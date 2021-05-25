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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210525/polety-1733747797.html
Россия возобновляет полеты в пять стран
Россия возобновляет полеты в пять стран - РИА Новости, 25.05.2021
Россия возобновляет полеты в пять стран
Россия возобновляет полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T00:21
2021-05-25T05:57
туризм
коронавирус covid-19
россия
москва
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россия возобновляет полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.Восстановление авиасообщения проходит на взаимной основе.Москва — Канкун, Москва — Лиссабон и Москва — Джидда теперь могут проводиться по три раза в неделю. По направлениям Москва — Рейкьявик и Москва — Валлетта самолеты смогут отправляться с частотой два раза в неделю.Рейсы Грозный — Джидда и Махачкала — Джидда разрешено осуществлять по одному разу в неделю.Также Россия увеличивает число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.Помимо этого, возобновляются полеты за рубеж из международных аэропортов в Омске, Сыктывкаре, Челябинске, Магнитогорске и Улан-Удэ.Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта прошлого года из-за пандемии коронавируса. Исключение составили вывозные перелеты, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы. С августа в стране началось постепенное возобновление международного авиасообщения.Перелеты вновь начались в 27 стран. Кроме того, ранее разрешались полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию, однако из-за эпидемиологической обстановки полеты в первые две страны были приостановлены, в последнюю — ограничены.
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коронавирус covid-19, россия, москва

Россия возобновляет полеты в пять стран

00:21 25.05.2021 (обновлено: 05:57 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россия возобновляет полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.
Восстановление авиасообщения проходит на взаимной основе.
Москва — Канкун, Москва — Лиссабон и Москва — Джидда теперь могут проводиться по три раза в неделю.
По направлениям Москва — Рейкьявик и Москва — Валлетта самолеты смогут отправляться с частотой два раза в неделю.
Рейсы Грозный — Джидда и Махачкала — Джидда разрешено осуществлять по одному разу в неделю.
Также Россия увеличивает число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.
Помимо этого, возобновляются полеты за рубеж из международных аэропортов в Омске, Сыктывкаре, Челябинске, Магнитогорске и Улан-Удэ.
Пассажир и сотрудник полиции в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 14:30Туризм
Греция предложила России организовать новые авиамаршруты
Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта прошлого года из-за пандемии коронавируса. Исключение составили вывозные перелеты, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы. С августа в стране началось постепенное возобновление международного авиасообщения.
Перелеты вновь начались в 27 стран. Кроме того, ранее разрешались полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию, однако из-за эпидемиологической обстановки полеты в первые две страны были приостановлены, в последнюю — ограничены.
Без визы и ПЦР-тестов. Что ждет россиян в Северной Македонии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Македония сейчас принимает туристов из России. Виза не нужна, ПЦР-тесты не требуют. Правда, прямое авиасообщение между нашими странами не восстановлено, путешественники летят с пересадкой в Сербии.

"А вот чтобы попасть на самолет обратно в Россию, надо сдать анализ на коронавирус, — предупреждает гид Олег Можевин. — Но это просто: с утра делаешь, в обед получишь результат".

Центр города Скопье
1 из 13

Македония сейчас принимает туристов из России. Виза не нужна, ПЦР-тесты не требуют. Правда, прямое авиасообщение между нашими странами не восстановлено, путешественники летят с пересадкой в Сербии.

"А вот чтобы попасть на самолет обратно в Россию, надо сдать анализ на коронавирус, — предупреждает гид Олег Можевин. — Но это просто: с утра делаешь, в обед получишь результат".

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© Depositphotos / silverjohn

Самолет прилетает в столицу — Скопье, расположенную на двух берегах реки Вардар. Каменным мостом город разделен на две части — европейскую и азиатскую, объясняет Можевин. "В "Европе" ходят в масках, в "Азии" без, и никто это не контролирует", — говорит он.

А еще в Скопье самый большой на Балканах базар. Есть "золотая улица", где можно купить необычные украшения и платья ручной работы.

Старый каменный мост в Скопье, Македония
2 из 13

Самолет прилетает в столицу — Скопье, расположенную на двух берегах реки Вардар. Каменным мостом город разделен на две части — европейскую и азиатскую, объясняет Можевин. "В "Европе" ходят в масках, в "Азии" без, и никто это не контролирует", — говорит он.

А еще в Скопье самый большой на Балканах базар. Есть "золотая улица", где можно купить необычные украшения и платья ручной работы.

© Depositphotos / silverjohn
© Depositphotos / bloodua

Скопье — музей под отрытым небом, рассказывает гид Ирина Стефковска. Гордость города — крепость Кале VI века. На ее территории нашли монеты времен Александра Македонского, сохранились фундаменты древних построек. Там хорошо погулять — есть парк, мощеные дорожки, скамейки, фонари. Летом в цитадели устраивают концерты и спектакли. Приятный бонус — свободный вход.

Средневековая крепость Скопье, Македония
3 из 13

Скопье — музей под отрытым небом, рассказывает гид Ирина Стефковска. Гордость города — крепость Кале VI века. На ее территории нашли монеты времен Александра Македонского, сохранились фундаменты древних построек. Там хорошо погулять — есть парк, мощеные дорожки, скамейки, фонари. Летом в цитадели устраивают концерты и спектакли. Приятный бонус — свободный вход.

© Depositphotos / bloodua
© Depositphotos / wr7films@yaho.com

Недалеко от столицы — каньон Матка, одноименное озеро — старейшее искусственное в стране. Туда можно отправиться на полдня, полюбоваться красивыми видами и отведать свежей форели в одном из многочисленных ресторанов на берегу, говорит Олег Можевин. Еще он советует покататься на лодке.

А вот марш-бросок в пещеры — дело непростое, в жару — тяжело. В районе каньона их десять. Во Врело — два озера, множество сталактитов, один из которых из-за необычной формы прозвали "шишкой". Будьте острожнее — там много летучих мышей.

Рядом с каньоном — Андреевский монастырь, обители Святого Николая и Пресвятой Богородицы. Они построены в XIV-XVII веках. Туда стоит поехать, чтобы увидеть старинные фрески.

Каньон Матка
4 из 13

Недалеко от столицы — каньон Матка, одноименное озеро — старейшее искусственное в стране. Туда можно отправиться на полдня, полюбоваться красивыми видами и отведать свежей форели в одном из многочисленных ресторанов на берегу, говорит Олег Можевин. Еще он советует покататься на лодке.

А вот марш-бросок в пещеры — дело непростое, в жару — тяжело. В районе каньона их десять. Во Врело — два озера, множество сталактитов, один из которых из-за необычной формы прозвали "шишкой". Будьте острожнее — там много летучих мышей.

Рядом с каньоном — Андреевский монастырь, обители Святого Николая и Пресвятой Богородицы. Они построены в XIV-XVII веках. Туда стоит поехать, чтобы увидеть старинные фрески.

© Depositphotos / wr7films@yaho.com
© Depositphotos / bloodua

Охридское озеро — самое глубокое и древнее на Балканах, находится под защитой ЮНЕСКО. Там чистые пляжи, комфортабельные отели и все условия для занятий водными видами спорта.

На восточном берегу — город Охрид. "Погуляйте по его улочкам, но на обед поезжайте на северо-запад, в одно из сел у границы с Албанией, например в Стругу, — рекомендует Олег Можевин. — Там вам подадут только что выловленную озерную рыбу. Вкусно и недорого".

Лебеди на озере Охрид в Македонии
5 из 13

Охридское озеро — самое глубокое и древнее на Балканах, находится под защитой ЮНЕСКО. Там чистые пляжи, комфортабельные отели и все условия для занятий водными видами спорта.

На восточном берегу — город Охрид. "Погуляйте по его улочкам, но на обед поезжайте на северо-запад, в одно из сел у границы с Албанией, например в Стругу, — рекомендует Олег Можевин. — Там вам подадут только что выловленную озерную рыбу. Вкусно и недорого".

