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Минздрав назвал регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
Минздрав назвал регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
Минздрав назвал регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
Коллективный иммунитет к коронавирусу самый высокий в РФ на Чукотке и в Белгородской области, цифры выше 90%, заявил замминистра здравоохранения России Олег... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:52
2022-01-14T15:52
2022-01-14T15:54
распространение коронавируса
общество
белгородская область
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирусы
чукотка
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу самый высокий в РФ на Чукотке и в Белгородской области, цифры выше 90%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев."Лидеры у нас – это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область – там уже за 90%", - сказал Гриднев на Гайдаровском форуме.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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общество, белгородская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирусы, чукотка, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:52 14.01.2022 (обновлено: 15:54 14.01.2022)
Минздрав назвал регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
Коллективный иммунитет к коронавирусу самый высокий на Чукотке и в Белгородской области