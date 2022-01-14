https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767811127.html

Нападавших на полицию Алма-Аты прикрывали снайперы, заявили в МВД

Нападавших на полицию Алма-Аты прикрывали снайперы, заявили в МВД - РИА Новости, 14.01.2022

Нападавших на полицию Алма-Аты прикрывали снайперы, заявили в МВД

Нападавшие на департамент полиции Алма-Аты в ходе беспорядков в городе не выдвигали требований, сообщила журналистам официальный представитель департамента... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:01

2022-01-14T12:01

2022-01-14T12:01

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касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Нападавшие на департамент полиции Алма-Аты в ходе беспорядков в городе не выдвигали требований, сообщила журналистам официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек."Это был действительно бой, никаких требований они не выдвигали, они целенаправленно шли уничтожать, убивать. У них были автоматы, боевые гранаты, на крыше этой многоэтажки у них базировалось несколько снайперов… В 5 часов утра (02.00 мск) все затихло. На тот момент 25-27 террористов было уничтожено. Большую часть раненых своих подельников нападавшие унесли с собой", - сказала представитель департамента полиции.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767809145.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев