https://ria.ru/20220114/altay-1767775634.html

Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с COVID-19 из-за "омикрона"

Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с COVID-19 из-за "омикрона" - РИА Новости, 14.01.2022

Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с COVID-19 из-за "омикрона"

Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с коронавирусом из-за распространения нового штамма "омикрон", в регионе усиливают контроль за соблюдением... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:41

2022-01-14T08:41

2022-01-14T09:42

распространение коронавируса

алтайский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

виктор томенко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761030419_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_68f067b629184cf6f8982d94bc589dd0.jpg

БАРНАУЛ, 14 янв - РИА Новости. Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с коронавирусом из-за распространения нового штамма "омикрон", в регионе усиливают контроль за соблюдением антиковидного указа, сообщает пресс-служба регионального правительства."Глава региона (Виктор Томенко на оперштабе - ред.) отметил, что ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с распространением нового штамма "омикрон", поэтому система здравоохранения Алтайского края должна быть подготовлена к серьёзному росту числа заболевших", - говорится в сообщении. При этом в пресс-службе уточнили, что ни одного заразившегося "омикроном" в регионе ещё не регистрировали.Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов, в первую очередь новой инфекции будут подвержены непривитые люди. Вторая группа риска – пожилые. Третья – люди всех возрастов, имеющие сопутствующие заболевания."По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко, заражение "омикроном" происходит в разы быстрее, чем при "дельта-вирусе". К тому же новый штамм, по её словам, быстрее и активнее поражает бронхи и легкие. Заразившийся человек может заражать других уже через сутки, тогда как болезненные симптомы появятся только на 4-5 день заражения. Именно этим эпидемиологи объясняют взрывной рост заболеваемости", - уточняет пресс-служба.При этом члены оперативного штаба отметили, что принятые в последнее время в крае антиковидные меры дали свой результат. Анализ обстановки за прошедший месяц показывает, что удалось в 2 раза сократить коечный фонд ковидных госпиталей, снизилось число больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии."Обсуждали и исполнение мер профилактики коронавирусной инфекции. Было отмечено, что в последнее время фиксируется много нарушений антиковидного указа, поэтому правоохранительным органам поручено усилить меры контроля за исполнением требований данного указа. Речь идет о соблюдении масочного режима и проверки QR-кодов. Это особенно важно, учитывая особенности распространения ожидаемого штамма "омикрон", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220114/ikota-1767739885.html

https://ria.ru/20220114/sputnik-1767766920.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), виктор томенко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса