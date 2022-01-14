https://ria.ru/20220114/immunitet-1767915236.html

Голикова назвала регионы, лидирующие по коллективному иммунитету

Голикова назвала регионы, лидирующие по коллективному иммунитету - РИА Новости, 14.01.2022

Голикова назвала регионы, лидирующие по коллективному иммунитету

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидеров по коллективному иммунитету к COVID-19: Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:54

2022-01-14T18:54

2022-01-14T18:54

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидеров по коллективному иммунитету к COVID-19: Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка."Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень (коллективного иммунитета - ред.) превысил 80%. Это Севастополь (90%), Санкт-Петербург (83,5%), Карелия (81,9%) и Чукотка (81,1%)", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространениям коронавируса.По данным штаба, близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Тува (78,2%), Липецкая область (77,9%), Мурманская область (77,3%) и Подмосковье (76,3%). Уровень 72% и выше показывают Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская и Тюменская области.

https://ria.ru/20211230/immunitet-1766164672.html

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