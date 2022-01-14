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https://ria.ru/20220114/gazoprovod-1767879358.html
Эксперты оценили решение Сената США по "Северному потоку — 2"
Эксперты оценили решение Сената США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 14.01.2022
Эксперты оценили решение Сената США по "Северному потоку — 2"
Решение Сената США не принимать санкции против проекта "Северный поток — 2" не повлияет на сроки запуска газопровода, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:43
2022-01-14T17:08
экономика
сша
джо байден
газпром
грайфсвальд
балтийское море
фонд национальной энергетической безопасности
алексей гривач
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Решение Сената США не принимать санкции против проекта "Северный поток — 2" не повлияет на сроки запуска газопровода, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Накануне Сенат США отклонил законопроект о санкциях против "Северного потока — 2": набрать требовавшееся для принятия документа количество голосов не удалось. Инициатива набрала 55 голосов из необходимых 60 - 43 сенатора проголосовали против."Думаю, что это (решение Сената - ред.) никак не влияет на сроки запуска газопровода. Но это лёгкий проблеск того, что Белый дом, который активно противостоял принятию данных поправок к оборонному бюджету, а затем и отдельному законопроекту, готов считаться со своими обязательствами по отношению к Европе и к Германии, в частности", - говорит заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Аналитик отметил, что президент США Джо Байден и его команда "небезосновательно считают", что эти санкции не помешали бы запуску газопровода и повредили бы взаимоотношениям с Европой."Непринятие Сенатом США санкций против "Северного потока — 2" не повлияет существенно на сроки запуска газопровода. Однако создаст дополнительный позитив для акций компании (Nord Stream 2 AG - ред.)",- отмечает старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Виктор Щеглов.Ещё летом, после того как США и Германия объявили о достижении соглашения по "Северному потоку 2", которое позволяло завершить его строительство без введения дальнейших санкций, стало ясно, что ужесточение политики в отношении проекта крайне маловероятно, добавил аналитик. Он также отметил, что после регулярной информации о минимальных объёмах загруженности европейских газохранилищ (12 января уровень запасов опустился ниже 50%) стало понятно, что для Европы строительство "Северного потока — 2" - вопрос первой необходимости."Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом.Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток —2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, сша, джо байден, газпром, грайфсвальд, балтийское море, фонд национальной энергетической безопасности, алексей гривач, nord stream 2 ag
16:43 14.01.2022 (обновлено: 17:08 14.01.2022)
 
Эксперты оценили решение Сената США по "Северному потоку — 2"

Эксперты: решение Сената США по "Северному потоку — 2" не повлияет на сроки его запуска

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Решение Сената США не принимать санкции против проекта "Северный поток — 2" не повлияет на сроки запуска газопровода, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Накануне Сенат США отклонил законопроект о санкциях против "Северного потока — 2": набрать требовавшееся для принятия документа количество голосов не удалось. Инициатива набрала 55 голосов из необходимых 60 - 43 сенатора проголосовали против.
"Думаю, что это (решение Сената - ред.) никак не влияет на сроки запуска газопровода. Но это лёгкий проблеск того, что Белый дом, который активно противостоял принятию данных поправок к оборонному бюджету, а затем и отдельному законопроекту, готов считаться со своими обязательствами по отношению к Европе и к Германии, в частности", - говорит заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Аналитик отметил, что президент США Джо Байден и его команда "небезосновательно считают", что эти санкции не помешали бы запуску газопровода и повредили бы взаимоотношениям с Европой.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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"Непринятие Сенатом США санкций против "Северного потока — 2" не повлияет существенно на сроки запуска газопровода. Однако создаст дополнительный позитив для акций компании (Nord Stream 2 AG - ред.)",- отмечает старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Виктор Щеглов.
Ещё летом, после того как США и Германия объявили о достижении соглашения по "Северному потоку 2", которое позволяло завершить его строительство без введения дальнейших санкций, стало ясно, что ужесточение политики в отношении проекта крайне маловероятно, добавил аналитик. Он также отметил, что после регулярной информации о минимальных объёмах загруженности европейских газохранилищ (12 января уровень запасов опустился ниже 50%) стало понятно, что для Европы строительство "Северного потока — 2" - вопрос первой необходимости.
"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом.
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток —2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
 
ЭкономикаСШАДжо БайденГазпромГрайфсвальдБалтийское мореФонд национальной энергетической безопасностиАлексей ГривачNord Stream 2 AG
 
 
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