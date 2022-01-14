https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767849058.html

Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в Казахстане

Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в Казахстане - РИА Новости, 14.01.2022

Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в Казахстане

Начавшиеся 2 января мирные митинги в отдельных городах Казахстана уже на второй день переросли в массовые волнения по всей стране, а потом и в вооруженное противостояние с полицией. Отставка правительства, обвинения в госизмене, самоубийства силовиков и ввод миротворцев — что происходило в первые дни 2022 года, и отразится ли это на России?

2022-01-14T14:00

2022-01-14T14:00

2022-01-14T14:58

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Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в Казахстане Начавшиеся 2 января мирные митинги в отдельных городах Казахстана уже на второй день переросли в массовые волнения по всей стране, а потом и в вооруженное противостояние с полицией. Отставка правительства, обвинения в госизмене, самоубийства силовиков и ввод миротворцев — что происходило в первые дни 2022, и отразится ли это на России? audio/mpeg

Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в Казахстане Начавшиеся 2 января мирные митинги в отдельных городах Казахстана уже на второй день переросли в массовые волнения по всей стране, а потом и в вооруженное противостояние с полицией. Отставка правительства, обвинения в госизмене, самоубийства силовиков и ввод миротворцев — что происходило в первые дни 2022, и отразится ли это на России? audio/mpeg

Вместе с шеф-редактором Sputnik Казахстан Динарой Досмухаметовой (Telegram) и журналистом-международником, секретарем Союза журналистов России Тимуром Шафиром восстановили хронологию событий в Казахстане.1:21 Хронология событий в Казахстане: как мирные митинги превратились в вооруженные нападения?12:04 Отставка правительства. Какие перестановки произвел президент Казахстана, и что они значат?20:30 Атака на больницы, скорые, пожарных. Мирные митинговавшие и люди с оружием, нападающие на госучреждения — это разные люди?25:37 "В информационном пространстве не было ни одного упоминания Казахстана": почему никто не смог предсказать грядущие протесты?34:15 Какие причины могли быть у президента Казахстана Токаева, чтобы решиться призвать силы ОДКБ?38:22 Внешние силы: кто (в теории) реально мог участвовать в организации протестов в Казахстане?47:40 Как случившиеся в Казахстане события могут повлиять на Россию?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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