https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767798348.html
Министр информации Казахстана назвал операцию миротворцев ОДКБ необходимой
Министр информации Казахстана назвал операцию миротворцев ОДКБ необходимой - РИА Новости, 14.01.2022
Министр информации Казахстана назвал операцию миротворцев ОДКБ необходимой
Операция миротворцев ОДКБ в Казахстане была жизненно необходима, роль РФ в этом неоценима, заявил в интервью Sputnik Казахстан министр информации республики... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:11
2022-01-14T11:11
2022-01-14T11:23
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
россия
оон
жанаозен
актау
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767604962_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_a331d7e614162ef58b56190801152ba4.jpg
НУР-СУЛТАН, 14 янв - РИА Новости. Операция миротворцев ОДКБ в Казахстане была жизненно необходима, роль РФ в этом неоценима, заявил в интервью Sputnik Казахстан министр информации республики Аскар Умаров."Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за поддержкой в рамках соглашений, заключенных между странами-членами организации, чтобы использовать ресурсы ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Это было на тот момент жизненно необходимо, учитывая масштаб атак на города Казахстана и организованность преступных группировок", - сказал Умаров.Министр информации Казахстана также выразил благодарность странам-членам ОДКБ за оперативную реакцию и оценил роль России в процессе стабилизации ситуации."Отдельного уважения и благодарности заслуживают страны-члены ОДКБ. Они оперативно отреагировали и внесли свой большой вклад в стабилизацию ситуации. И роль России в этом процессе неоценима", - сказал он.Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил, что большая часть населения республики восприняла положительно решение руководства страны о вводе миротворческой миссии ОДКБ."Согласно нашим наблюдениям и исследованиям, большая часть населения адекватно и положительно восприняла решение главы государства о поддержке со стороны ОДКБ для восстановления порядка", - сказал онМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220113/odkb-1767685058.html
казахстан
россия
жанаозен
актау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767604962_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_e03c880fe0dc3441c145ca8448a9c71b.jpg
Завершение миротворческой миссии ОДКБ в Алма-Ате
Завершение миротворческой миссии ОДКБ в Алма-Ате
2022-01-14T11:11
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, одкб, россия, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
11:11 14.01.2022 (обновлено: 11:23 14.01.2022)
Министр информации Казахстана назвал операцию миротворцев ОДКБ необходимой
Министр информации Казахстана Умаров назвал операцию миротворцев ОДКБ жизненно необходимой
НУР-СУЛТАН, 14 янв - РИА Новости.
Операция миротворцев ОДКБ
в Казахстане
была жизненно необходима, роль РФ в этом неоценима, заявил в интервью Sputnik Казахстан
министр информации республики Аскар Умаров.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев
обратился в ОДКБ за поддержкой в рамках соглашений, заключенных между странами-членами организации, чтобы использовать ресурсы ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Это было на тот момент жизненно необходимо, учитывая масштаб атак на города Казахстана и организованность преступных группировок", - сказал Умаров.
Министр информации Казахстана также выразил благодарность странам-членам ОДКБ за оперативную реакцию и оценил роль России
в процессе стабилизации ситуации.
"Отдельного уважения и благодарности заслуживают страны-члены ОДКБ. Они оперативно отреагировали и внесли свой большой вклад в стабилизацию ситуации. И роль России в этом процессе неоценима", - сказал он.
Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил, что большая часть населения республики восприняла положительно решение руководства страны о вводе миротворческой миссии ОДКБ.
"Согласно нашим наблюдениям и исследованиям, большая часть населения адекватно и положительно восприняла решение главы государства о поддержке со стороны ОДКБ для восстановления порядка", - сказал он
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН
, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.