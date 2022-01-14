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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767849058.html
Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в Казахстане
Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в Казахстане - РИА Новости, 14.01.2022
Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в Казахстане
Начавшиеся 2 января мирные митинги в отдельных городах Казахстана уже на второй день переросли в массовые волнения по всей стране, а потом и в вооруженное противостояние с полицией. Отставка правительства, обвинения в госизмене, самоубийства силовиков и ввод миротворцев — что происходило в первые дни 2022 года, и отразится ли это на России?
2022-01-14T14:00
2022-01-14T14:58
не верю!
политика
терроризм
казахстан
алма-ата
одкб
нурсултан назарбаев
алма-атинская область
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Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в Казахстане
Начавшиеся 2 января мирные митинги в отдельных городах Казахстана уже на второй день переросли в массовые волнения по всей стране, а потом и в вооруженное противостояние с полицией. Отставка правительства, обвинения в госизмене, самоубийства силовиков и ввод миротворцев — что происходило в первые дни 2022, и отразится ли это на России?
audio/mpeg
Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в Казахстане
Начавшиеся 2 января мирные митинги в отдельных городах Казахстана уже на второй день переросли в массовые волнения по всей стране, а потом и в вооруженное противостояние с полицией. Отставка правительства, обвинения в госизмене, самоубийства силовиков и ввод миротворцев — что происходило в первые дни 2022, и отразится ли это на России?
audio/mpeg
Вместе с шеф-редактором Sputnik Казахстан Динарой Досмухаметовой (Telegram) и журналистом-международником, секретарем Союза журналистов России Тимуром Шафиром восстановили хронологию событий в Казахстане.1:21 Хронология событий в Казахстане: как мирные митинги превратились в вооруженные нападения?12:04 Отставка правительства. Какие перестановки произвел президент Казахстана, и что они значат?20:30 Атака на больницы, скорые, пожарных. Мирные митинговавшие и люди с оружием, нападающие на госучреждения — это разные люди?25:37 "В информационном пространстве не было ни одного упоминания Казахстана": почему никто не смог предсказать грядущие протесты?34:15 Какие причины могли быть у президента Казахстана Токаева, чтобы решиться призвать силы ОДКБ?38:22 Внешние силы: кто (в теории) реально мог участвовать в организации протестов в Казахстане?47:40 Как случившиеся в Казахстане события могут повлиять на Россию?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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политика, терроризм, казахстан, алма-ата, одкб, нурсултан назарбаев, алма-атинская область, западно-казахстанская область, протесты, тимур шафир, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан, подкаст, нур-султан, россия, миротворцы, аудио, аскар мамин
14:00 14.01.2022 (обновлено: 14:58 14.01.2022)
 

Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в Казахстане

Не верю!
Государственный переворот или стихийные митинги: что случилось в Казахстане
14:00
Читать ria.ru в
Начавшиеся 2 января мирные митинги в отдельных городах Казахстана уже на второй день переросли в массовые волнения по всей стране, а потом и в вооруженное противостояние с полицией. Отставка правительства, обвинения в госизмене, самоубийства силовиков и ввод миротворцев — что происходило в первые дни 2022 года, и отразится ли это на России?
Вместе с шеф-редактором Sputnik Казахстан Динарой Досмухаметовой (Telegram) и журналистом-международником, секретарем Союза журналистов России Тимуром Шафиром восстановили хронологию событий в Казахстане.
1:21 Хронология событий в Казахстане: как мирные митинги превратились в вооруженные нападения?
12:04 Отставка правительства. Какие перестановки произвел президент Казахстана, и что они значат?
20:30 Атака на больницы, скорые, пожарных. Мирные митинговавшие и люди с оружием, нападающие на госучреждения это разные люди?
25:37 "В информационном пространстве не было ни одного упоминания Казахстана": почему никто не смог предсказать грядущие протесты?
34:15 Какие причины могли быть у президента Казахстана Токаева, чтобы решиться призвать силы ОДКБ?
38:22 Внешние силы: кто (в теории) реально мог участвовать в организации протестов в Казахстане?
47:40 Как случившиеся в Казахстане события могут повлиять на Россию?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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