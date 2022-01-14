Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/kuban-1767865092.html
На Кубани начали собирать согласия на вакцинацию подростков от коронавируса
На Кубани начали собирать согласия на вакцинацию подростков от коронавируса - РИА Новости, 14.01.2022
На Кубани начали собирать согласия на вакцинацию подростков от коронавируса
На Кубани начали собирать согласия родителей подростков от 12 до 17 лет на прививку от коронавируса вакциной "Спутник М", сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:45
2022-01-14T15:45
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115621_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_3e417c509a71668f6714c440c95a5647.jpg
КРАСНОДАР, 14 янв – РИА Новости. На Кубани начали собирать согласия родителей подростков от 12 до 17 лет на прививку от коронавируса вакциной "Спутник М", сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края."Вакцинация планируется (жителей края – ред.) от 12 до 17 лет. В школах (и ссузах – ред.) сейчас согласие собирают от родителей, а мы ждем поставку вакцины в регион… "Спутник М"… Федеральные источники сообщают, что от 15 лет якобы ребята могут сами давать своё согласие, но мы пока придерживаемся того, что будем собирать согласие родителей на всех подростков от 12 до 17 дет. (Если согласия не будет – ред.), то вакцинировать не будут – только добровольно", - сообщили РИА Новости в минздраве.Вопрос о том, будут ли к учащимся, чьи родители отказались от вакцинации, применяться какие-либо ограничительные меры, к компетенции минздрава не относится, пояснили в ведомстве.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года Минздрав зарегистрировал четвертую отечественную вакцины ("Спутник Лайт"), в августе – пятую ("ЭпиВакКорона-Н"). В ноябре была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса для подростков – "Спутник М".В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что власти на настоящий момент не рассматривают возможность введения QR-кодов для подростков на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767783906.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115621_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_17d205eea4f081913b024af259f7187b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия
15:45 14.01.2022
 
На Кубани начали собирать согласия на вакцинацию подростков от коронавируса

На Кубани начали собирать согласия родителей подростков на вакцинацию от коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Вакцинация. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 янв – РИА Новости. На Кубани начали собирать согласия родителей подростков от 12 до 17 лет на прививку от коронавируса вакциной "Спутник М", сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
"Вакцинация планируется (жителей края – ред.) от 12 до 17 лет. В школах (и ссузах – ред.) сейчас согласие собирают от родителей, а мы ждем поставку вакцины в регион… "Спутник М"… Федеральные источники сообщают, что от 15 лет якобы ребята могут сами давать своё согласие, но мы пока придерживаемся того, что будем собирать согласие родителей на всех подростков от 12 до 17 дет. (Если согласия не будет – ред.), то вакцинировать не будут – только добровольно", - сообщили РИА Новости в минздраве.
Вопрос о том, будут ли к учащимся, чьи родители отказались от вакцинации, применяться какие-либо ограничительные меры, к компетенции минздрава не относится, пояснили в ведомстве.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года Минздрав зарегистрировал четвертую отечественную вакцины ("Спутник Лайт"), в августе – пятую ("ЭпиВакКорона-Н"). В ноябре была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса для подростков – "Спутник М".
В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что власти на настоящий момент не рассматривают возможность введения QR-кодов для подростков на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
09:51Распространение коронавируса
Инфекционист назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием
 
Распространение коронавирусаОбществоКраснодарский крайДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58США поприветствовали шаги России в борьбе с хакерами
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
22:21В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
Лента новостейМолния
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныСША поприветствовали шаги России в борьбе с хакерамиПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил МинюстВ реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации