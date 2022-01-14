https://ria.ru/20220114/dzhonson-1767893225.html

Борис Джонсон возмутил британцев одним поступком

Видео с танцующим Борисом Джонсоном возмутило британцев - РИА Новости, 14.01.2022

Борис Джонсон возмутил британцев одним поступком

Видео с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, танцующим вместе с участницей Лондонской ассамблеи Жанетт Арнольд, вызвало бурную реакцию у... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:34

2022-01-14T17:34

2022-01-14T19:12

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тереза мэй

борис джонсон

кристофер ли

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Видео с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, танцующим вместе с участницей Лондонской ассамблеи Жанетт Арнольд, вызвало бурную реакцию у британцев и стало вирусным, пишет Daily Mail.По информации СМИ, ролик, на котором Джонсон пляшет под музыку в стиле диско, был снят еще в 2013 году. Однако на днях запись стала вновь популярной на фоне скандала с вечеринкой, прошедшей прямо на Даунинг-стрит в разгар локдауна в 2021 году. Тогда пресс-служба премьер-министра расценило случившееся как "рабочее событие".Комментаторы принялись называть снимки с разных вечеринок "собраниями", "офисными встречами" или "рабочими моментами". Некоторые британцы пришли к резиденции Джонсона переодетыми в костюмы премьер-министра и устроили там танцы. В Сети также обратили внимание на световой меч, которым во время танца размахивает Жанетт Арнольд. Журналисты утверждают, что этот меч — реквизит со съемок "Звездных войн", подаренный премьер-министру актером Кристофером Ли. Предшественница Бориса Джонсона на посту Тереза Мэй также запомнилась пользователям Сети своими танцами под песню шведской группы ABBA "Dancing Queen".

https://ria.ru/20190715/1556522978.html

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queen, abba, тереза мэй, борис джонсон, кристофер ли