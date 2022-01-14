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Россия не будет силой тянуть Казахстан в Союзное государство, заявил Лавров
Россия не будет силой тянуть Казахстан в Союзное государство, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022
Россия не будет силой тянуть Казахстан в Союзное государство, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слухи о возможности приглашения Казахстана в Союзное государство России и Белоруссии, заявил, что у России нет привычки... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:57
2022-01-14T13:57
2022-01-14T14:39
казахстан
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слухи о возможности приглашения Казахстана в Союзное государство России и Белоруссии, заявил, что у России нет привычки кого-то зазывать."У нас нет такой привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно, рассматриваем и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди", - сказал он в ходе пресс-конференции.Казахстан занял пост председателя в СНГ в 2022 году, до этого председателем была Белоруссия, которая возглавляла организацию в ее 30-летнюю годовщину. Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман на брифинге по итогам встречи в рамках Совета Россия-НАТО сообщила, что НАТО не будет "захлопывать дверь политики открытых дверей".
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казахстан, в мире, белоруссия, союзное государство, сергей лавров, россия
13:57 14.01.2022 (обновлено: 14:39 14.01.2022)
Россия не будет силой тянуть Казахстан в Союзное государство, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: мы вежливые люди и не будем силой тянуть Казахстан в Союзное государство