https://ria.ru/20220114/grachevskiy-1767863876.html

На Троекуровском кладбище открыли памятник Грачевскому

На Троекуровском кладбище открыли памятник Грачевскому - РИА Новости, 14.01.2022

На Троекуровском кладбище открыли памятник Грачевскому

Борису Грачевскому открыли памятник на Троекуровском кладбище, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:15

2022-01-14T16:15

2022-01-14T16:15

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Борису Грачевскому открыли памятник на Троекуровском кладбище, сообщил корреспондент РИА Новости.Создатель "Ералаша" ушел из жизни 14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Инициатором и организатором создания памятника стал директор театра "Ленком" Марк Варшавер.Под аплодисменты друзей и близких памятник открыли народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и генеральный директор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.Вдова режиссера Екатерина Белоцерковская в социальных сетях напомнила о годовщине смерти супруга, разместив его черно-белое фото.Борис Грачевский – режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.

https://ria.ru/20220114/tukhtamyshev-1767854032.html

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шоу-бизнес, марк варшавер, знаменитости, борис грачевский, новости культуры