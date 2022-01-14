https://ria.ru/20220114/kuban-1767865092.html

На Кубани начали собирать согласия на вакцинацию подростков от коронавируса

На Кубани начали собирать согласия на вакцинацию подростков от коронавируса - РИА Новости, 14.01.2022

На Кубани начали собирать согласия на вакцинацию подростков от коронавируса

На Кубани начали собирать согласия родителей подростков от 12 до 17 лет на прививку от коронавируса вакциной "Спутник М", сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:45

2022-01-14T15:45

2022-01-14T15:45

распространение коронавируса

общество

краснодарский край

дмитрий песков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

россия

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КРАСНОДАР, 14 янв – РИА Новости. На Кубани начали собирать согласия родителей подростков от 12 до 17 лет на прививку от коронавируса вакциной "Спутник М", сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края."Вакцинация планируется (жителей края – ред.) от 12 до 17 лет. В школах (и ссузах – ред.) сейчас согласие собирают от родителей, а мы ждем поставку вакцины в регион… "Спутник М"… Федеральные источники сообщают, что от 15 лет якобы ребята могут сами давать своё согласие, но мы пока придерживаемся того, что будем собирать согласие родителей на всех подростков от 12 до 17 дет. (Если согласия не будет – ред.), то вакцинировать не будут – только добровольно", - сообщили РИА Новости в минздраве.Вопрос о том, будут ли к учащимся, чьи родители отказались от вакцинации, применяться какие-либо ограничительные меры, к компетенции минздрава не относится, пояснили в ведомстве.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года Минздрав зарегистрировал четвертую отечественную вакцины ("Спутник Лайт"), в августе – пятую ("ЭпиВакКорона-Н"). В ноябре была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса для подростков – "Спутник М".В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что власти на настоящий момент не рассматривают возможность введения QR-кодов для подростков на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767783906.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия