрясающей энергетикой, атмосферой и интересной историей. Ощущение прикосновения к древней культуре", — говорит турист Ефим Акулов. Путешественники советуют запастись водой и взять с собой головные уборы, а в нынешних условиях — маски и антисептики. И приезжать пораньше — когда нет толп. Впрочем, сейчас туристов и так не особенно много.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

На территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике

На территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике
1 из 4

На территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Туристы у стены поля для игры в мяч на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике

Туристы у стены поля для игры в мяч на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике
2 из 4

Туристы у стены поля для игры в мяч на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Ступени пирамиды Эль-Кастильо группы Нооч Муль на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике

Ступени пирамиды Эль-Кастильо группы Нооч Муль на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике
3 из 4

Ступени пирамиды Эль-Кастильо группы Нооч Муль на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Храм фресок в доколумбовом городе Тулум цивилизации майя в Мексике

Храм фресок в доколумбовом городе Тулум цивилизации майя в Мексике
4 из 4

Храм фресок в доколумбовом городе Тулум цивилизации майя в Мексике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
1 из 4

На территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Туристы у стены поля для игры в мяч на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
3 из 4

Ступени пирамиды Эль-Кастильо группы Нооч Муль на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
4 из 4

Храм фресок в доколумбовом городе Тулум цивилизации майя в Мексике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
На полуострове Юкатан есть и другие города майя, например Тулум и Коба. В первом стоит посетить Храм фресок, где можно увидеть "Спускающегося бога". Второй знаменит великой пирамидой Эль-Кастильо высотой 42 метра.

Ацтеки, храмы, розы

Столица Мексики Мехико раньше была городом ацтеков. Конкистадоры разрушили его, но в самом центре сохранились руины Теночтитлана. Район Темпло Майор — музей под открытым небом, среди экспонатов — древние артефакты, найденные археологами здесь же.
CC BY-SA 3.0 / Xavier Quetzalcoatl Contreras Castillo / Bellas Artes 01Дворец изящных искусств в Мехико
Дворец изящных искусств в Мехико
1 из 2
Дворец изящных искусств в Мехико
CC BY-SA 3.0 / Xavier Quetzalcoatl Contreras Castillo / Bellas Artes 01
© AFP 2021 / Pedro PardoПирамида Луны в городе Теотиуакан
Пирамида Луны в городе Теотиуакан
2 из 2
Пирамида Луны в городе Теотиуакан
© AFP 2021 / Pedro Pardo
1 из 2
Дворец изящных искусств в Мехико
CC BY-SA 3.0 / Xavier Quetzalcoatl Contreras Castillo / Bellas Artes 01
2 из 2
Пирамида Луны в городе Теотиуакан
© AFP 2021 / Pedro Pardo
И современная столица не менее интересна. Увидеть ее как на ладони можно с небоскреба "Латиноамериканская башня". Здешние христианские храмы уникальны тем, что в архитектуре намешаны разные стили: от строгого классицизма до пышного барокко. Еще в Мехико много дворцов и парков.
Обязательно нужно съездить в Гвадалахару — за обилие садов его прозвали "городом роз" и "жемчужиной Запада".

Поплавайте с акулами и не экономьте на обеде

Но конечно, за природными достопримечательностями лучше отправляться не в города. Например, в Канкуне одна из самых популярных экскурсий — плавание с китовыми акулами в открытом океане. Эксперты говорят, что это абсолютно безопасно (хищники питаются планктоном и мелкой рыбой). Доступно экстремальное развлечение с конца мая по октябрь.
© AFP 2021 / Edier Rosado CherrezЛюди плавают с китовой акулой у побережья Мексики
Люди плавают с китовой акулой у побережья Мексики - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AFP 2021 / Edier Rosado Cherrez
Люди плавают с китовой акулой у побережья Мексики
Название курорта Акумаль, расположенного в самом центре Ривьеры Майя, в переводе с юкатекского языка значит "Черепаший". Здесь обитают два вида этих морских земноводных из шести, известных науке. Благодаря их колониям и живописным коралловым рифам городок считают одним из лучших для снорклинга.
© Pixabay / jacqueline macou Дайвинг в Мексике
Дайвинг в Мексике
1 из 3
Дайвинг в Мексике
© Pixabay / jacqueline macou
© Pixabay / Joaquín EnríquezОтдыхающие у побережья Мексики
Отдыхающие у побережья Мексики
2 из 3
Отдыхающие у побережья Мексики
© Pixabay / Joaquín Enríquez
© AFP 2021 / Getty Images North America / Donald Miralle

Дайвинг у побережья острова Женщин

Дайвинг у побережья острова Женщин в Мексике
3 из 3

Дайвинг у побережья острова Женщин

© AFP 2021 / Getty Images North America / Donald Miralle
1 из 3
Дайвинг в Мексике
© Pixabay / jacqueline macou
2 из 3
Отдыхающие у побережья Мексики
© Pixabay / Joaquín Enríquez
3 из 3

