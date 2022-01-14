Лучшие фото недели: покорение льда, большая стирка и золотая рыбка за рулем
Рабочие расчищают сгоревшее во время беспорядков здание акимата (мэрии) Алма-Аты.
Рабочие расчищают сгоревшее во время беспорядков здание акимата (мэрии) Алма-Аты.
Полицейские задерживают бедуинку на акции против посадки деревьев в пустыне Негев.
Полицейские задерживают бедуинку на акции против посадки деревьев в пустыне Негев.
Активисты Greenpeace и Koala Kollektiv протестуют во Франкфурте против "гринвошинга" атомной энергии Европейским союзом.
Активисты Greenpeace и Koala Kollektiv протестуют во Франкфурте против "гринвошинга" атомной энергии Европейским союзом.
Верующие во время традиционного купания в холодной воде во дворе храма Teppozu Inari в Токио.
Верующие во время традиционного купания в холодной воде во дворе храма Teppozu Inari в Токио.
Коммунальщики чистят снег в парке "Зарядье".
Девушки из группы поддержки Atlanta Falcons выступают на матче НФЛ против New Orleans Saints.
Девушки из группы поддержки Atlanta Falcons выступают на матче НФЛ против New Orleans Saints.
Талибы на холме в Кабуле.
Пожар в районе Лагуна-Верде в Чили.
Пожар в районе Лагуна-Верде в Чили.
Кошка в зимней одежде на улице китайского города Хунлонг.
Женщина покидает затопленный после проливного дождя дом в бразильском муниципалитете Мараба.
Женщина покидает затопленный после проливного дождя дом в бразильском муниципалитете Мараба.
Машины экипажей Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева из команды "КАМАЗ-мастер" на трассе ралли-марафона "Дакар-2022" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.
Машины экипажей Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева из команды "КАМАЗ-мастер" на трассе ралли-марафона "Дакар-2022" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.
Американская рэперша Doja Cat выступает на национальном чемпионате по студенческому футболу AT&T Playoff Playlist Live!
Американская рэперша Doja Cat выступает на национальном чемпионате по студенческому футболу AT&T Playoff Playlist Live!
Семья едет на мотоцикле в Дуале, Камерун.
Девушка в кимоно перед празднованием Дня совершеннолетия в Токио.
Альпинисты штурмуют скованный морозом водопад на фестивале ледолазания в Миннесоте.
Альпинисты штурмуют скованный морозом водопад на фестивале ледолазания в Миннесоте.
Камила Валиева, которая побила собственный мировой рекорд на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Камила Валиева, которая побила собственный мировой рекорд на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Жители района чилийской коммуны Икике убегают от пожара.
Дезинфекция торгового центра в китайской провинции Шэньси.
Коренные жители этнической группы Патаксо исполняют традиционные танцы во временном убежище после наводнения, обрушившегося на деревню Нао Ксоха в Бразилии.
Коренные жители этнической группы Патаксо исполняют традиционные танцы во временном убежище после наводнения, обрушившегося на деревню Нао Ксоха в Бразилии.
Сотрудник железной дороги в Индии распыляет дезинфицирующее средство для борьбы с коронавирусом.
Сотрудник железной дороги в Индии распыляет дезинфицирующее средство для борьбы с коронавирусом.
Чирлидерши празднуют победу команды Georgia Bulldogs над Alabama Crimson Tide в национальном чемпионате плей-офф по студенческому футболу.
Чирлидерши празднуют победу команды Georgia Bulldogs над Alabama Crimson Tide в национальном чемпионате плей-офф по студенческому футболу.
Последствия беспорядков в Казахстане.
Бык сбрасывает наездника во время родео в Нью-Йорке.
Женщина несет сосуд с водой в Сринагаре, Индия.
Рабочие развешивают после стирки одежду на берегу реки Буриганга в Бангладеш.
Рабочие развешивают после стирки одежду на берегу реки Буриганга в Бангладеш.
Зимняя рыбалка во Владивостоке.
Акции против антиковидных ограничений в Софии.
Мужчина моется на обочине дороги в Нью-Дели.
Вертолет скорой помощи, потерпевший крушение возле методистской церкви в американском штате Пенсильвания.
Вертолет скорой помощи, потерпевший крушение возле методистской церкви в американском штате Пенсильвания.
Золотая рыбка управляет аквариумом на колесах в ходе научного эксперимента в Израиле.
Золотая рыбка управляет аквариумом на колесах в ходе научного эксперимента в Израиле.