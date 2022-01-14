https://ria.ru/20220114/gaz-1767918038.html
Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%
Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50% - РИА Новости, 15.01.2022
Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%
Европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ: они заполнены уже менее чем на половину, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-14T19:09
2022-01-14T19:09
2022-01-15T00:05
экономика
в мире
природный газ
европа
газпром
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ: они заполнены уже менее чем на половину, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).На 12 января заполненность ПГХ составляла 49,33%. Годом ранее показатель был ощутимо выше — почти 65%, а в 2020 году — 83%.В предыдущем сезоне из-за холодной затяжной зимы (сезон отбора закончился только в конце марта 2021-го) Европа потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы — 65,6 миллиарда кубометров.В этом сезоне, начавшемся 13 октября, уровень заполненности европейских ПГХ снизился уже почти на 28%. Как указывали в "Газпроме", на 10 января страны ЕС отобрали из подземных хранилищ больше половины объема газа, закачанного в прошлом году — 55,6% (26,6 миллиарда кубометров).Низкая температура подстегивает спрос на топливо. Так, 21 декабря в моменте стоимость фьючерсов взлетела до исторического максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров.Ранее в комментарии РИА Новости эксперты отмечали, что при умеренно морозной погоде европейским потребителям должно хватить газа, но при сильных холодах могут начаться перебои с поставками. Если темпы отбора сохранятся, то к марту — апрелю ПГХ будут заполнены рекордно низко.По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
https://ria.ru/20220114/gaz-1767860344.html
https://ria.ru/20220113/gaz-1767755833.html
https://ria.ru/20220113/gaz-1767710204.html
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экономика, в мире, природный газ, европа, газпром
19:09 14.01.2022 (обновлено: 00:05 15.01.2022)
Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%
Gas Infrastructure Europe: европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ: они заполнены уже менее чем на половину, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
На 12 января заполненность ПГХ составляла 49,33%. Годом ранее показатель был ощутимо выше — почти 65%, а в 2020 году — 83%.
В предыдущем сезоне из-за холодной затяжной зимы (сезон отбора закончился только в конце марта 2021-го) Европа потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы — 65,6 миллиарда кубометров.
В этом сезоне, начавшемся 13 октября, уровень заполненности европейских ПГХ снизился уже почти на 28%. Как указывали в "Газпроме
", на 10 января страны ЕС отобрали из подземных хранилищ больше половины объема газа, закачанного в прошлом году — 55,6% (26,6 миллиарда кубометров).
Низкая температура подстегивает спрос на топливо. Так, 21 декабря в моменте стоимость фьючерсов взлетела до исторического максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров.
Ранее в комментарии РИА Новости эксперты отмечали, что при умеренно морозной погоде европейским потребителям должно хватить газа, но при сильных холодах могут начаться перебои с поставками. Если темпы отбора сохранятся, то к марту — апрелю ПГХ будут заполнены рекордно низко.
По словам Владимира Путина
, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии
. Кроме того, из США
и с Ближнего Востока
в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.