Дайвинг у побережья острова Женщин

© AFP 2021 / Getty Images North America / Donald Miralle
Также на Ривьере Майя находится популярный у туристов эко-тематический парк развлечений Xcaret. Там рассказывают об истории Мексики, знакомят с местными животными и растениями. Подземные реки, которые берут начало в самом сердце земли, коралловые рифы, павильон с бабочками, орхидеи, обезьяны, тапиры, еноты, пума, пантера, олени, фламинго, попугаи, лошади, летучие мыши, ламантины, раскопки древних храмов майя и совершенно необычное яркое кладбище — все это есть в парке. Одна путешественница из Москвы призналась, что не хотела туда идти, так как билет стоит недешево — более семи тысяч рублей. Но в итоге это стало самым ярким впечатлением в поездке. Она посоветовала гостям брать с собой купальные принадлежности, средства от солнца и не жалеть денег на обед: шведский стол там разнообразный и вкусный.
© Pixabay / Michelle RaponiПарк Xcaret в Мексике
Парк Xcaret в Мексике
1 из 2
Парк Xcaret в Мексике
© Pixabay / Michelle Raponi
© Pixabay / Brendan Tuohy Игуана в Канкуне, Мексика
Игуана в Канкуне, Мексика
2 из 2
Игуана в Канкуне, Мексика
© Pixabay / Brendan Tuohy
1 из 2
Парк Xcaret в Мексике
© Pixabay / Michelle Raponi
2 из 2
Игуана в Канкуне, Мексика
© Pixabay / Brendan Tuohy
Мексиканская кухня — смесь индейских и европейских традиций. В целом очень яркая, хотя ингредиенты в основном простые: мясо, лепешки, кукуруза, фасоль. Но если добавить чили (не просто перец, а соус на его основе), сальсу или, например, гуакамоле и правильно приготовить — не оторваться. Эксперты рекомендуют: даже если будете жить в отеле по системе "все включено", обязательно загляните в местные кафе или рестораны.
© Pixabay / platinumproperties1Тако с манго
Тако с манго
1 из 2
Тако с манго
© Pixabay / platinumproperties1
© Sputnik / Лаура Домарт / Перейти в фотобанк

Торговец на рынке на одной из улиц Мехико

Торговец на рынке на одной из улиц Мехико
2 из 2

Торговец на рынке на одной из улиц Мехико

© Sputnik / Лаура Домарт
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1 из 2
Тако с манго
© Pixabay / platinumproperties1
2 из 2

Торговец на рынке на одной из улиц Мехико

© Sputnik / Лаура Домарт
Перейти в фотобанк

Не дешево, но "все включено"

"Мексика относится к странам, где развит отдых на территории отеля и питание Ail inclusive. Гостиницы преимущественно на побережье, что в целом схоже с популярными курортами, — объясняют в пресс-службе оператора, который планирует отправить группу туристов на курорт Канкун уже в эту субботу. — Ее скорее можно сравнивать с Доминиканой, нежели с Турцией или государствами Европы. Конечно, все зависит от категории отеля и от того, на каком курорте забронирован тур. Кстати, Мексика входила в число самых популярных направлений до пандемии и имела высокий спрос благодаря хорошим ценовым предложениям".
© Pixabay / Michelle Raponi Канкун, Мексика
Канкун, Мексика - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Pixabay / Michelle Raponi
Канкун, Мексика
Сейчас путевка в эту страну обойдется минимум в 182 800 рублей в гостиницу "четыре звезды" на 11 ночей при вылете 29 мая на двоих взрослых. За отдых в "пятерке" с теми же параметрами нужно заплатить от 186 700 рублей. По словам представителя туроператора, загруженность первого рейса на начало недели составляла более 80 процентов. Другие компании также предлагают путешествия в Мексику, в том числе и на базе регулярных полетов европейских перевозчиков с пересадкой. Стоимость таких путевок — от 110 тысяч рублей на человека. Если ехать самостоятельно, придется заплатить от 60-70 тысяч за билет в оба конца.

Без тестов и карантина

Есть для туристов и хорошая новость. Попасть в Мексику, если не учитывать длительный перелет, проще, чем в большинство открытых для россиян стран: карантинных мер для гостей нет, тест на COVID-19 сдавать не требуется. Для оформления электронного разрешения на въезд (однократное, сроком до 30 дней) нужен лишь загранпаспорт.
© AFP 2021 / Daniel SlimОтдыхающие на острове Женщин в Мексике
Отдыхающие на острове Женщин в Мексике - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AFP 2021 / Daniel Slim
Отдыхающие на острове Женщин в Мексике
Также необходимо предварительно, но не ранее чем за 12 часов до вылета заполнить электронную форму по QR-коду, где нужно указать контактные данные, информацию о предыдущих поездках и сведения о состоянии здоровья.
В самой Мексике ограничения, конечно, есть, но отдыху в целом они не помешают. "У нас действует система светофора. У каждого штата свой свет: зеленый, желтый, оранжевый, красный. Большинство сейчас в зеленой и желтой зоне. Это значит, что ограничения смягчены, — объясняет гид Антон Пинеда Митяев. — Обязательно нужно использовать маску, антисептик и держать соцдистанцию в закрытых помещениях. Но все отели, рестораны, археологические объекты и парки за это время создали специальную инфраструктуру, чтобы соблюдать эти правила".
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 15:15Туризм
Эксперт рассказал, в какой еще стране ждут российских туристов
 
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