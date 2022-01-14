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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767838319.html
В аэропорту Алма-Аты усилили меры безопасности
В аэропорту Алма-Аты усилили меры безопасности - РИА Новости, 14.01.2022
В аэропорту Алма-Аты усилили меры безопасности
Транспортная полиция в аэропорту Алма-Аты приняла дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка после возобновления... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:45
2022-01-14T13:45
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
оон
одкб
жанаозен
актау
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АЛМА-АТА, 14 янв – РИА Новости. Транспортная полиция в аэропорту Алма-Аты приняла дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка после возобновления авиаперелетов, которые были прерваны из-за беспорядков в начале января, сообщает пресс-служба МВД Казахстана."В связи с возобновлением авиаперелетов в аэропорту Алма-Аты увеличился пассажиропоток. Сотрудниками транспортной полиции приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Особое внимание обращено на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности граждан", – цитирует пресс-служба начальника отдела полиции в аэропорту Алма-Аты Талгата Талипова.По его словам, полицейские несут службу в усиленном режиме, проводится работа по выявлению лиц, находящихся в розыске. Кроме того, на линии досмотра в первую очередь осуществляется проверка по выявлению запрещенных предметов. С личным составом проводятся соответствующие инструктажи, ориентирующие на максимальное оказание помощи пассажирам.Вход в терминал в настоящий момент разрешен только вылетающим пассажирам. Усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства Казахстана иностранными гражданами и лицами без гражданства, информирует пресс-служба силового ведомства.Аэропорт Алма-Аты возобновил работу по обслуживанию внутренних и международных рейсов 13 января. Аэропорт подвергся нападению участников беспорядков 5 января, но в тот же вечер был отбит. С начала действия режима ЧП аэропорт обслуживал рейсы военной авиации, доставлявшие в город миротворческий контингент ОДКБ, а позже - эвакуирующие из Алма-Аты граждан России.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220114/mirotvortsy-1767771449.html
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в мире, казахстан, алма-ата, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, мвд казахстана, россия
13:45 14.01.2022
 
В аэропорту Алма-Аты усилили меры безопасности

В аэропорту Алма-Аты после возобновления авиаперелетов усилили меры безопасности

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты
Пассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Пассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 14 янв – РИА Новости. Транспортная полиция в аэропорту Алма-Аты приняла дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка после возобновления авиаперелетов, которые были прерваны из-за беспорядков в начале января, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.
"В связи с возобновлением авиаперелетов в аэропорту Алма-Аты увеличился пассажиропоток. Сотрудниками транспортной полиции приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Особое внимание обращено на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности граждан", – цитирует пресс-служба начальника отдела полиции в аэропорту Алма-Аты Талгата Талипова.
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По его словам, полицейские несут службу в усиленном режиме, проводится работа по выявлению лиц, находящихся в розыске. Кроме того, на линии досмотра в первую очередь осуществляется проверка по выявлению запрещенных предметов. С личным составом проводятся соответствующие инструктажи, ориентирующие на максимальное оказание помощи пассажирам.
Вход в терминал в настоящий момент разрешен только вылетающим пассажирам. Усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства Казахстана иностранными гражданами и лицами без гражданства, информирует пресс-служба силового ведомства.
Аэропорт Алма-Аты возобновил работу по обслуживанию внутренних и международных рейсов 13 января. Аэропорт подвергся нападению участников беспорядков 5 января, но в тот же вечер был отбит. С начала действия режима ЧП аэропорт обслуживал рейсы военной авиации, доставлявшие в город миротворческий контингент ОДКБ, а позже - эвакуирующие из Алма-Аты граждан России.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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Вчера, 20:28Беспорядки в Казахстане
Из Алма-Аты возобновили пассажирские рейсы с 13 января
 
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