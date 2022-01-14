https://ria.ru/20220114/ikota-1767739885.html

Дышать или не дышать. Описан редчайший неприятный симптом COVID-19

Дышать или не дышать. Описан редчайший неприятный симптом COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022

Дышать или не дышать. Описан редчайший неприятный симптом COVID-19

По мере развития пандемии COVID-19 в научных журналах публикуют статьи о нетипичных проявлениях болезни. Одно из них — икота, которая не прекращается несколько... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:00

2022-01-14T08:00

2022-01-14T07:58

наука

мексика

турция

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биология

коронавирус covid-19

гепатит c

пцр-тест

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. По мере развития пандемии COVID-19 в научных журналах публикуют статьи о нетипичных проявлениях болезни. Одно из них — икота, которая не прекращается несколько суток. Как это связано с вирусной инфекцией — в материале РИА Новости.Икота до больницы довелаВ клинику округа Кук в США поступил 62-летний мужчина с жалобами на икоту, длящуюся четыре дня. Кроме того, в последние месяцы он резко потерял в весе. Простудных симптомов, кроме слегка повышенной температуры, не было. Врачи сделали рентген грудной клетки, чтобы проверить, нет ли опухоли, но вместо этого обнаружили в легких затемнения в виде матового стекла — типичный признак вирусной пневмонии.Исследования показали, что у пациента COVID-19. Его быстро вылечили. Медики описали этот случай в статье и подчеркнули важность такого симптома коронавирусной инфекции, как икота.В ноябре 2020-го ученые из Каирского университета в Египте сообщили о 48-летнем мужчине, который попал в больницу с икотой, лихорадкой и болью в горле. Ему было плохо уже неделю. По КТ легких и ПЦР-тестам у него диагностировали COVID-19. К терапии добавили препараты, избавляющие от икоты. Спустя десять дней пациента выписали.Пневмония действительно изредка проявляется в виде икоты, которая проходит после курса лечения, пишут медики из Турции. Они наблюдали двоих мужчин, которые обратились к врачам из-за постоянной икоты. У одного обнаружили ковид, а другой недавно выздоровел, но последствия дали о себе знать таким необычным образом.Еще история из Мексики. В больницу обратился мужчина 48 лет с икотой, не прекращавшейся 96 часов. Никаких других болезненных симптомов не было, поэтому его стали лечить амбулаторно, но реакция не прошла. Тогда его обследовали более детально и обнаружили на КТ пневмонию, мазок оказался положительным. "При необъяснимых проявлениях воспалительных заболеваний, артериальных и венозных тромбозах важно иметь в виду COVID-19", — заключают авторы работы.В поисках причинИкота — это нарушение дыхания из-за одновременного сокращения диафрагмы и межреберных мышц. Человек делает резкий вдох, но голосовая щель закрывается, воздух проскальзывает через складки с характерным звуком "ик". Такая реакция считается физиологически нормальной в ответ на раздражение желудка, вздутие живота и переедание.Икота начинается и проходит спонтанно. Если же она длится двое суток и более, это уже патология. Человек мучается, его организм истощен. "Третьи сутки пошли, как икаю, спать хочу, но не могу", — рассказывает один из пользователей сети Pikabu. Чтобы выяснить причину нарушения, он обратился к врачу. Обнаружили гепатит C.Как пишут авторы обзора "Икота: тайна, природа, лечение", мозговые процессы, которые отвечают за появление неприятного рефлекса, плохо изучены. Известно, что участвуют в этом молекулы дофамина, гамма-аминомасляной кислоты, поэтому блокирующие их препараты иногда срабатывают. Но в целом специального лечения нет.От икоты не избавлены ни взрослые, ни дети — даже плод внутри утробы. Ученым известно более сотни причин: химические раздражители, лекарства, воспаления, инфекции, опухоли, травмы, проблемы с сердцем, алкоголизм. В некоторых случаях нужны препараты, кому-то помогают иглоукалывание, задержка дыхания и другие народные средства, например, вызов рвотного рефлекса, а также сахар, лимон.Американские ученые подсчитали, что за год почти четыре тысячи человек попадают в больницы США из-за икоты. Иногда приступы длятся более месяца. Рекорд зафиксировали у фермера из Айовы, который икал 69 лет и 9 месяцев: с 1922-го по 1990-й. Причиной стало кровоизлияние в мозг после того, как мужчина поднял свинью.

https://ria.ru/20211019/ikota-1755128016.html

https://ria.ru/20191112/1560839449.html

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мексика, турция, здоровье, биология, коронавирус covid-19, гепатит c, пцр-тест