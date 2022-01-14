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Лучшие фото недели: покорение льда, большая стирка и золотая рыбка за рулем
Лучшие фото недели: покорение льда, большая стирка и золотая рыбка за рулем - РИА Новости, 14.01.2022
Лучшие фото недели: покорение льда, большая стирка и золотая рыбка за рулем
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 14.01.2022
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фото
эксперимент
израиль
токио
алма-ата
чили
бангладеш
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
израиль
токио
алма-ата
чили
бангладеш
бразилия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, эксперимент, израиль, токио, алма-ата, чили, бангладеш, бразилия, владивосток, камерун, пенсильвания, франкфурт-на-майне, нью-дели, москва, саудовская аравия, фото - туризм, шэньси, протесты, зарядье, туризм, кабул, впечатления - туризм, ралли дакар, камаз-мастер, коронавирус covid-19, камила валиева
12:37 14.01.2022 (обновлено: 13:25 14.01.2022)
 

Лучшие фото недели: покорение льда, большая стирка и золотая рыбка за рулем

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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Рабочие расчищают сгоревшее во время беспорядков здание акимата (мэрии) Алма-Аты.

Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
1 из 30

Рабочие расчищают сгоревшее во время беспорядков здание акимата (мэрии) Алма-Аты.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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© REUTERS / Ammar Awad

Полицейские задерживают бедуинку на акции против посадки деревьев в пустыне Негев.

Бедуинская женщина во время задержания на акции протеста против посадки деревьев в пустыне Негев
2 из 30

Полицейские задерживают бедуинку на акции против посадки деревьев в пустыне Негев.

© REUTERS / Ammar Awad
© AP Photo / Michael Probst

Активисты Greenpeace и Koala Kollektiv протестуют во Франкфурте против "гринвошинга" атомной энергии Европейским союзом.

Активисты Greenpeace и Koala Kollektiv во время акции протеста против гринвошинга атомной энергии Европейским союзом во Франкфурте
3 из 30

Активисты Greenpeace и Koala Kollektiv протестуют во Франкфурте против "гринвошинга" атомной энергии Европейским союзом.

© AP Photo / Michael Probst
© AFP 2021 / Philip Fong

Верующие во время традиционного купания в холодной воде во дворе храма Teppozu Inari в Токио.

Верующие во время традиционного купания в холодной воде во дворе храма Teppozu Inari в Токио
4 из 30

Верующие во время традиционного купания в холодной воде во дворе храма Teppozu Inari в Токио.

© AFP 2021 / Philip Fong
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Коммунальщики чистят снег в парке "Зарядье".

Сотрудники коммунальной службы чистят снег в парке Зарядье в Москве
5 из 30

Коммунальщики чистят снег в парке "Зарядье".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AP Photo / John Bazemore

Девушки из группы поддержки Atlanta Falcons выступают на матче НФЛ против New Orleans Saints.

Девушки из группы поддержки Atlanta Falcons выступают во время матча НФЛ против New Orleans Saints
6 из 30

Девушки из группы поддержки Atlanta Falcons выступают на матче НФЛ против New Orleans Saints.

© AP Photo / John Bazemore
© AFP 2021 / Mohd Rasfan

Талибы на холме в Кабуле.

Бойцы Талибана* на холме в районе Вазир-Акбар-Хан в Кабуле
7 из 30

Талибы на холме в Кабуле.

© AFP 2021 / Mohd Rasfan
© AP Photo / Ignacio Munoz

Пожар в районе Лагуна-Верде в Чили.

Пожар в районе Лагуна-Верде в Чили
8 из 30

Пожар в районе Лагуна-Верде в Чили.

© AP Photo / Ignacio Munoz
© AFP 2021 / Mladen Antonov

Кошка в зимней одежде на улице китайского города Хунлонг.

Кошка в зимней одежде на улице Хунлонга
9 из 30

Кошка в зимней одежде на улице китайского города Хунлонг.

© AFP 2021 / Mladen Antonov
© REUTERS / Ueslei Marcelino

Женщина покидает затопленный после проливного дождя дом в бразильском муниципалитете Мараба.

Женщина покидает свой затопленный дом во время наводнения, вызванного проливным дождем, в Мараба
10 из 30

Женщина покидает затопленный после проливного дождя дом в бразильском муниципалитете Мараба.

© REUTERS / Ueslei Marcelino
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Машины экипажей Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева из команды "КАМАЗ-мастер" на трассе ралли-марафона "Дакар-2022" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.

Машины экипажа 509 и экипажа 505 спортивной команды КАМАЗ-мастер на трассе 2-го этапа ралли-марафона Дакар-2022 в классе грузовиков в Саудовской Аравии
11 из 30

Машины экипажей Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева из команды "КАМАЗ-мастер" на трассе ралли-марафона "Дакар-2022" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.

© www.kamazmaster.ru
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© AP Photo / Invision/Amy Harris

Американская рэперша Doja Cat выступает на национальном чемпионате по студенческому футболу AT&T Playoff Playlist Live!

Doja Cat выступает во время национального чемпионата по студенческому футболу AT&T Playoff Playlist Live!
12 из 30

Американская рэперша Doja Cat выступает на национальном чемпионате по студенческому футболу AT&T Playoff Playlist Live!

© AP Photo / Invision/Amy Harris
© AFP 2021 / Charly Triballeau

Семья едет на мотоцикле в Дуале, Камерун.

Семья едет на мотоцикле в Дуале
13 из 30

Семья едет на мотоцикле в Дуале, Камерун.

© AFP 2021 / Charly Triballeau
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Девушка в кимоно перед празднованием Дня совершеннолетия в Токио.

