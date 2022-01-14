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Власти Бельгии депортировали самого известного в стране имама
Власти Бельгии депортировали самого известного в стране имама - РИА Новости, 14.01.2022
Власти Бельгии депортировали самого известного в стране имама
Власти Бельгии лишили вида на жительство имама мечети "Аль-Халиль" в Брюсселе подданного Марокко Мохаммеда Туджгани, сообщил в четверг бельгийский телеканал... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:31
2022-01-14T12:31
2022-01-14T12:31
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Власти Бельгии лишили вида на жительство имама мечети "Аль-Халиль" в Брюсселе подданного Марокко Мохаммеда Туджгани, сообщил в четверг бельгийский телеканал RTBF."Он получил уведомление о необходимости покинуть территорию Бельгии и запрете на въезд в течение 10 лет. Я думаю, важно обеспечивать жизнь в безопасности, а также свести к минимуму иностранное влияние", - сообщил госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди.По его словам, речь, вероятно, идет "о самом влиятельном проповеднике в Бельгии".В настоящее время он уже находится за пределами страны.При этом, по мнению бельгийских спецслужб, имам представляет "угрозу для национальной безопасности".СМИ сообщают в частности, что он выступал с антисемитскими высказываниями, которые были квалифицированы как экстремистские. Позже он выступил с извинениями.Имам мечети "Аль-Халиль", расположенной в брюссельском районе Моленбек, находился в Бельгии с 1982 года.
https://ria.ru/20220113/belgiya-1767618326.html
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в мире, бельгия, брюссель
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости.
Власти Бельгии
лишили вида на жительство имама мечети "Аль-Халиль" в Брюсселе
подданного Марокко Мохаммеда Туджгани, сообщил в четверг бельгийский телеканал RTBF
.
"Он получил уведомление о необходимости покинуть территорию Бельгии и запрете на въезд в течение 10 лет. Я думаю, важно обеспечивать жизнь в безопасности, а также свести к минимуму иностранное влияние", - сообщил госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди.
По его словам, речь, вероятно, идет "о самом влиятельном проповеднике в Бельгии".
В настоящее время он уже находится за пределами страны.
При этом, по мнению бельгийских спецслужб, имам представляет "угрозу для национальной безопасности".
СМИ сообщают в частности, что он выступал с антисемитскими высказываниями, которые были квалифицированы как экстремистские. Позже он выступил с извинениями.
Имам мечети "Аль-Халиль", расположенной в брюссельском районе Моленбек, находился в Бельгии с 1982 года.