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В Ленобласти разработали "дорожную карту" проблемных объектов
В Ленобласти разработали "дорожную карту" проблемных объектов - РИА Новости, 14.01.2022
В Ленобласти разработали "дорожную карту" проблемных объектов
В Ленинградской области разработали "дорожную карту" проблемных объектов — план восстановления прав пострадавших дольщиков на ближайшие два года, сообщил РИА... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:21
2022-01-14T11:21
2022-01-14T11:21
ленинградская область
александр дрозденко
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. В Ленинградской области разработали "дорожную карту" проблемных объектов — план восстановления прав пострадавших дольщиков на ближайшие два года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, зампред правительства области Евгений Барановский представил главе региона Александру Дрозденко план восстановления прав пострадавших дольщиков по всем объектам-долгостроям до конца 2023 года. Документ подразумевает восстановление права граждан с помощью инвесторов из числа стабильно работающих в регионе застройщиков, готовых взяться за завершение проблемных объектов, а также используя механизмы федерального Фонда развития территорий. Как заверил губернатора Барановский, для каждого проблемного объекта определены источники финансирования и механизмы работы."Необходимо, начиная с 20 января, провести собрания с дольщиками и подробно разъяснить принятые решения по каждому проблемному объекту", ― дал поручение строительному блоку Дрозденко. В дальнейшем губернатор поручил четко контролировать сроки и позитивную динамику.В зоне ответственности Фонда развития территорий на данный момент находятся 104 проблемных объекта. В 2022 году организация будет вести достройку 50 домов. Далее Фонду планируется передать еще более 20 домов. Инвесторы, привлеченные правительством региона, достраивают 28 объектов, отметили в пресс-службе.
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александр дрозденко, жилье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. В Ленинградской области разработали "дорожную карту" проблемных объектов — план восстановления прав пострадавших дольщиков на ближайшие два года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, зампред правительства области Евгений Барановский представил главе региона Александру Дрозденко
план восстановления прав пострадавших дольщиков по всем объектам-долгостроям до конца 2023 года. Документ подразумевает восстановление права граждан с помощью инвесторов из числа стабильно работающих в регионе застройщиков, готовых взяться за завершение проблемных объектов, а также используя механизмы федерального Фонда развития территорий. Как заверил губернатора Барановский, для каждого проблемного объекта определены источники финансирования и механизмы работы.
"Необходимо, начиная с 20 января, провести собрания с дольщиками и подробно разъяснить принятые решения по каждому проблемному объекту", ― дал поручение строительному блоку Дрозденко. В дальнейшем губернатор поручил четко контролировать сроки и позитивную динамику.
В зоне ответственности Фонда развития территорий на данный момент находятся 104 проблемных объекта. В 2022 году организация будет вести достройку 50 домов. Далее Фонду планируется передать еще более 20 домов. Инвесторы, привлеченные правительством региона, достраивают 28 объектов, отметили в пресс-службе.
"В 2021 году благодаря планомерной работе правительства Ленинградской области, были восстановлены права около восьми тысяч граждан: достроены и введены в эксплуатацию 27 долгостроев, выплачены компенсации дольщикам 12 домов", — напомнили в обладминистрации.