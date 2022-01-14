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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/altay-1767775634.html
Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с COVID-19 из-за "омикрона"
Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с COVID-19 из-за "омикрона" - РИА Новости, 14.01.2022
Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с COVID-19 из-за "омикрона"
Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с коронавирусом из-за распространения нового штамма "омикрон", в регионе усиливают контроль за соблюдением... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:41
2022-01-14T09:42
распространение коронавируса
алтайский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
виктор томенко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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БАРНАУЛ, 14 янв - РИА Новости. Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с коронавирусом из-за распространения нового штамма "омикрон", в регионе усиливают контроль за соблюдением антиковидного указа, сообщает пресс-служба регионального правительства."Глава региона (Виктор Томенко на оперштабе - ред.) отметил, что ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с распространением нового штамма "омикрон", поэтому система здравоохранения Алтайского края должна быть подготовлена к серьёзному росту числа заболевших", - говорится в сообщении. При этом в пресс-службе уточнили, что ни одного заразившегося "омикроном" в регионе ещё не регистрировали.Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов, в первую очередь новой инфекции будут подвержены непривитые люди. Вторая группа риска – пожилые. Третья – люди всех возрастов, имеющие сопутствующие заболевания."По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко, заражение "омикроном" происходит в разы быстрее, чем при "дельта-вирусе". К тому же новый штамм, по её словам, быстрее и активнее поражает бронхи и легкие. Заразившийся человек может заражать других уже через сутки, тогда как болезненные симптомы появятся только на 4-5 день заражения. Именно этим эпидемиологи объясняют взрывной рост заболеваемости", - уточняет пресс-служба.При этом члены оперативного штаба отметили, что принятые в последнее время в крае антиковидные меры дали свой результат. Анализ обстановки за прошедший месяц показывает, что удалось в 2 раза сократить коечный фонд ковидных госпиталей, снизилось число больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии."Обсуждали и исполнение мер профилактики коронавирусной инфекции. Было отмечено, что в последнее время фиксируется много нарушений антиковидного указа, поэтому правоохранительным органам поручено усилить меры контроля за исполнением требований данного указа. Речь идет о соблюдении масочного режима и проверки QR-кодов. Это особенно важно, учитывая особенности распространения ожидаемого штамма "омикрон", - уточняется в сообщении.
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алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), виктор томенко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
08:41 14.01.2022 (обновлено: 09:42 14.01.2022)
 
Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с COVID-19 из-за "омикрона"

Глава Алтайского края Томенко: регион готовится к ухудшению ситуации с коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии
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БАРНАУЛ, 14 янв - РИА Новости. Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с коронавирусом из-за распространения нового штамма "омикрон", в регионе усиливают контроль за соблюдением антиковидного указа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Глава региона (Виктор Томенко на оперштабе - ред.) отметил, что ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с распространением нового штамма "омикрон", поэтому система здравоохранения Алтайского края должна быть подготовлена к серьёзному росту числа заболевших", - говорится в сообщении. При этом в пресс-службе уточнили, что ни одного заразившегося "омикроном" в регионе ещё не регистрировали.
Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов, в первую очередь новой инфекции будут подвержены непривитые люди. Вторая группа риска – пожилые. Третья – люди всех возрастов, имеющие сопутствующие заболевания.
"По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко, заражение "омикроном" происходит в разы быстрее, чем при "дельта-вирусе". К тому же новый штамм, по её словам, быстрее и активнее поражает бронхи и легкие. Заразившийся человек может заражать других уже через сутки, тогда как болезненные симптомы появятся только на 4-5 день заражения. Именно этим эпидемиологи объясняют взрывной рост заболеваемости", - уточняет пресс-служба.
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При этом члены оперативного штаба отметили, что принятые в последнее время в крае антиковидные меры дали свой результат. Анализ обстановки за прошедший месяц показывает, что удалось в 2 раза сократить коечный фонд ковидных госпиталей, снизилось число больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
"Обсуждали и исполнение мер профилактики коронавирусной инфекции. Было отмечено, что в последнее время фиксируется много нарушений антиковидного указа, поэтому правоохранительным органам поручено усилить меры контроля за исполнением требований данного указа. Речь идет о соблюдении масочного режима и проверки QR-кодов. Это особенно важно, учитывая особенности распространения ожидаемого штамма "омикрон", - уточняется в сообщении.
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Распространение коронавирусаАлтайский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Виктор ТоменкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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