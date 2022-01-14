https://ria.ru/20220114/gaz-1767918038.html

Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%

Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50% - РИА Новости, 15.01.2022

Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%

Европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ: они заполнены уже менее чем на половину, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-14T19:09

2022-01-14T19:09

2022-01-15T00:05

экономика

в мире

природный газ

европа

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ: они заполнены уже менее чем на половину, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).На 12 января заполненность ПГХ составляла 49,33%. Годом ранее показатель был ощутимо выше — почти 65%, а в 2020 году — 83%.В предыдущем сезоне из-за холодной затяжной зимы (сезон отбора закончился только в конце марта 2021-го) Европа потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы — 65,6 миллиарда кубометров.В этом сезоне, начавшемся 13 октября, уровень заполненности европейских ПГХ снизился уже почти на 28%. Как указывали в "Газпроме", на 10 января страны ЕС отобрали из подземных хранилищ больше половины объема газа, закачанного в прошлом году — 55,6% (26,6 миллиарда кубометров).Низкая температура подстегивает спрос на топливо. Так, 21 декабря в моменте стоимость фьючерсов взлетела до исторического максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров.Ранее в комментарии РИА Новости эксперты отмечали, что при умеренно морозной погоде европейским потребителям должно хватить газа, но при сильных холодах могут начаться перебои с поставками. Если темпы отбора сохранятся, то к марту — апрелю ПГХ будут заполнены рекордно низко.По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.

https://ria.ru/20220114/gaz-1767860344.html

https://ria.ru/20220113/gaz-1767755833.html

https://ria.ru/20220113/gaz-1767710204.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, природный газ, европа, газпром