Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220114/khakery-1767864889.html
В России пресекли деятельность хакерской группировки REvil
В России пресекли деятельность хакерской группировки REvil - РИА Новости, 15.01.2022
В России пресекли деятельность хакерской группировки REvil
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-14T15:44
2022-01-15T00:52
происшествия
сша
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767875908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b3fa8d515714c8bfe8d2405ef0c04661.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Федеральная служба безопасности пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ.Операцию провели во взаимодействии со Следственным департаментом МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Ведомства установили состав преступного сообщества. По данным ФСБ, хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете."Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование", — сообщили в ФСБ.REvil прекратила свое существование. Во время обысков по 25 адресам у 14 членов группировки изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги.Задержанным предъявили обвинения по статье о "неправомерном обороте средств платежей". Американской стороне сообщили о результатах операции.В начале ноября США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в санкционный список. Васинского арестовали в Польше, а в конце декабря суд польского города Люблин одобрил его экстрадицию в Штаты. Полянин же находится на свободе — как считает ФБР, в Барнауле.Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, сумевшей собрать с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. По словам генпрокурора США Меррика Гарленда, Полянин заполучил 13 миллионов долларов, более шести из них властям удалось конфисковать.Летом прошлого года крупная американская IT-компания Kaseya подверглась массированной кибератаке с применением вируса-вымогателя — вместе с десятками или даже сотнями другими фирмами. Тогда во взломе тоже подозревали REvil. Хакеры потребовали рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать компьютеры. Kaseya впоследствии оценило число пострадавших компаний по всему миру в 1,5 тысячи.Штаты объявили награду до десяти миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.
https://ria.ru/20220111/khakery-1767398103.html
https://ria.ru/20211108/khakery-1758124053.html
https://ria.ru/20210723/khakery-1742457355.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спецоперация по нейтрализации хакерской группировки REvil. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео одной из спецопераций по нейтрализации хакерской группировки REvil. Спецслужба заявила, что установила полный состав REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, задержанным членам группировки предъявлены обвинения по статье 187 российского уголовного кодекса. По 25 адресам были изъяты свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тыс долларов, 500 тыс евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 премиум-автомобилей, купленные на преступные деньги.
2022-01-14T15:44
true
PT1M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767875908_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e3804b6ef4f0a8df59cefcfc9e9cc4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сша, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, технологии
15:44 14.01.2022 (обновлено: 00:52 15.01.2022)
 
В России пресекли деятельность хакерской группировки REvil

ФСБ пресекла действовавшую в России группу хакеров REvil после обращения властей США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Федеральная служба безопасности пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ.
Операцию провели во взаимодействии со Следственным департаментом МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Ведомства установили состав преступного сообщества. По данным ФСБ, хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.
Программирование - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
11 января, 19:12
Спецслужбы США выпустили рекомендации по противодействию хакерам из России
"Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование", — сообщили в ФСБ.
REvil прекратила свое существование. Во время обысков по 25 адресам у 14 членов группировки изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги.
Задержанным предъявили обвинения по статье о "неправомерном обороте средств платежей".
Американской стороне сообщили о результатах операции.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября 2021, 19:49
Европол задержал пять человек по подозрению в применении хакерских сервисов
В начале ноября США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в санкционный список. Васинского арестовали в Польше, а в конце декабря суд польского города Люблин одобрил его экстрадицию в Штаты. Полянин же находится на свободе — как считает ФБР, в Барнауле.
Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, сумевшей собрать с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. По словам генпрокурора США Меррика Гарленда, Полянин заполучил 13 миллионов долларов, более шести из них властям удалось конфисковать.
Летом прошлого года крупная американская IT-компания Kaseya подверглась массированной кибератаке с применением вируса-вымогателя — вместе с десятками или даже сотнями другими фирмами. Тогда во взломе тоже подозревали REvil. Хакеры потребовали рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать компьютеры. Kaseya впоследствии оценило число пострадавших компаний по всему миру в 1,5 тысячи.
Штаты объявили награду до десяти миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.
Вирус - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля 2021, 02:12
Глава ЦРУ сомневается в возможности властей России повлиять на хакеровГлава ЦРУ сомневается, что власти РФ могут повлиять на хакеров, атакующих объекты в США
 
ПроисшествияСШАМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58США поприветствовали шаги России в борьбе с хакерами
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
22:21В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
Лента новостейМолния
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныСША поприветствовали шаги России в борьбе с хакерамиПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил МинюстВ реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации