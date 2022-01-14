https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767774899.html

В Казахстане скорректировали сумму ущерба бизнесу от беспорядков

В Казахстане скорректировали сумму ущерба бизнесу от беспорядков - РИА Новости, 14.01.2022

В Казахстане скорректировали сумму ущерба бизнесу от беспорядков

Национальная палата предпринимателей (НПП) "Атамекен" скорректировала сумму ущерба, нанесенного бизнесу в результате беспорядков, на утро пятница она составила... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:29

2022-01-14T08:29

2022-01-14T08:30

беспорядки в казахстане

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касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 14 янв - РИА Новости. Национальная палата предпринимателей (НПП) "Атамекен" скорректировала сумму ущерба, нанесенного бизнесу в результате беспорядков, на утро пятница она составила более 217 миллионов долларов.В четверг пресс-служба НПП "Атамекен" сообщала об уменьшении суммы ущерба на 10%, до 215 миллионов долларов."Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 94,4 миллиарда тенге, из них в Алматы 92,4 миллиарда тенге. Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1602, общепит – 52, финсектор – 77, логистика – 27, СМИ – 5", - говорится в сообщении палаты предпринимателей.Поясняется, что в девяти областях республики выявлено 1763 пострадавших субъектов бизнеса и 2065 объектов, из них в Алма-Ате - 1618 субъектов и 1904 объекта. "Ранее среди пострадавших регионов были заявлены объекты из Павлодарской и Мангистауской областей, однако заявленные факты не подтвердились, и предприниматели покинули реестр пострадавшего бизнеса", - отмечается в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220114/mirotvortsy-1767771449.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев