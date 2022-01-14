https://ria.ru/20220114/deti-1767924277.html

Попова заявила, что "омикрон" в значительной степени поражает и детей

Попова заявила, что "омикрон" в значительной степени поражает и детей - РИА Новости, 14.01.2022

Попова заявила, что "омикрон" в значительной степени поражает и детей

Штамм коронавируса "омикрон" в значительной степени поражает и детей, но при соблюдении всех профилактических правил удастся сохранить сегодняшний режим... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T20:00

2022-01-14T20:00

2022-01-14T20:00

распространение коронавируса

дети

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" в значительной степени поражает и детей, но при соблюдении всех профилактических правил удастся сохранить сегодняшний режим обучения в школах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Штамм "омикрон" в значительной степени поражает и детей, распространяется он быстро, контакты у детей достаточно интенсивные и плотные, поэтому остановить его распространение не так просто, но вполне возможно", - сказала Попова на брифинге.Она отметила, что те рекомендации по профилактике распространения коронавируса, которые ранее были подготовлены Роспотребнадзором, работают и позволяют детям ходить в школу и детские сады. Четкое их соблюдение и родительский контроль позволят сохранить сегодняшний режим обучения в школах, подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20220114/revaktsinatsiya-1767916367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дети, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии