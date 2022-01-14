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"Газпром" сообщил о ремонте газопровода "Валдай — Псков — Рига"
"Газпром" сообщил о ремонте газопровода "Валдай — Псков — Рига" - РИА Новости, 14.01.2022
"Газпром" сообщил о ремонте газопровода "Валдай — Псков — Рига"
Магистральный газопровод "Валдай — Псков — Рига", по которому российский газ экспортируется в Латвию, с 17 января по 6 февраля будет на плановом ремонте,... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:35
2022-01-14T17:48
экономика
псков
газпром
в мире
природный газ
рига
валдай
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Магистральный газопровод "Валдай — Псков — Рига", по которому российский газ экспортируется в Латвию, с 17 января по 6 февраля будет на плановом ремонте, сообщил "Газпром"."С 17 января по 6 февраля 2022 года на магистральном газопроводе "Валдай–Псков–Рига" будут проводиться плановые ремонтные работы", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".Дата начала и продолжительность работ согласованы "Газпромом" с операторами смежных газотранспортных систем. Ремонт проводится для повышения надежности поставок газа.
https://ria.ru/20220114/gaz-1767860344.html
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экономика, псков, газпром, в мире, природный газ, рига, валдай, латвия, россия
17:35 14.01.2022 (обновлено: 17:48 14.01.2022)
 
"Газпром" сообщил о ремонте газопровода "Валдай — Псков — Рига"

"Газпром": газопровод "Валдай — Псков — Рига" будет на плановом ремонте до 6 февраля

© РИА Новости / Егор Алеев / Перейти в фотобанкРабочий на крановом узле газопровода
Рабочий на крановом узле газопровода - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Егор Алеев
Перейти в фотобанк
Рабочий на крановом узле газопровода
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Магистральный газопровод "Валдай — Псков — Рига", по которому российский газ экспортируется в Латвию, с 17 января по 6 февраля будет на плановом ремонте, сообщил "Газпром".
"С 17 января по 6 февраля 2022 года на магистральном газопроводе "Валдай–Псков–Рига" будут проводиться плановые ремонтные работы", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".
Дата начала и продолжительность работ согласованы "Газпромом" с операторами смежных газотранспортных систем. Ремонт проводится для повышения надежности поставок газа.
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