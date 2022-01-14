11:19 14.01.2022 (обновлено: 11:57 14.01.2022)
В Госдуме поддержали решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах
Глава комитета Госдумы Хубезов поддержал решение отложить законопроект о QR-кодах
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов поддержал решение отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, так как он требует дальнейшей проработки.
Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.
"Решение отложить (законопроект) правильное. Как дальше будет все развиваться, будет видно. Мы не до конца понимаем, что будет с новым штаммом "омикрон" и плюс (в законопроекте) есть определенные "серые места", которые нужно доработать", - сказал РИА Новости Хубезов.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.
Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.