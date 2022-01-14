https://ria.ru/20220114/deti-1767903666.html

Пенсионера, стрелявшего у детсада в Перми, отправят на лечение

Пенсионера, стрелявшего у детсада в Перми, отправят на лечение - РИА Новости, 14.01.2022

Пенсионера, стрелявшего у детсада в Перми, отправят на лечение

Уголовное дело в отношении пенсионера, которому вменяется стрельба из окна дома в сторону детского сада в Перми и полицейских, передано в суд для решения... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:07

2022-01-14T18:07

2022-01-14T18:07

происшествия

дети

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

ПЕРМЬ, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении пенсионера, которому вменяется стрельба из окна дома в сторону детского сада в Перми и полицейских, передано в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, сообщается на сайте краевого следственного управления СК РФ.По данным ведомства, 16 сентября 2021 года 81-летний житель многоквартирного дома в Перми несколько раз выстрелил из охотничьего ружья во входную дверь соседей, а потом из окна квартиры в сторону детского сада, расположенного напротив дома в Индустриальном районе города. После этого пенсионер стал стрелять в направлении приехавших полицейских.Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ за незаконное хранение в доме огнестрельного оружия."Проведена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, она показала, что мужчина имеет психическое заболевание и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.Уточняется, что дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к мужчине принудительных меры медицинского характера.

https://ria.ru/20220114/ranenie-1767871574.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дети, пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия