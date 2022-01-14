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Пенсионера, стрелявшего у детсада в Перми, отправят на лечение
Пенсионера, стрелявшего у детсада в Перми, отправят на лечение - РИА Новости, 14.01.2022
Пенсионера, стрелявшего у детсада в Перми, отправят на лечение
Уголовное дело в отношении пенсионера, которому вменяется стрельба из окна дома в сторону детского сада в Перми и полицейских, передано в суд для решения... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:07
2022-01-14T18:07
происшествия
дети
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕРМЬ, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении пенсионера, которому вменяется стрельба из окна дома в сторону детского сада в Перми и полицейских, передано в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, сообщается на сайте краевого следственного управления СК РФ.По данным ведомства, 16 сентября 2021 года 81-летний житель многоквартирного дома в Перми несколько раз выстрелил из охотничьего ружья во входную дверь соседей, а потом из окна квартиры в сторону детского сада, расположенного напротив дома в Индустриальном районе города. После этого пенсионер стал стрелять в направлении приехавших полицейских.Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ за незаконное хранение в доме огнестрельного оружия."Проведена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, она показала, что мужчина имеет психическое заболевание и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.Уточняется, что дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к мужчине принудительных меры медицинского характера.
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происшествия, дети, пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:07 14.01.2022
 
Пенсионера, стрелявшего у детсада в Перми, отправят на лечение

Пенсионера, стрелявшего в сторону детсада в Перми, отправят на принудительное лечение

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации
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ПЕРМЬ, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении пенсионера, которому вменяется стрельба из окна дома в сторону детского сада в Перми и полицейских, передано в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, сообщается на сайте краевого следственного управления СК РФ.
По данным ведомства, 16 сентября 2021 года 81-летний житель многоквартирного дома в Перми несколько раз выстрелил из охотничьего ружья во входную дверь соседей, а потом из окна квартиры в сторону детского сада, расположенного напротив дома в Индустриальном районе города. После этого пенсионер стал стрелять в направлении приехавших полицейских.
Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ за незаконное хранение в доме огнестрельного оружия.
"Проведена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, она показала, что мужчина имеет психическое заболевание и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к мужчине принудительных меры медицинского характера.
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