https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767890743.html

Токаев приказал смягчить наказание для задержанных за участие в беспорядках

Токаев приказал смягчить наказание для задержанных за участие в беспорядках - РИА Новости, 14.01.2022

Токаев приказал смягчить наказание для задержанных за участие в беспорядках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральной прокуратуре республики смягчать наказание для граждан, задержанных в ходе массовых беспорядков и... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:23

2022-01-14T17:23

2022-01-14T17:36

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767470697_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_39d2b064cef45cf10fc9f302b7c21022.jpg

АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральной прокуратуре республики смягчать наказание для граждан, задержанных в ходе массовых беспорядков и после введения в республике режима чрезвычайного положения, при отсутствии отягчающих обстоятельств.В своем аккаунте в Twitter Токаев написал, что во время событий "трагического января" и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек."Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания", - написал он.

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767849566.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев