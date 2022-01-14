Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/deti-1767924277.html
Попова заявила, что "омикрон" в значительной степени поражает и детей
Попова заявила, что "омикрон" в значительной степени поражает и детей - РИА Новости, 14.01.2022
Попова заявила, что "омикрон" в значительной степени поражает и детей
Штамм коронавируса "омикрон" в значительной степени поражает и детей, но при соблюдении всех профилактических правил удастся сохранить сегодняшний режим... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T20:00
2022-01-14T20:00
распространение коронавируса
дети
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" в значительной степени поражает и детей, но при соблюдении всех профилактических правил удастся сохранить сегодняшний режим обучения в школах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Штамм "омикрон" в значительной степени поражает и детей, распространяется он быстро, контакты у детей достаточно интенсивные и плотные, поэтому остановить его распространение не так просто, но вполне возможно", - сказала Попова на брифинге.Она отметила, что те рекомендации по профилактике распространения коронавируса, которые ранее были подготовлены Роспотребнадзором, работают и позволяют детям ходить в школу и детские сады. Четкое их соблюдение и родительский контроль позволят сохранить сегодняшний режим обучения в школах, подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20220114/revaktsinatsiya-1767916367.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f1e14e01c9e65a5c519a5e2313955c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дети, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии
20:00 14.01.2022
 
Попова заявила, что "омикрон" в значительной степени поражает и детей

Глава Роспотребнадзора Попова: "омикрон" в значительной степени поражает и детей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" в значительной степени поражает и детей, но при соблюдении всех профилактических правил удастся сохранить сегодняшний режим обучения в школах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Штамм "омикрон" в значительной степени поражает и детей, распространяется он быстро, контакты у детей достаточно интенсивные и плотные, поэтому остановить его распространение не так просто, но вполне возможно", - сказала Попова на брифинге.
Она отметила, что те рекомендации по профилактике распространения коронавируса, которые ранее были подготовлены Роспотребнадзором, работают и позволяют детям ходить в школу и детские сады. Четкое их соблюдение и родительский контроль позволят сохранить сегодняшний режим обучения в школах, подчеркнула Попова.
Медицинский работник делает прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
19:00Распространение коронавируса
Голикова попросила обратить внимание на ревакцинацию из-за омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаДетиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58США поприветствовали шаги России в борьбе с хакерами
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
22:21В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
22:19В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили
22:11Террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили двоих сирийских военнослужащих
Лента новостейМолния
В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныСША поприветствовали шаги России в борьбе с хакерамиПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил МинюстВ реестр СМИ-иноагентов включили две новые организацииВ Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобилиТеррористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили двоих сирийских военнослужащих