https://ria.ru/20220114/goa-1767856817.html
Туристы стали чаще получать травмы на пляжах Гоа
Туристы стали чаще получать травмы на пляжах Гоа - РИА Новости, 14.01.2022
Туристы стали чаще получать травмы на пляжах Гоа
Туристы все чаще травмируются на пляжах Гоа из-за появления огромного количества мусора, сообщает "Турпром" со ссылкой на индийские СМИ. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:08
2022-01-14T19:08
2022-01-14T19:08
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Туристы все чаще травмируются на пляжах Гоа из-за появления огромного количества мусора, сообщает "Турпром" со ссылкой на индийские СМИ.Отходы вернулись вместе с отдыхающими: после шумных новогодних вечеринок на берегу валяются пакеты, пластиковые упаковки, разбитые стеклянные бутылки.Исследователи из Университета Гоа посетили восемь пляжей. "В городе Калангут мусора стало больше на 559 процентов", — заявили они.По словам экологов, отходы не только угрожают морской экосистеме, но и представляют опасность для местных жителей и туристов. К медикам регулярно поступают отдыхающие с травмами и порезами.Напомним, в стране признан "Спутник V". Однако власти Индии ввели недельный карантин для всех въезжающих иностранных туристов вне зависимости от статуса вакцинации, новые правила вступили в силу 11 января.
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экология, мусор, отдых, отходы, гоа, новости - туризм, туристы, туризм
Туристы стали чаще получать травмы на пляжах Гоа
Из-за огромного количества мусора отдыхающие страдают на пляжах Гоа
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Туристы все чаще травмируются на пляжах Гоа из-за появления огромного количества мусора, сообщает
"Турпром" со ссылкой на индийские СМИ.
Отходы вернулись вместе с отдыхающими: после шумных новогодних вечеринок на берегу валяются пакеты, пластиковые упаковки, разбитые стеклянные бутылки.
Исследователи из Университета Гоа посетили восемь пляжей. "В городе Калангут мусора стало больше на 559 процентов", — заявили они.
По словам экологов, отходы не только угрожают морской экосистеме, но и представляют опасность для местных жителей и туристов. К медикам регулярно поступают отдыхающие с травмами и порезами.
Напомним, в стране признан "Спутник V". Однако власти Индии ввели недельный карантин для всех въезжающих иностранных туристов вне зависимости от статуса вакцинации, новые правила вступили в силу 11 января.