© Depositphotos / bloodua
© Depositphotos / A1804

В Плаошнике — историческом центре Охрида — сейчас идут археологические раскопки. Основная часть территории — монастырь Святого Пантелеймона, возведенный на месте храма 893 года. Через стеклянный пол можно увидеть его руины, фрагменты старого пола.

Плаошник
6 из 13

В Плаошнике — историческом центре Охрида — сейчас идут археологические раскопки. Основная часть территории — монастырь Святого Пантелеймона, возведенный на месте храма 893 года. Через стеклянный пол можно увидеть его руины, фрагменты старого пола.

© Depositphotos / A1804
CC BY 3.0 / Pudelek (Marcin Szala) /

В 2007-м на дне Охридского озера обнаружили остатки древнего славянского поселения на сваях. Его отреставрировали, создав уникальный исторический парк — "Залив на костях" (во время раскопок нашли много скелетов домашних животных).

На осмотр хватит получаса. Больше времени понадобится, если захотите заняться дайвингом, рассказывает Ирина Стефковска.

Музей на воде Залив на костях
7 из 13

В 2007-м на дне Охридского озера обнаружили остатки древнего славянского поселения на сваях. Его отреставрировали, создав уникальный исторический парк — "Залив на костях" (во время раскопок нашли много скелетов домашних животных).

На осмотр хватит получаса. Больше времени понадобится, если захотите заняться дайвингом, рассказывает Ирина Стефковска.

CC BY 3.0 / Pudelek (Marcin Szala) /
CC BY 4.0 / Rašo /

Еще одна впечатляющая достопримечательность —Самуилова Твердыня: средневековая крепость на восточном берегу озера Охрид. Когда-то она защитила город от вражеских набегов. Сохранилась почти в первозданном виде.

Крепость царя Самуила в Охриде, Македония
8 из 13

Еще одна впечатляющая достопримечательность —Самуилова Твердыня: средневековая крепость на восточном берегу озера Охрид. Когда-то она защитила город от вражеских набегов. Сохранилась почти в первозданном виде.

CC BY 4.0 / Rašo /
CC BY-SA 3.0 / ДАБ /

Обязательно посетите уникальный каменный город Куклицу на севере страны. "Там почти полторы сотни фигур вулканического происхождения", — рассказывает Ирина Стефковска. Глыбы веками подвергались эрозии и стали похожи на причудливых кукол. Местные жители говорят, что каждые пять-семь лет появляются новые.

Каменный город Куклица
9 из 13

Обязательно посетите уникальный каменный город Куклицу на севере страны. "Там почти полторы сотни фигур вулканического происхождения", — рассказывает Ирина Стефковска. Глыбы веками подвергались эрозии и стали похожи на причудливых кукол. Местные жители говорят, что каждые пять-семь лет появляются новые.

CC BY-SA 3.0 / ДАБ /
CC BY-SA 3.0 / Vaurien / Šarena_Džamija mosque, Tetovo, Republic of Macedonia

"В городе Тетово живут албанцы и косовары. Там приятно погулять, выпить кофе и посетить Пеструю мечеть, которую называют еще Шарена Джамия, — говорит Олег Можевин. — Настоятель приглашает в гости, много рассказывает о достопримечательности".

Она построена в 1438 году. Рядом — турецкая баня, весь двор — в цветах.

Стены храма украшены яркой цветочной росписью — не только геометрические и растительные узоры, но и пейзажи.

Пестрая мечеть (Шарена Джамия) в Тетово
10 из 13

"В городе Тетово живут албанцы и косовары. Там приятно погулять, выпить кофе и посетить Пеструю мечеть, которую называют еще Шарена Джамия, — говорит Олег Можевин. — Настоятель приглашает в гости, много рассказывает о достопримечательности".

Она построена в 1438 году. Рядом — турецкая баня, весь двор — в цветах.

Стены храма украшены яркой цветочной росписью — не только геометрические и растительные узоры, но и пейзажи.

CC BY-SA 3.0 / Vaurien / Šarena_Džamija mosque, Tetovo, Republic of Macedonia
CC BY-SA 3.0 / Rašo / Demir Kapija Canyon

Любителям хайкинга, трекинга и скалолазания лучше отправиться в район Демир-Капия, так называются и город, и ущелье. "Там есть лицензированные лагеря, инструкторы, которые водят туристов в горы", — пояснил Олег Можевин.

Ущелье Демир-Капия
11 из 13

Любителям хайкинга, трекинга и скалолазания лучше отправиться в район Демир-Капия, так называются и город, и ущелье. "Там есть лицензированные лагеря, инструкторы, которые водят туристов в горы", — пояснил Олег Можевин.

CC BY-SA 3.0 / Rašo / Demir Kapija Canyon
CC BY-SA 3.0 / Делфина /

Осоговский монастырь, основанный в XIV веке, расположен на границе с Болгарией. "В обители можно переночевать, — отмечает Олег Можевин. — А еще там отличная кухня".

Монастырь Святого Иоакима Осоговского
12 из 13

Осоговский монастырь, основанный в XIV веке, расположен на границе с Болгарией. "В обители можно переночевать, — отмечает Олег Можевин. — А еще там отличная кухня".

CC BY-SA 3.0 / Делфина /
CC BY-SA 4.0 / Наташа Величковска (cropped) /

Македония — винодельческая страна: стоит изучить местные погреба и энотеки.

Из местной кухни обязательно попробуйте "тавче гравче" (фасоль с молотым красным сладким перцем, запеченная в керамической посуде) и "кисели пиперки" (запеченные перцы с чесноком и петрушкой под уксусом и растительным маслом). Закажите плоскую котлету с сыром — "шарску плескавицу" — или свиные и куриные "увиячи" (кусок мяса, в который заворачивают сыр), советует Ирина Стефковска. А в Охриде обязательно нужно есть рыбу.

Тавче гравче
13 из 13

Македония — винодельческая страна: стоит изучить местные погреба и энотеки.

Из местной кухни обязательно попробуйте "тавче гравче" (фасоль с молотым красным сладким перцем, запеченная в керамической посуде) и "кисели пиперки" (запеченные перцы с чесноком и петрушкой под уксусом и растительным маслом). Закажите плоскую котлету с сыром — "шарску плескавицу" — или свиные и куриные "увиячи" (кусок мяса, в который заворачивают сыр), советует Ирина Стефковска. А в Охриде обязательно нужно есть рыбу.

CC BY-SA 4.0 / Наташа Величковска (cropped) /
1 из 13

Македония сейчас принимает туристов из России. Виза не нужна, ПЦР-тесты не требуют. Правда, прямое авиасообщение между нашими странами не восстановлено, путешественники летят с пересадкой в Сербии.

"А вот чтобы попасть на самолет обратно в Россию, надо сдать анализ на коронавирус, — предупреждает гид Олег Можевин. — Но это просто: с утра делаешь, в обед получишь результат".

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
2 из 13

Самолет прилетает в столицу — Скопье, расположенную на двух берегах реки Вардар. Каменным мостом город разделен на две части — европейскую и азиатскую, объясняет Можевин. "В "Европе" ходят в масках, в "Азии" без, и никто это не контролирует", — говорит он.

А еще в Скопье самый большой на Балканах базар. Есть "золотая улица", где можно купить необычные украшения и платья ручной работы.

© Depositphotos / silverjohn
3 из 13

Скопье — музей под отрытым небом, рассказывает гид Ирина Стефковска. Гордость города — крепость Кале VI века. На ее территории нашли монеты времен Александра Македонского, сохранились фундаменты древних построек. Там хорошо погулять — есть парк, мощеные дорожки, скамейки, фонари. Летом в цитадели устраивают концерты и спектакли. Приятный бонус — свободный вход.

© Depositphotos / bloodua
4 из 13

Недалеко от столицы — каньон Матка, одноименное озеро — старейшее искусственное в стране. Туда можно отправиться на полдня, полюбоваться красивыми видами и отведать свежей форели в одном из многочисленных ресторанов на берегу, говорит Олег Можевин. Еще он советует покататься на лодке.

