https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767890743.html
Токаев приказал смягчить наказание для задержанных за участие в беспорядках
Токаев приказал смягчить наказание для задержанных за участие в беспорядках - РИА Новости, 14.01.2022
Токаев приказал смягчить наказание для задержанных за участие в беспорядках
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральной прокуратуре республики смягчать наказание для граждан, задержанных в ходе массовых беспорядков и... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:23
2022-01-14T17:23
2022-01-14T17:36
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральной прокуратуре республики смягчать наказание для граждан, задержанных в ходе массовых беспорядков и после введения в республике режима чрезвычайного положения, при отсутствии отягчающих обстоятельств.В своем аккаунте в Twitter Токаев написал, что во время событий "трагического января" и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек."Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания", - написал он.
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РИА Новости
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
17:23 14.01.2022 (обновлено: 17:36 14.01.2022)
Токаев приказал смягчить наказание для задержанных за участие в беспорядках
Глава Казахстана Токаев приказал смягчить наказание для задержанных участников беспорядков