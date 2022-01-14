Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/gonkong-1767784659.html
Аэропорт Гонконга запретит транзит авиапассажиров из 150 стран и регионов
Аэропорт Гонконга запретит транзит авиапассажиров из 150 стран и регионов - РИА Новости, 14.01.2022
Аэропорт Гонконга запретит транзит авиапассажиров из 150 стран и регионов
Международный аэропорт Гонконга с 16 января на месяц приостанавливает транзит авиапассажиров, прибывающих из мест с высоким риском заболеваемости СOVID-19, в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:57
2022-01-14T10:17
распространение коронавируса
в мире
казахстан
белоруссия
гонконг
кэрри лэм
коронавирус covid-19
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/75/1557507527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d92ca64bb99a46dab74e8a92f6c7035.jpg
ПЕКИН, 14 янв – РИА Новости. Международный аэропорт Гонконга с 16 января на месяц приостанавливает транзит авиапассажиров, прибывающих из мест с высоким риском заболеваемости СOVID-19, в общей сложности из 150 стран и регионов."В целях контроля за распространением высококонтагиозного штамма COVID-19 "омикрон" с 16 января по 15 февраля 2022 года пассажирские перевозки и транзит через международный аэропорт Гонконга для любых лиц, которые за последний 21 день посещали страны и регионы из группы A, будут приостановлены", - говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.В настоящее время в "группу А" входят более 150 стран и регионов, включая Россию, США, Великобританию, Австралию, Японию, Индию, Украину, Казахстан, Белоруссию.В начале января глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в ходе пресс-конференции заявила, что Гонконг находится "на грани новой вспышки заболеваемости СOVID-19". С начала пандемии в Гонконге было выявлено 12 829 случаев заражения СOVID-19, 213 человек скончались.
https://ria.ru/20220114/omikron-1767772175.html
казахстан
белоруссия
гонконг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/75/1557507527_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efb9576df2182656b665e617bc229bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, белоруссия, гонконг, кэрри лэм, коронавирус covid-19, новости - туризм, туристы
09:57 14.01.2022 (обновлено: 10:17 14.01.2022)
 
Аэропорт Гонконга запретит транзит авиапассажиров из 150 стран и регионов

Аэропорт Гонконга запретит транзит авиапассажиров 150 стран и регионов из-за коронавируса

© РИА Новости / Жанна МанукянПассажиры в международном аэропорту Гонконга
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Жанна Манукян
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 янв – РИА Новости. Международный аэропорт Гонконга с 16 января на месяц приостанавливает транзит авиапассажиров, прибывающих из мест с высоким риском заболеваемости СOVID-19, в общей сложности из 150 стран и регионов.
"В целях контроля за распространением высококонтагиозного штамма COVID-19 "омикрон" с 16 января по 15 февраля 2022 года пассажирские перевозки и транзит через международный аэропорт Гонконга для любых лиц, которые за последний 21 день посещали страны и регионы из группы A, будут приостановлены", - говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.
В настоящее время в "группу А" входят более 150 стран и регионов, включая Россию, США, Великобританию, Австралию, Японию, Индию, Украину, Казахстан, Белоруссию.
В начале января глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в ходе пресс-конференции заявила, что Гонконг находится "на грани новой вспышки заболеваемости СOVID-19". С начала пандемии в Гонконге было выявлено 12 829 случаев заражения СOVID-19, 213 человек скончались.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
07:15Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал, что легко перенес "омикрон" благодаря "Спутнику V"
 
Распространение коронавирусаВ миреКазахстанБелоруссияГонконгКэрри ЛэмКоронавирус COVID-19Новости - Туризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58США поприветствовали шаги России в борьбе с хакерами
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
22:21В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
Лента новостейМолния
Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныСША поприветствовали шаги России в борьбе с хакерамиПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил МинюстВ реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации