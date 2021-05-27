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Мексика открыта: как там сейчас отдохнуть россиянам и сколько это стоит

Мексика открыта: как там сейчас отдохнуть россиянам и сколько это стоит - РИА Новости, 27.05.2021

Мексика открыта: как там сейчас отдохнуть россиянам и сколько это стоит

В субботу, 29 мая, впервые после начала эпидемии организованные туристы отправятся в Мексику. Прямое авиасообщение открыли на этой неделе, а путевки компании... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T08:00

2021-05-27T08:00

2021-05-27T08:02

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Светлана Баева. В субботу, 29 мая, впервые после начала эпидемии организованные туристы отправятся в Мексику. Прямое авиасообщение открыли на этой неделе, а путевки компании предлагали еще раньше. Спрос есть, некоторые путешественники даже несостоявшуюся Турцию меняют на юг Северной Америки. О том, что там ждет россиян, какие действуют ограничения и опасно ли плавать с акулами, — в материале РИА Новости.Кактусы и текила тоже есть"Мексика — это не только кактусы, текила и люди в пончо и сомбреро, как думают многие. Это яркая мозаика цветов, страна с богатейшей культурой, историей, традициями, обычаями. У нас есть наследство древних американских цивилизаций, испанского колониального периода, — рассказывает гид Антон Пинеда Митяев. — В каждом из 32 штатов — собственная кухня, свои танцы и музыка. Кактусы и текила тоже есть, но это лишь небольшая составляющая Мексики".Туроператоры подтверждают, что найти можно любое развлечение по душе: рыбалку, дайвинг, скалолазание, прыжки с парашютом. Экскурсионных программ вполне достаточно, чтобы обеспечить досуг минимум на половину дней отдыха.Города майя и чудо светаКанкун, который в первую очередь предлагают россиянам туроператоры, находится на полуострове Юкатан. Там расположен и священный город майя Чичен-Ицу, признанный одним из новых семи чудес света. До пандемии его посещало более миллиона человек в год. Здесь в храмовом сооружении, пирамиде Кукулькана, ежегодно в дни осеннего и весеннего равноденствия можно наблюдать "Пернатого Змея" — уникальное зрелище, которое возникает благодаря игре теней."Место с потрясающей энергетикой, атмосферой и интересной историей. Ощущение прикосновения к древней культуре", — говорит турист Ефим Акулов. Путешественники советуют запастись водой и взять с собой головные уборы, а в нынешних условиях — маски и антисептики. И приезжать пораньше — когда нет толп. Впрочем, сейчас туристов и так не особенно много.На полуострове Юкатан есть и другие города майя, например Тулум и Коба. В первом стоит посетить Храм фресок, где можно увидеть "Спускающегося бога". Второй знаменит великой пирамидой Эль-Кастильо высотой 42 метра.Ацтеки, храмы, розы Столица Мексики Мехико раньше была городом ацтеков. Конкистадоры разрушили его, но в самом центре сохранились руины Теночтитлана. Район Темпло Майор — музей под открытым небом, среди экспонатов — древние артефакты, найденные археологами здесь же. И современная столица не менее интересна. Увидеть ее как на ладони можно с небоскреба "Латиноамериканская башня". Здешние христианские храмы уникальны тем, что в архитектуре намешаны разные стили: от строгого классицизма до пышного барокко. Еще в Мехико много дворцов и парков.Обязательно нужно съездить в Гвадалахару — за обилие садов его прозвали "городом роз" и "жемчужиной Запада".Поплавайте с акулами и не экономьте на обеде Но конечно, за природными достопримечательностями лучше отправляться не в города. Например, в Канкуне одна из самых популярных экскурсий — плавание с китовыми акулами в открытом океане. Эксперты говорят, что это абсолютно безопасно (хищники питаются планктоном и мелкой рыбой). Доступно экстремальное развлечение с конца мая по октябрь. Название курорта Акумаль, расположенного в самом центре Ривьеры Майя, в переводе с юкатекского языка значит "Черепаший". Здесь обитают два вида этих морских земноводных из шести, известных науке. Благодаря их колониям и живописным коралловым рифам городок считают одним из лучших для снорклинга.