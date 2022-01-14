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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/khubezov-1767810146.html
В Госдуме поддержали решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах
В Госдуме поддержали решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 14.01.2022
В Госдуме поддержали решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов поддержал решение отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение ковидных РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:19
2022-01-14T11:57
распространение коронавируса
единая россия
госдума рф
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов поддержал решение отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, так как он требует дальнейшей проработки.Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении."Решение отложить (законопроект) правильное. Как дальше будет все развиваться, будет видно. Мы не до конца понимаем, что будет с новым штаммом "омикрон" и плюс (в законопроекте) есть определенные "серые места", которые нужно доработать", - сказал РИА Новости Хубезов.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
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единая россия, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:19 14.01.2022 (обновлено: 11:57 14.01.2022)
 
В Госдуме поддержали решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Глава комитета Госдумы Хубезов поддержал решение отложить законопроект о QR-кодах

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов поддержал решение отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, так как он требует дальнейшей проработки.
Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.
"Решение отложить (законопроект) правильное. Как дальше будет все развиваться, будет видно. Мы не до конца понимаем, что будет с новым штаммом "омикрон" и плюс (в законопроекте) есть определенные "серые места", которые нужно доработать", - сказал РИА Новости Хубезов.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября 2021, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
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