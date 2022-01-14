В Алма-Ате расследуют возможный переход полицейских на сторону митингующих
МВД Алма-Аты займется вопросом возможного перехода полицейских на сторону митингующих
© REUTERS / Pavel MikheyevСотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек, отвечая на вопрос журналиста, были ли факты перехода силовиков на сторону митингующих, ответила, что ведомство обязательно займется этим вопросом, но о таких случаях пока не известно.
"Сейчас проводится межведомственной следственно-оперативной группой расследование. Устанавливают обстоятельства. Мы обязательно зададимся этим вопросом, были ли такие факты вообще. Если были, при каждом факте будем индивидуально разбираться, изучать обстоятельства и условия. Насколько я знаю, таких фактов у нас не было зарегистрировано, чтобы именно полицейские переходили на сторону преступников",- сказала представитель департамента полиции.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.