16:07 14.01.2022 (обновлено: 16:41 14.01.2022)
В двух областях Казахстана отменили чрезвычайное положение
Президент Казахстана отменил чрезвычайное положение в Акмолинской и Костанайской областях
Военнослужащий на улице в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях республики (обе на севере страны), сообщила пресс-служба главы государства.
"Отменить с 07 часов 00 минут (04.00 мск) 15 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Костанайской области", - говорится в тексте одного из указов. Аналогичный документ отменяет действие режима ЧП в Акмолинской области.
В пятницу Токаев снял режим ЧП в Шымкенте, а также в Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Днем ранее аналогичные решения были приняты в отношении Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
13 января, 16:03Путин оценил вклад сил ОДКБ в охрану важных объектов Казахстана