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Борис Джонсон возмутил британцев одним поступком
Видео с танцующим Борисом Джонсоном возмутило британцев - РИА Новости, 14.01.2022
Борис Джонсон возмутил британцев одним поступком
Видео с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, танцующим вместе с участницей Лондонской ассамблеи Жанетт Арнольд, вызвало бурную реакцию у... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:34
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Видео с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, танцующим вместе с участницей Лондонской ассамблеи Жанетт Арнольд, вызвало бурную реакцию у британцев и стало вирусным, пишет Daily Mail.По информации СМИ, ролик, на котором Джонсон пляшет под музыку в стиле диско, был снят еще в 2013 году. Однако на днях запись стала вновь популярной на фоне скандала с вечеринкой, прошедшей прямо на Даунинг-стрит в разгар локдауна в 2021 году. Тогда пресс-служба премьер-министра расценило случившееся как "рабочее событие".Комментаторы принялись называть снимки с разных вечеринок "собраниями", "офисными встречами" или "рабочими моментами". Некоторые британцы пришли к резиденции Джонсона переодетыми в костюмы премьер-министра и устроили там танцы. В Сети также обратили внимание на световой меч, которым во время танца размахивает Жанетт Арнольд. Журналисты утверждают, что этот меч — реквизит со съемок "Звездных войн", подаренный премьер-министру актером Кристофером Ли. Предшественница Бориса Джонсона на посту Тереза Мэй также запомнилась пользователям Сети своими танцами под песню шведской группы ABBA "Dancing Queen".
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queen, abba, тереза мэй, борис джонсон, кристофер ли
17:34 14.01.2022 (обновлено: 19:12 14.01.2022)
 
Видео с танцующим Борисом Джонсоном возмутило британцев

Daily Mail: видео с танцующим Борисом Джонсоном разозлило британцев на фоне локдауна

© REUTERS / Tom NicholsonПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Видео с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, танцующим вместе с участницей Лондонской ассамблеи Жанетт Арнольд, вызвало бурную реакцию у британцев и стало вирусным, пишет Daily Mail.
По информации СМИ, ролик, на котором Джонсон пляшет под музыку в стиле диско, был снят еще в 2013 году. Однако на днях запись стала вновь популярной на фоне скандала с вечеринкой, прошедшей прямо на Даунинг-стрит в разгар локдауна в 2021 году. Тогда пресс-служба премьер-министра расценило случившееся как "рабочее событие".
Комментаторы принялись называть снимки с разных вечеринок "собраниями", "офисными встречами" или "рабочими моментами". Некоторые британцы пришли к резиденции Джонсона переодетыми в костюмы премьер-министра и устроили там танцы.
В Сети также обратили внимание на световой меч, которым во время танца размахивает Жанетт Арнольд. Журналисты утверждают, что этот меч — реквизит со съемок "Звездных войн", подаренный премьер-министру актером Кристофером Ли.
Предшественница Бориса Джонсона на посту Тереза Мэй также запомнилась пользователям Сети своими танцами под песню шведской группы ABBA "Dancing Queen".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 15.07.2019
15 июля 2019, 12:42
Тереза Мэй станцевала под Dancing Queen
 
QueenABBAТереза МэйБорис ДжонсонКристофер Ли
 
 
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