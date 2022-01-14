https://ria.ru/20220114/lenoblast-1767798184.html

В Ленобласти разработали "дорожную карту" проблемных объектов

В Ленобласти разработали "дорожную карту" проблемных объектов - РИА Новости, 14.01.2022

В Ленобласти разработали "дорожную карту" проблемных объектов

В Ленинградской области разработали "дорожную карту" проблемных объектов — план восстановления прав пострадавших дольщиков на ближайшие два года, сообщил РИА... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:21

2022-01-14T11:21

2022-01-14T11:21

ленинградская область

александр дрозденко

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. В Ленинградской области разработали "дорожную карту" проблемных объектов — план восстановления прав пострадавших дольщиков на ближайшие два года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, зампред правительства области Евгений Барановский представил главе региона Александру Дрозденко план восстановления прав пострадавших дольщиков по всем объектам-долгостроям до конца 2023 года. Документ подразумевает восстановление права граждан с помощью инвесторов из числа стабильно работающих в регионе застройщиков, готовых взяться за завершение проблемных объектов, а также используя механизмы федерального Фонда развития территорий. Как заверил губернатора Барановский, для каждого проблемного объекта определены источники финансирования и механизмы работы."Необходимо, начиная с 20 января, провести собрания с дольщиками и подробно разъяснить принятые решения по каждому проблемному объекту", ― дал поручение строительному блоку Дрозденко. В дальнейшем губернатор поручил четко контролировать сроки и позитивную динамику.В зоне ответственности Фонда развития территорий на данный момент находятся 104 проблемных объекта. В 2022 году организация будет вести достройку 50 домов. Далее Фонду планируется передать еще более 20 домов. Инвесторы, привлеченные правительством региона, достраивают 28 объектов, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220112/reyting-1767502881.html

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александр дрозденко, жилье