https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767797808.html

Министр информации Казахстана назвал Россию ближайшим партнером страны

Министр информации Казахстана назвал Россию ближайшим партнером страны - РИА Новости, 14.01.2022

Министр информации Казахстана назвал Россию ближайшим партнером страны

Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана, заявил казахстанский министр информации Аскар Умаров в интервью Sputnik Казахстан. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:09

2022-01-14T11:09

2022-01-14T12:05

казахстан

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/64/1522806404_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62d2da034d31a7542a16f637f885edc.jpg

НУР-СУЛТАН, 14 янв - РИА Новости. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана, заявил казахстанский министр информации Аскар Умаров в интервью Sputnik Казахстан."Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана", - сказал Умаров. Это его первое интервью в новой должности.Условием интервью стали письменные ответы министра на вопросы агентства. На некоторые присланные редакцией вопросы министр не ответил - например, на вопрос о том, запрещен ли ему въезд в Россию и в связи с чем.Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил в среду, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами последнего. Он привел несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после этого заявил, что на космодроме Байконур, который Россия использует для запусков на территории Казахстана, не будут рады новому министру.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула на брифинге в четверг, что Россия считает назначение министра внутренним делом Казахстана, но националистические заявления Умарова неприемлемы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана, а судить об Умарове необходимо по его заявлениям в новом статусе.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767207490.html

https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html

https://ria.ru/20220108/krizis-1766884573.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, россия, в мире