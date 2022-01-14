https://ria.ru/20220114/deti-1767924277.html
Попова заявила, что "омикрон" в значительной степени поражает и детей
Попова заявила, что "омикрон" в значительной степени поражает и детей - РИА Новости, 14.01.2022
Попова заявила, что "омикрон" в значительной степени поражает и детей
Штамм коронавируса "омикрон" в значительной степени поражает и детей, но при соблюдении всех профилактических правил удастся сохранить сегодняшний режим... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T20:00
2022-01-14T20:00
2022-01-14T20:00
распространение коронавируса
дети
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" в значительной степени поражает и детей, но при соблюдении всех профилактических правил удастся сохранить сегодняшний режим обучения в школах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Штамм "омикрон" в значительной степени поражает и детей, распространяется он быстро, контакты у детей достаточно интенсивные и плотные, поэтому остановить его распространение не так просто, но вполне возможно", - сказала Попова на брифинге.Она отметила, что те рекомендации по профилактике распространения коронавируса, которые ранее были подготовлены Роспотребнадзором, работают и позволяют детям ходить в школу и детские сады. Четкое их соблюдение и родительский контроль позволят сохранить сегодняшний режим обучения в школах, подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20220114/revaktsinatsiya-1767916367.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии
Попова заявила, что "омикрон" в значительной степени поражает и детей
Глава Роспотребнадзора Попова: "омикрон" в значительной степени поражает и детей