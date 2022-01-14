Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220114/lenoblast-1767798184.html
В Ленобласти разработали "дорожную карту" проблемных объектов
В Ленобласти разработали "дорожную карту" проблемных объектов - РИА Новости, 14.01.2022
В Ленобласти разработали "дорожную карту" проблемных объектов
В Ленинградской области разработали "дорожную карту" проблемных объектов — план восстановления прав пострадавших дольщиков на ближайшие два года, сообщил РИА... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:21
2022-01-14T11:21
ленинградская область
александр дрозденко
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_24b9e70b97e994422f7d8c29870e383a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. В Ленинградской области разработали "дорожную карту" проблемных объектов — план восстановления прав пострадавших дольщиков на ближайшие два года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, зампред правительства области Евгений Барановский представил главе региона Александру Дрозденко план восстановления прав пострадавших дольщиков по всем объектам-долгостроям до конца 2023 года. Документ подразумевает восстановление права граждан с помощью инвесторов из числа стабильно работающих в регионе застройщиков, готовых взяться за завершение проблемных объектов, а также используя механизмы федерального Фонда развития территорий. Как заверил губернатора Барановский, для каждого проблемного объекта определены источники финансирования и механизмы работы."Необходимо, начиная с 20 января, провести собрания с дольщиками и подробно разъяснить принятые решения по каждому проблемному объекту", ― дал поручение строительному блоку Дрозденко. В дальнейшем губернатор поручил четко контролировать сроки и позитивную динамику.В зоне ответственности Фонда развития территорий на данный момент находятся 104 проблемных объекта. В 2022 году организация будет вести достройку 50 домов. Далее Фонду планируется передать еще более 20 домов. Инвесторы, привлеченные правительством региона, достраивают 28 объектов, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220112/reyting-1767502881.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ae32af1fe5554fd64fc29ae44c94fce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, жилье
11:21 14.01.2022
 

В Ленобласти разработали "дорожную карту" проблемных объектов

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. В Ленинградской области разработали "дорожную карту" проблемных объектов — план восстановления прав пострадавших дольщиков на ближайшие два года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, зампред правительства области Евгений Барановский представил главе региона Александру Дрозденко план восстановления прав пострадавших дольщиков по всем объектам-долгостроям до конца 2023 года. Документ подразумевает восстановление права граждан с помощью инвесторов из числа стабильно работающих в регионе застройщиков, готовых взяться за завершение проблемных объектов, а также используя механизмы федерального Фонда развития территорий. Как заверил губернатора Барановский, для каждого проблемного объекта определены источники финансирования и механизмы работы.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 14:57Ленинградская область
Ленинградская область вошла в ТОП-10 рейтинга эффективности управления
"Необходимо, начиная с 20 января, провести собрания с дольщиками и подробно разъяснить принятые решения по каждому проблемному объекту", ― дал поручение строительному блоку Дрозденко. В дальнейшем губернатор поручил четко контролировать сроки и позитивную динамику.
В зоне ответственности Фонда развития территорий на данный момент находятся 104 проблемных объекта. В 2022 году организация будет вести достройку 50 домов. Далее Фонду планируется передать еще более 20 домов. Инвесторы, привлеченные правительством региона, достраивают 28 объектов, отметили в пресс-службе.
"В 2021 году благодаря планомерной работе правительства Ленинградской области, были восстановлены права около восьми тысяч граждан: достроены и введены в эксплуатацию 27 долгостроев, выплачены компенсации дольщикам 12 домов", — напомнили в обладминистрации.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58США поприветствовали шаги России в борьбе с хакерами
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
22:21В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
Лента новостейМолния
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныСША поприветствовали шаги России в борьбе с хакерамиПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил МинюстВ реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации