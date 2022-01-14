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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220114/besporyadki-1767901229.html
Семье погибшей во время беспорядков в Алма-Ате девочки выделят квартиру
Семье погибшей во время беспорядков в Алма-Ате девочки выделят квартиру - РИА Новости, 14.01.2022
Семье погибшей во время беспорядков в Алма-Ате девочки выделят квартиру
Власти Алма-Аты предоставят трехкомнатную квартиру семье четырехлетней девочки, погибшей во время массовых беспорядков в городе, сообщила в пятницу пресс-служба РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:59
2022-01-14T17:59
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
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АЛМА-АТА, 14 янв – РИА Новости. Власти Алма-Аты предоставят трехкомнатную квартиру семье четырехлетней девочки, погибшей во время массовых беспорядков в городе, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Алма-Аты.Ранее Sputnik Казахстан со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Аружан Саин сообщал, что 7 января в Алма-Ате в результате обстрела машины погибла 4-летняя девочка, а находившаяся в машине ее 15-летняя сестра получила огнестрельное ранение и находится в реанимации."Семье оказана материальная помощь. Кроме того, им будет предоставлена трехкомнатная квартира", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, глава города Бакытжан Сагинтаев в пятницу посетил семью ребенка и выразил соболезнования отцу и матери девочки.Ранее уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин подтвердила гибель троих детей во время беспорядков в Казахстане, кроме 4-летней девочки погибло еще двое детей 11 и 15 лет.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767024868.html
https://ria.ru/20220114/pogromy-1767838563.html
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в мире, казахстан, алма-ата
17:59 14.01.2022
 
Семье погибшей во время беспорядков в Алма-Ате девочки выделят квартиру

Семье погибшей во время беспорядков в Алма-Ате четырехлетней девочки выделят квартиру

© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкПострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 14 янв – РИА Новости. Власти Алма-Аты предоставят трехкомнатную квартиру семье четырехлетней девочки, погибшей во время массовых беспорядков в городе, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Алма-Аты.
Ранее Sputnik Казахстан со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Аружан Саин сообщал, что 7 января в Алма-Ате в результате обстрела машины погибла 4-летняя девочка, а находившаяся в машине ее 15-летняя сестра получила огнестрельное ранение и находится в реанимации.
Военный возле сгоревшего грузовика на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 10:26Беспорядки в Казахстане
В Алма-Ате во время обстрела погибла четырехлетняя девочка
"Семье оказана материальная помощь. Кроме того, им будет предоставлена трехкомнатная квартира", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, глава города Бакытжан Сагинтаев в пятницу посетил семью ребенка и выразил соболезнования отцу и матери девочки.
Ранее уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин подтвердила гибель троих детей во время беспорядков в Казахстане, кроме 4-летней девочки погибло еще двое детей 11 и 15 лет.
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
13:45Беспорядки в Казахстане
Во время погромов в Жамбылской области Казахстана погибла россиянка
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 13:36Беспорядки в Казахстане
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