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Министр информации Казахстана назвал операцию миротворцев ОДКБ необходимой

Министр информации Казахстана назвал операцию миротворцев ОДКБ необходимой - РИА Новости, 14.01.2022

Министр информации Казахстана назвал операцию миротворцев ОДКБ необходимой

Операция миротворцев ОДКБ в Казахстане была жизненно необходима, роль РФ в этом неоценима, заявил в интервью Sputnik Казахстан министр информации республики... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:11

2022-01-14T11:11

2022-01-14T11:23

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НУР-СУЛТАН, 14 янв - РИА Новости. Операция миротворцев ОДКБ в Казахстане была жизненно необходима, роль РФ в этом неоценима, заявил в интервью Sputnik Казахстан министр информации республики Аскар Умаров."Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за поддержкой в рамках соглашений, заключенных между странами-членами организации, чтобы использовать ресурсы ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Это было на тот момент жизненно необходимо, учитывая масштаб атак на города Казахстана и организованность преступных группировок", - сказал Умаров.Министр информации Казахстана также выразил благодарность странам-членам ОДКБ за оперативную реакцию и оценил роль России в процессе стабилизации ситуации."Отдельного уважения и благодарности заслуживают страны-члены ОДКБ. Они оперативно отреагировали и внесли свой большой вклад в стабилизацию ситуации. И роль России в этом процессе неоценима", - сказал он.Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил, что большая часть населения республики восприняла положительно решение руководства страны о вводе миротворческой миссии ОДКБ."Согласно нашим наблюдениям и исследованиям, большая часть населения адекватно и положительно восприняла решение главы государства о поддержке со стороны ОДКБ для восстановления порядка", - сказал онМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

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Завершение миротворческой миссии ОДКБ в Алма-Ате Завершение миротворческой миссии ОДКБ в Алма-Ате 2022-01-14T11:11 true PT1M04S

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