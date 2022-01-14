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Мишустин призвал облегчить процедуру получения грантов для сельхозкомпаний
Мишустин призвал облегчить процедуру получения грантов для сельхозкомпаний - РИА Новости, 14.01.2022
Мишустин призвал облегчить процедуру получения грантов для сельхозкомпаний
Бюрократия в процедуре получения грантов для сельхозкомпаний должна быть сведена к минимуму, специальный сервис уже разрабатывается, а в Госдуме находится... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:18
2022-01-14T13:18
2022-01-14T13:18
экономика
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бюрократия в процедуре получения грантов для сельхозкомпаний должна быть сведена к минимуму, специальный сервис уже разрабатывается, а в Госдуме находится соответствующий законопроект, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.В ходе встречи с представителями предприятий семейного бизнеса в рамках форума "Успешная семья - успешная Россия" один из участников встречи пожаловался премьеру на то, что его семейная компания в сфере сельского хозяйства столкнулась с бюрократией при сдаче отчетности, необходимой для получения грантов, и попросил упростить этот процесс.Мишустин ответил, что кабмин уже внес в Госдуму изменения в закон о развитии сельского хозяйства, чтобы для получения господдержки не нужно было каждый раз заполнять огромное количество форм."Эта вся бюрократия должна быть сведена к минимуму", - подчеркнул он.Мишустин рассказал, что Минсельхоз разрабатывает информационную цифровую систему, "так называемый суперсервис", который фактически все формальные процедуры переведет в электронный вид.
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экономика, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин
Мишустин призвал облегчить процедуру получения грантов для сельхозкомпаний
Премьер Мишустин призвал минимизировать бюрократию при получении грантов сельхозкомпаниями