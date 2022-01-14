https://ria.ru/20220114/gonkong-1767784659.html
Аэропорт Гонконга запретит транзит авиапассажиров из 150 стран и регионов
Аэропорт Гонконга запретит транзит авиапассажиров из 150 стран и регионов - РИА Новости, 14.01.2022
Аэропорт Гонконга запретит транзит авиапассажиров из 150 стран и регионов
Международный аэропорт Гонконга с 16 января на месяц приостанавливает транзит авиапассажиров, прибывающих из мест с высоким риском заболеваемости СOVID-19, в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:57
2022-01-14T09:57
2022-01-14T10:17
распространение коронавируса
в мире
казахстан
белоруссия
гонконг
кэрри лэм
коронавирус covid-19
новости - туризм
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ПЕКИН, 14 янв – РИА Новости. Международный аэропорт Гонконга с 16 января на месяц приостанавливает транзит авиапассажиров, прибывающих из мест с высоким риском заболеваемости СOVID-19, в общей сложности из 150 стран и регионов."В целях контроля за распространением высококонтагиозного штамма COVID-19 "омикрон" с 16 января по 15 февраля 2022 года пассажирские перевозки и транзит через международный аэропорт Гонконга для любых лиц, которые за последний 21 день посещали страны и регионы из группы A, будут приостановлены", - говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.В настоящее время в "группу А" входят более 150 стран и регионов, включая Россию, США, Великобританию, Австралию, Японию, Индию, Украину, Казахстан, Белоруссию.В начале января глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в ходе пресс-конференции заявила, что Гонконг находится "на грани новой вспышки заболеваемости СOVID-19". С начала пандемии в Гонконге было выявлено 12 829 случаев заражения СOVID-19, 213 человек скончались.
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в мире, казахстан, белоруссия, гонконг, кэрри лэм, коронавирус covid-19, новости - туризм, туристы
09:57 14.01.2022 (обновлено: 10:17 14.01.2022)
Аэропорт Гонконга запретит транзит авиапассажиров из 150 стран и регионов
Аэропорт Гонконга запретит транзит авиапассажиров 150 стран и регионов из-за коронавируса