Девушка в кимоно едет на церемонию празднования Дня совершеннолетия в Токио, Япония. 10 января 2022 года
14 из 30

Девушка в кимоно перед празднованием Дня совершеннолетия в Токио.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AFP 2021 / Kerem Yucel

Альпинисты штурмуют скованный морозом водопад на фестивале ледолазания в Миннесоте.

Альпинисты взбираются на каменную стену, покрытую ледяными столбами во время Фестиваля ледолазания в парке Робинсон в Сэндстоуне, штат Миннесота
15 из 30

Альпинисты штурмуют скованный морозом водопад на фестивале ледолазания в Миннесоте.

© AFP 2021 / Kerem Yucel
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Камила Валиева, которая побила собственный мировой рекорд на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

Камила Валиева выступает с короткой программой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине
16 из 30

Камила Валиева, которая побила собственный мировой рекорд на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© REUTERS / Alex Diaz

Жители района чилийской коммуны Икике убегают от пожара.

Жители бегут со своими вещами во время пожара в районе Лагуна-Верде в Икике, Чили
17 из 30

Жители района чилийской коммуны Икике убегают от пожара.

© REUTERS / Alex Diaz
© AFP 2021 / STR

Дезинфекция торгового центра в китайской провинции Шэньси.

Сотрудники, одетые в средства индивидуальной защиты, распыляют дезинфицирующее средство возле торгового центра в Сиане, провинция Шэньси на севере Китая
18 из 30

Дезинфекция торгового центра в китайской провинции Шэньси.

© AFP 2021 / STR
© REUTERS / Washington Alves

Коренные жители этнической группы Патаксо исполняют традиционные танцы во временном убежище после наводнения, обрушившегося на деревню Нао Ксоха в Бразилии.

Коренные жители этнической группы Патаксо исполняют традиционные танцы в своем временном убежище после наводнения, обрушившегося на деревню Нао Ксоха в Бразилии
19 из 30

Коренные жители этнической группы Патаксо исполняют традиционные танцы во временном убежище после наводнения, обрушившегося на деревню Нао Ксоха в Бразилии.

© REUTERS / Washington Alves
© AP Photo / Mahesh Kumar A

Сотрудник железной дороги в Индии распыляет дезинфицирующее средство для борьбы с коронавирусом.

Сотрудник железной дороги распыляет дезинфицирующее средство против коронавируса в Хайдарабаде, Индия
20 из 30

Сотрудник железной дороги в Индии распыляет дезинфицирующее средство для борьбы с коронавирусом.

© AP Photo / Mahesh Kumar A
© REUTERS / Kirby Lee

Чирлидерши празднуют победу команды Georgia Bulldogs над Alabama Crimson Tide в национальном чемпионате плей-офф по студенческому футболу.

Черлидерши Georgia Bulldogs празднуют победу над командой Alabama Crimson Tide во время национального чемпионата плей-офф по студенческому футболу 2022
21 из 30

Чирлидерши празднуют победу команды Georgia Bulldogs над Alabama Crimson Tide в национальном чемпионате плей-офф по студенческому футболу.

© REUTERS / Kirby Lee
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Последствия беспорядков в Казахстане.

Последствия беспорядков в Алма-Ате
22 из 30

Последствия беспорядков в Казахстане.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© AFP 2021 / Timothy A. Clary

Бык сбрасывает наездника во время родео в Нью-Йорке.

Наездник Силвано Алвес падает с быка во время родео в Нью-Йорке
23 из 30

Бык сбрасывает наездника во время родео в Нью-Йорке.

© AFP 2021 / Timothy A. Clary
© REUTERS / Danish Ismail

Женщина несет сосуд с водой в Сринагаре, Индия.

Женщина несет сосуд с водой по заметенному снегом полю в Сринагаре, Индия
24 из 30

Женщина несет сосуд с водой в Сринагаре, Индия.

© REUTERS / Danish Ismail
© AFP 2021 / Munir Uz zaman

Рабочие развешивают после стирки одежду на берегу реки Буриганга в Бангладеш.

Рабочие развешивают чистую одежду вдоль берега реки Буриганга в Дакке, Бангладеш
25 из 30

Рабочие развешивают после стирки одежду на берегу реки Буриганга в Бангладеш.

© AFP 2021 / Munir Uz zaman
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Зимняя рыбалка во Владивостоке.

Рыбаки во время зимней рыбалки наваги у Токаревской кошки во Владивостоке.
26 из 30

Зимняя рыбалка во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AFP 2021 / Nikolay Doychinov

Акции против антиковидных ограничений в Софии.

Акции против антиковидных ограничений в Софии, Болгария
27 из 30

Акции против антиковидных ограничений в Софии.

© AFP 2021 / Nikolay Doychinov
© REUTERS / Adnan Abidi

Мужчина моется на обочине дороги в Нью-Дели.

Мужчина моется из колонки на обочине дороги в Нью-Дели, Индия
28 из 30

Мужчина моется на обочине дороги в Нью-Дели.

© REUTERS / Adnan Abidi
© AP Photo / Matt Rourke

Вертолет скорой помощи, потерпевший крушение возле методистской церкви в американском штате Пенсильвания.

Потерпевший крушение медицинский вертолет в районе Дрексел-Хилл, штат Пенсильвания, США
29 из 30

Вертолет скорой помощи, потерпевший крушение возле методистской церкви в американском штате Пенсильвания.

© AP Photo / Matt Rourke
© REUTERS / Ronen Zvulun

Золотая рыбка управляет аквариумом на колесах в ходе научного эксперимента в Израиле.

Золотая рыбка управляет аквариумом на колесах в рамках эксперимента ученых из Израиля
30 из 30

Золотая рыбка управляет аквариумом на колесах в ходе научного эксперимента в Израиле.

© REUTERS / Ronen Zvulun
 
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