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Стало известно, что заставит США поменять взгляды на Россию за две минуты
Британцы раскрыли двойные стандарты требований НАТО по Украине - РИА Новости, 14.01.2022
Стало известно, что заставит США поменять взгляды на Россию за две минуты
Читатели британской газеты Daily Express отреагировали на заявление о вероятности появления российской военной инфраструктуры в странах Латинской Америки, в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:52
2022-01-14T13:29
грузия
александр грушко
нато
латинская америка
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express отреагировали на заявление о вероятности появления российской военной инфраструктуры в странах Латинской Америки, в частности на Кубе и в Венесуэле.Пользователи отметили, что после слов замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москва не может исключать развертывание российской военной инфраструктуры за пределами Европы, неуместность доводов НАТО по вопросу права Украины размещать на своей территории силы альянса станет очевидна."Американцам нечего делать на Украине. Вся Центральная Европа приветствует эту возможность показать Штатам, насколько они высокомерны и глупы. Я советую еще и Мексике, а не только Кубе, иметь российскую технику на своей земле. Американцы запоют совсем другую мелодию уже через две минуты", — написал комментатор Hey Ho."Путин играет в игры разума. Стратегически у России нет необходимости размещать ядерное оружие на Кубе. Сложность современных ракет, разработанных после 60-х годов, означает, что близость, на самом деле, не выступает важным фактором, но политически это вызовет недовольство США", — отметил gooseiscooked."Путин прав. Если Запад настаивает на размещении ракет у границ России, почему Россия не может ответить взаимностью? Это противостояние подпитывает НАТО. Если бы обе стороны взаимно согласились гарантировать демилитаризованный нейтралитет Украины и Грузии, проблема была бы решена. Вместо этого НАТО присутствует в обеих странах, поставляет оружие, размещает ракеты. Что не так с этими людьми", — высказался Retsdon.Переговоры с НАТОВ среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
https://radiosputnik.ria.ru/20220114/ssha-1767791204.html
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грузия, александр грушко, нато, латинская америка, ситуация на украине, россия
12:52 14.01.2022 (обновлено: 13:29 14.01.2022)
 
Британцы раскрыли двойные стандарты требований НАТО по Украине

Читатели Daily Express обвинили НАТО в лицемерии из-за заявлений об Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express отреагировали на заявление о вероятности появления российской военной инфраструктуры в странах Латинской Америки, в частности на Кубе и в Венесуэле.
Пользователи отметили, что после слов замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москва не может исключать развертывание российской военной инфраструктуры за пределами Европы, неуместность доводов НАТО по вопросу права Украины размещать на своей территории силы альянса станет очевидна.
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"Видите, как испугались". Почему США нервно отреагировали на слова Рябкова
"Американцам нечего делать на Украине. Вся Центральная Европа приветствует эту возможность показать Штатам, насколько они высокомерны и глупы. Я советую еще и Мексике, а не только Кубе, иметь российскую технику на своей земле. Американцы запоют совсем другую мелодию уже через две минуты", — написал комментатор Hey Ho.
"Путин играет в игры разума. Стратегически у России нет необходимости размещать ядерное оружие на Кубе. Сложность современных ракет, разработанных после 60-х годов, означает, что близость, на самом деле, не выступает важным фактором, но политически это вызовет недовольство США", — отметил gooseiscooked.
"Путин прав. Если Запад настаивает на размещении ракет у границ России, почему Россия не может ответить взаимностью? Это противостояние подпитывает НАТО. Если бы обе стороны взаимно согласились гарантировать демилитаризованный нейтралитет Украины и Грузии, проблема была бы решена. Вместо этого НАТО присутствует в обеих странах, поставляет оружие, размещает ракеты. Что не так с этими людьми", — высказался Retsdon.

Переговоры с НАТО

В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
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ГрузияАлександр ГрушкоНАТОЛатинская АмерикаСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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