https://ria.ru/20220114/immunitet-1767915870.html
Голикова назвала пять регионов, где снижается уровень иммунитета
Голикова назвала пять регионов, где снижается уровень иммунитета - РИА Новости, 14.01.2022
Голикова назвала пять регионов, где снижается уровень иммунитета
Уровень коллективного иммунитета от коронавируса снижается в пяти российских регионах, включая Москву, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:57
2022-01-14T18:57
2022-01-14T18:57
распространение коронавируса
севастополь
московская область (подмосковье)
москва
татьяна голикова
здоровье - общество
чеченская республика (чечня)
ненецкий автономный округ
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета от коронавируса снижается в пяти российских регионах, включая Москву, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она отметила, что за прошедшие пять суток показатель коллективного иммунитета улучшился, составляет 63,7%."В четырех регионах достигнут искомый показатель - свыше 80%. Это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ. При этом за этот же период времени мы фиксируем и снижение показателей коллективного иммунитета в пяти регионах - Москва, Московская, Белгородская области, Ненецкий автономный округ и Чеченская республика", - сказала Голикова."Понятно, что это произошло в связи с тем, что мы рекомендуем нашим гражданам проходить вакцинацию повторную по истечении шести месяцев. И также предлагает пройти вакцинацию после перенесенной болезни также после шести месяцев. В ряде регионов так и делается, в ряде регионов эти показатели снижаются, но это в том числе связано с новогодними праздниками", - пояснила она.
https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764438604.html
севастополь
московская область (подмосковье)
москва
ненецкий автономный округ
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севастополь, московская область (подмосковье), москва, татьяна голикова, здоровье - общество, чеченская республика (чечня), ненецкий автономный округ, чукотский автономный округ, россия, коронавирус в россии
Голикова назвала пять регионов, где снижается уровень иммунитета
Голикова назвала пять регионов, где снижается уровень коллективного иммунитета