А вот марш-бросок в пещеры — дело непростое, в жару — тяжело. В районе каньона их десять. Во Врело — два озера, множество сталактитов, один из которых из-за необычной формы прозвали "шишкой". Будьте острожнее — там много летучих мышей.

Рядом с каньоном — Андреевский монастырь, обители Святого Николая и Пресвятой Богородицы. Они построены в XIV-XVII веках. Туда стоит поехать, чтобы увидеть старинные фрески.

© Depositphotos / wr7films@yaho.com
5 из 13

Охридское озеро — самое глубокое и древнее на Балканах, находится под защитой ЮНЕСКО. Там чистые пляжи, комфортабельные отели и все условия для занятий водными видами спорта.

На восточном берегу — город Охрид. "Погуляйте по его улочкам, но на обед поезжайте на северо-запад, в одно из сел у границы с Албанией, например в Стругу, — рекомендует Олег Можевин. — Там вам подадут только что выловленную озерную рыбу. Вкусно и недорого".

© Depositphotos / bloodua
6 из 13

В Плаошнике — историческом центре Охрида — сейчас идут археологические раскопки. Основная часть территории — монастырь Святого Пантелеймона, возведенный на месте храма 893 года. Через стеклянный пол можно увидеть его руины, фрагменты старого пола.

© Depositphotos / A1804
7 из 13

В 2007-м на дне Охридского озера обнаружили остатки древнего славянского поселения на сваях. Его отреставрировали, создав уникальный исторический парк — "Залив на костях" (во время раскопок нашли много скелетов домашних животных).

На осмотр хватит получаса. Больше времени понадобится, если захотите заняться дайвингом, рассказывает Ирина Стефковска.

CC BY 3.0 / Pudelek (Marcin Szala) /
8 из 13

Еще одна впечатляющая достопримечательность —Самуилова Твердыня: средневековая крепость на восточном берегу озера Охрид. Когда-то она защитила город от вражеских набегов. Сохранилась почти в первозданном виде.

CC BY 4.0 / Rašo /
9 из 13

Обязательно посетите уникальный каменный город Куклицу на севере страны. "Там почти полторы сотни фигур вулканического происхождения", — рассказывает Ирина Стефковска. Глыбы веками подвергались эрозии и стали похожи на причудливых кукол. Местные жители говорят, что каждые пять-семь лет появляются новые.

CC BY-SA 3.0 / ДАБ /
10 из 13

"В городе Тетово живут албанцы и косовары. Там приятно погулять, выпить кофе и посетить Пеструю мечеть, которую называют еще Шарена Джамия, — говорит Олег Можевин. — Настоятель приглашает в гости, много рассказывает о достопримечательности".

Она построена в 1438 году. Рядом — турецкая баня, весь двор — в цветах.

Стены храма украшены яркой цветочной росписью — не только геометрические и растительные узоры, но и пейзажи.

CC BY-SA 3.0 / Vaurien / Šarena_Džamija mosque, Tetovo, Republic of Macedonia
11 из 13

Любителям хайкинга, трекинга и скалолазания лучше отправиться в район Демир-Капия, так называются и город, и ущелье. "Там есть лицензированные лагеря, инструкторы, которые водят туристов в горы", — пояснил Олег Можевин.

CC BY-SA 3.0 / Rašo / Demir Kapija Canyon
12 из 13

Осоговский монастырь, основанный в XIV веке, расположен на границе с Болгарией. "В обители можно переночевать, — отмечает Олег Можевин. — А еще там отличная кухня".

CC BY-SA 3.0 / Делфина /
13 из 13

Македония — винодельческая страна: стоит изучить местные погреба и энотеки.

Из местной кухни обязательно попробуйте "тавче гравче" (фасоль с молотым красным сладким перцем, запеченная в керамической посуде) и "кисели пиперки" (запеченные перцы с чесноком и петрушкой под уксусом и растительным маслом). Закажите плоскую котлету с сыром — "шарску плескавицу" — или свиные и куриные "увиячи" (кусок мяса, в который заворачивают сыр), советует Ирина Стефковска. А в Охриде обязательно нужно есть рыбу.

CC BY-SA 4.0 / Наташа Величковска (cropped) /
 
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