https://ria.ru/20220114/granty-1767831804.html

Мишустин призвал облегчить процедуру получения грантов для сельхозкомпаний

Мишустин призвал облегчить процедуру получения грантов для сельхозкомпаний - РИА Новости, 14.01.2022

Мишустин призвал облегчить процедуру получения грантов для сельхозкомпаний

Бюрократия в процедуре получения грантов для сельхозкомпаний должна быть сведена к минимуму, специальный сервис уже разрабатывается, а в Госдуме находится... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:18

2022-01-14T13:18

2022-01-14T13:18

экономика

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бюрократия в процедуре получения грантов для сельхозкомпаний должна быть сведена к минимуму, специальный сервис уже разрабатывается, а в Госдуме находится соответствующий законопроект, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.В ходе встречи с представителями предприятий семейного бизнеса в рамках форума "Успешная семья - успешная Россия" один из участников встречи пожаловался премьеру на то, что его семейная компания в сфере сельского хозяйства столкнулась с бюрократией при сдаче отчетности, необходимой для получения грантов, и попросил упростить этот процесс.Мишустин ответил, что кабмин уже внес в Госдуму изменения в закон о развитии сельского хозяйства, чтобы для получения господдержки не нужно было каждый раз заполнять огромное количество форм."Эта вся бюрократия должна быть сведена к минимуму", - подчеркнул он.Мишустин рассказал, что Минсельхоз разрабатывает информационную цифровую систему, "так называемый суперсервис", который фактически все формальные процедуры переведет в электронный вид.

https://ria.ru/20220113/byudzhet-1767608792.html

https://ria.ru/20211223/natsproekty-1765177281.html

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экономика, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин