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Мишустин призвал облегчить процедуру получения грантов для сельхозкомпаний
Мишустин призвал облегчить процедуру получения грантов для сельхозкомпаний - РИА Новости, 14.01.2022
Мишустин призвал облегчить процедуру получения грантов для сельхозкомпаний
Бюрократия в процедуре получения грантов для сельхозкомпаний должна быть сведена к минимуму, специальный сервис уже разрабатывается, а в Госдуме находится... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:18
2022-01-14T13:18
экономика
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бюрократия в процедуре получения грантов для сельхозкомпаний должна быть сведена к минимуму, специальный сервис уже разрабатывается, а в Госдуме находится соответствующий законопроект, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.В ходе встречи с представителями предприятий семейного бизнеса в рамках форума "Успешная семья - успешная Россия" один из участников встречи пожаловался премьеру на то, что его семейная компания в сфере сельского хозяйства столкнулась с бюрократией при сдаче отчетности, необходимой для получения грантов, и попросил упростить этот процесс.Мишустин ответил, что кабмин уже внес в Госдуму изменения в закон о развитии сельского хозяйства, чтобы для получения господдержки не нужно было каждый раз заполнять огромное количество форм."Эта вся бюрократия должна быть сведена к минимуму", - подчеркнул он.Мишустин рассказал, что Минсельхоз разрабатывает информационную цифровую систему, "так называемый суперсервис", который фактически все формальные процедуры переведет в электронный вид.
https://ria.ru/20220113/byudzhet-1767608792.html
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экономика, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин
13:18 14.01.2022
 
Мишустин призвал облегчить процедуру получения грантов для сельхозкомпаний

Премьер Мишустин призвал минимизировать бюрократию при получении грантов сельхозкомпаниями

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бюрократия в процедуре получения грантов для сельхозкомпаний должна быть сведена к минимуму, специальный сервис уже разрабатывается, а в Госдуме находится соответствующий законопроект, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В ходе встречи с представителями предприятий семейного бизнеса в рамках форума "Успешная семья - успешная Россия" один из участников встречи пожаловался премьеру на то, что его семейная компания в сфере сельского хозяйства столкнулась с бюрократией при сдаче отчетности, необходимой для получения грантов, и попросил упростить этот процесс.
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Бюджет по итогам 2021 года исполнен с профицитом, заявил Мишустин
Мишустин ответил, что кабмин уже внес в Госдуму изменения в закон о развитии сельского хозяйства, чтобы для получения господдержки не нужно было каждый раз заполнять огромное количество форм.
"Эта вся бюрократия должна быть сведена к минимуму", - подчеркнул он.
Мишустин рассказал, что Минсельхоз разрабатывает информационную цифровую систему, "так называемый суперсервис", который фактически все формальные процедуры переведет в электронный вид.
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23 декабря 2021, 16:39Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
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ЭкономикаГосдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Михаил Мишустин
 
 
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