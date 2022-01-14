https://ria.ru/20220114/goa-1767856817.html

Туристы стали чаще получать травмы на пляжах Гоа

Туристы стали чаще получать травмы на пляжах Гоа - РИА Новости, 14.01.2022

Туристы стали чаще получать травмы на пляжах Гоа

Туристы все чаще травмируются на пляжах Гоа из-за появления огромного количества мусора, сообщает "Турпром" со ссылкой на индийские СМИ. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:08

2022-01-14T19:08

2022-01-14T19:08

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мусор

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Туристы все чаще травмируются на пляжах Гоа из-за появления огромного количества мусора, сообщает "Турпром" со ссылкой на индийские СМИ.Отходы вернулись вместе с отдыхающими: после шумных новогодних вечеринок на берегу валяются пакеты, пластиковые упаковки, разбитые стеклянные бутылки.Исследователи из Университета Гоа посетили восемь пляжей. "В городе Калангут мусора стало больше на 559 процентов", — заявили они.По словам экологов, отходы не только угрожают морской экосистеме, но и представляют опасность для местных жителей и туристов. К медикам регулярно поступают отдыхающие с травмами и порезами.Напомним, в стране признан "Спутник V". Однако власти Индии ввели недельный карантин для всех въезжающих иностранных туристов вне зависимости от статуса вакцинации, новые правила вступили в силу 11 января.

https://ria.ru/20220111/indiya-1767298884.html

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экология, мусор, отдых, отходы, гоа, новости - туризм, туристы, туризм