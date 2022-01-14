https://ria.ru/20220114/bank-1767898400.html

Алексея Гузнова назначили заместителем председателя Банка России

Алексея Гузнова назначили заместителем председателя Банка России - РИА Новости, 14.01.2022

Алексея Гузнова назначили заместителем председателя Банка России

Директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов с 17 января назначен статс-секретарем - заместителем председателя Банка России, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:48

2022-01-14T17:48

2022-01-14T17:48

экономика

александр торшин

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госдума рф

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов с 17 января назначен статс-секретарем - заместителем председателя Банка России, сообщается на сайте регулятора."Алексей Гузнов назначен с 17 января 2022 года статс-секретарем - заместителем председателя Банка России", - говорится в сообщении.На этом посту он будет курировать вопросы взаимодействия ЦБ с Госдумой и Советом Федерации, взаимодействия с органами государственной власти на федеральном уровне, правового обеспечения деятельности ЦБ. Гузнов будет также непосредственно курировать работу юридического департамента.Согласно данным с сайта ЦБ, Гузнов является членом совета директоров Банка России, с 2014 года занимает должность директора юридического департамента ЦБ.Последним статс-секретарем ЦБ был Александр Торшин, который был назначен на должность в январе 2015 года. Однако уже в ноябре 2018 года он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. После этого в ЦБ такой должности не было.

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экономика, александр торшин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, совет федерации рф, россия