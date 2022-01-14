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Семье погибшей во время беспорядков в Алма-Ате девочки выделят квартиру

Семье погибшей во время беспорядков в Алма-Ате девочки выделят квартиру - РИА Новости, 14.01.2022

Семье погибшей во время беспорядков в Алма-Ате девочки выделят квартиру

Власти Алма-Аты предоставят трехкомнатную квартиру семье четырехлетней девочки, погибшей во время массовых беспорядков в городе, сообщила в пятницу пресс-служба РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:59

2022-01-14T17:59

2022-01-14T17:59

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

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АЛМА-АТА, 14 янв – РИА Новости. Власти Алма-Аты предоставят трехкомнатную квартиру семье четырехлетней девочки, погибшей во время массовых беспорядков в городе, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Алма-Аты.Ранее Sputnik Казахстан со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Аружан Саин сообщал, что 7 января в Алма-Ате в результате обстрела машины погибла 4-летняя девочка, а находившаяся в машине ее 15-летняя сестра получила огнестрельное ранение и находится в реанимации."Семье оказана материальная помощь. Кроме того, им будет предоставлена трехкомнатная квартира", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, глава города Бакытжан Сагинтаев в пятницу посетил семью ребенка и выразил соболезнования отцу и матери девочки.Ранее уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин подтвердила гибель троих детей во время беспорядков в Казахстане, кроме 4-летней девочки погибло еще двое детей 11 и 15 лет.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767024868.html

https://ria.ru/20220114/pogromy-1767838563.html

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767039901.html

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