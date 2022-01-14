https://ria.ru/20220114/khakery-1767864889.html

В России пресекли деятельность хакерской группировки REvil

В России пресекли деятельность хакерской группировки REvil - РИА Новости, 15.01.2022

В России пресекли деятельность хакерской группировки REvil

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-14T15:44

2022-01-14T15:44

2022-01-15T00:52

происшествия

сша

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

технологии

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Федеральная служба безопасности пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ.Операцию провели во взаимодействии со Следственным департаментом МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Ведомства установили состав преступного сообщества. По данным ФСБ, хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете."Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование", — сообщили в ФСБ.REvil прекратила свое существование. Во время обысков по 25 адресам у 14 членов группировки изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги.Задержанным предъявили обвинения по статье о "неправомерном обороте средств платежей". Американской стороне сообщили о результатах операции.В начале ноября США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в санкционный список. Васинского арестовали в Польше, а в конце декабря суд польского города Люблин одобрил его экстрадицию в Штаты. Полянин же находится на свободе — как считает ФБР, в Барнауле.Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, сумевшей собрать с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. По словам генпрокурора США Меррика Гарленда, Полянин заполучил 13 миллионов долларов, более шести из них властям удалось конфисковать.Летом прошлого года крупная американская IT-компания Kaseya подверглась массированной кибератаке с применением вируса-вымогателя — вместе с десятками или даже сотнями другими фирмами. Тогда во взломе тоже подозревали REvil. Хакеры потребовали рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать компьютеры. Kaseya впоследствии оценило число пострадавших компаний по всему миру в 1,5 тысячи.Штаты объявили награду до десяти миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.

https://ria.ru/20220111/khakery-1767398103.html

https://ria.ru/20211108/khakery-1758124053.html

https://ria.ru/20210723/khakery-1742457355.html

сша

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Спецоперация по нейтрализации хакерской группировки REvil. Кадры ФСБ ФСБ публикует видео одной из спецопераций по нейтрализации хакерской группировки REvil. Спецслужба заявила, что установила полный состав REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, задержанным членам группировки предъявлены обвинения по статье 187 российского уголовного кодекса. По 25 адресам были изъяты свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тыс долларов, 500 тыс евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 премиум-автомобилей, купленные на преступные деньги. 2022-01-14T15:44 true PT1M50S

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происшествия, сша, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, технологии