Также на Ривьере Майя находится популярный у туристов эко-тематический парк развлечений Xcaret. Там рассказывают об истории Мексики, знакомят с местными животными и растениями. Подземные реки, которые берут начало в самом сердце земли, коралловые рифы, павильон с бабочками, орхидеи, обезьяны, тапиры, еноты, пума, пантера, олени, фламинго, попугаи, лошади, летучие мыши, ламантины, раскопки древних храмов майя и совершенно необычное яркое кладбище — все это есть в парке. Одна путешественница из Москвы призналась, что не хотела туда идти, так как билет стоит недешево — более семи тысяч рублей. Но в итоге это стало самым ярким впечатлением в поездке. Она посоветовала гостям брать с собой купальные принадлежности, средства от солнца и не жалеть денег на обед: шведский стол там разнообразный и вкусный.Мексиканская кухня — смесь индейских и европейских традиций. В целом очень яркая, хотя ингредиенты в основном простые: мясо, лепешки, кукуруза, фасоль. Но если добавить чили (не просто перец, а соус на его основе), сальсу или, например, гуакамоле и правильно приготовить — не оторваться. Эксперты рекомендуют: даже если будете жить в отеле по системе "все включено", обязательно загляните в местные кафе или рестораны.Не дешево, но "все включено""Мексика относится к странам, где развит отдых на территории отеля и питание Ail inclusive. Гостиницы преимущественно на побережье, что в целом схоже с популярными курортами, — объясняют в пресс-службе оператора, который планирует отправить группу туристов на курорт Канкун уже в эту субботу. — Ее скорее можно сравнивать с Доминиканой, нежели с Турцией или государствами Европы. Конечно, все зависит от категории отеля и от того, на каком курорте забронирован тур. Кстати, Мексика входила в число самых популярных направлений до пандемии и имела высокий спрос благодаря хорошим ценовым предложениям".Сейчас путевка в эту страну обойдется минимум в 182 800 рублей в гостиницу "четыре звезды" на 11 ночей при вылете 29 мая на двоих взрослых. За отдых в "пятерке" с теми же параметрами нужно заплатить от 186 700 рублей. По словам представителя туроператора, загруженность первого рейса на начало недели составляла более 80 процентов. Другие компании также предлагают путешествия в Мексику, в том числе и на базе регулярных полетов европейских перевозчиков с пересадкой. Стоимость таких путевок — от 110 тысяч рублей на человека. Если ехать самостоятельно, придется заплатить от 60-70 тысяч за билет в оба конца.Без тестов и карантинаЕсть для туристов и хорошая новость. Попасть в Мексику, если не учитывать длительный перелет, проще, чем в большинство открытых для россиян стран: карантинных мер для гостей нет, тест на COVID-19 сдавать не требуется. Для оформления электронного разрешения на въезд (однократное, сроком до 30 дней) нужен лишь загранпаспорт. Также необходимо предварительно, но не ранее чем за 12 часов до вылета заполнить электронную форму по QR-коду, где нужно указать контактные данные, информацию о предыдущих поездках и сведения о состоянии здоровья.В самой Мексике ограничения, конечно, есть, но отдыху в целом они не помешают. "У нас действует система светофора. У каждого штата свой свет: зеленый, желтый, оранжевый, красный. Большинство сейчас в зеленой и желтой зоне. Это значит, что ограничения смягчены, — объясняет гид Антон Пинеда Митяев. — Обязательно нужно использовать маску, антисептик и держать соцдистанцию в закрытых помещениях. Но все отели, рестораны, археологические объекты и парки за это время создали специальную инфраструктуру, чтобы соблюдать эти правила".

https://ria.ru/20210525/puteshestviya-1733819573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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