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Алексея Гузнова назначили заместителем председателя Банка России
Алексея Гузнова назначили заместителем председателя Банка России - РИА Новости, 14.01.2022
Алексея Гузнова назначили заместителем председателя Банка России
Директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов с 17 января назначен статс-секретарем - заместителем председателя Банка России, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:48
2022-01-14T17:48
экономика
александр торшин
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов с 17 января назначен статс-секретарем - заместителем председателя Банка России, сообщается на сайте регулятора."Алексей Гузнов назначен с 17 января 2022 года статс-секретарем - заместителем председателя Банка России", - говорится в сообщении.На этом посту он будет курировать вопросы взаимодействия ЦБ с Госдумой и Советом Федерации, взаимодействия с органами государственной власти на федеральном уровне, правового обеспечения деятельности ЦБ. Гузнов будет также непосредственно курировать работу юридического департамента.Согласно данным с сайта ЦБ, Гузнов является членом совета директоров Банка России, с 2014 года занимает должность директора юридического департамента ЦБ.Последним статс-секретарем ЦБ был Александр Торшин, который был назначен на должность в январе 2015 года. Однако уже в ноябре 2018 года он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. После этого в ЦБ такой должности не было.
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экономика, александр торшин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, совет федерации рф, россия
17:48 14.01.2022
 
Алексея Гузнова назначили заместителем председателя Банка России

Алексей Гузнов вступит в должность заместителя председателя Банка России с 17 января

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов с 17 января назначен статс-секретарем - заместителем председателя Банка России, сообщается на сайте регулятора.
"Алексей Гузнов назначен с 17 января 2022 года статс-секретарем - заместителем председателя Банка России", - говорится в сообщении.
На этом посту он будет курировать вопросы взаимодействия ЦБ с Госдумой и Советом Федерации, взаимодействия с органами государственной власти на федеральном уровне, правового обеспечения деятельности ЦБ. Гузнов будет также непосредственно курировать работу юридического департамента.
Согласно данным с сайта ЦБ, Гузнов является членом совета директоров Банка России, с 2014 года занимает должность директора юридического департамента ЦБ.
Последним статс-секретарем ЦБ был Александр Торшин, который был назначен на должность в январе 2015 года. Однако уже в ноябре 2018 года он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. После этого в ЦБ такой должности не было.
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