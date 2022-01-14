08:41 14.01.2022 (обновлено: 09:42 14.01.2022)
Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с COVID-19 из-за "омикрона"
Глава Алтайского края Томенко: регион готовится к ухудшению ситуации с коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии
БАРНАУЛ, 14 янв - РИА Новости. Алтайский край готовится к ухудшению ситуации с коронавирусом из-за распространения нового штамма "омикрон", в регионе усиливают контроль за соблюдением антиковидного указа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Глава региона (Виктор Томенко на оперштабе - ред.) отметил, что ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с распространением нового штамма "омикрон", поэтому система здравоохранения Алтайского края должна быть подготовлена к серьёзному росту числа заболевших", - говорится в сообщении. При этом в пресс-службе уточнили, что ни одного заразившегося "омикроном" в регионе ещё не регистрировали.
Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов, в первую очередь новой инфекции будут подвержены непривитые люди. Вторая группа риска – пожилые. Третья – люди всех возрастов, имеющие сопутствующие заболевания.
"По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко, заражение "омикроном" происходит в разы быстрее, чем при "дельта-вирусе". К тому же новый штамм, по её словам, быстрее и активнее поражает бронхи и легкие. Заразившийся человек может заражать других уже через сутки, тогда как болезненные симптомы появятся только на 4-5 день заражения. Именно этим эпидемиологи объясняют взрывной рост заболеваемости", - уточняет пресс-служба.
При этом члены оперативного штаба отметили, что принятые в последнее время в крае антиковидные меры дали свой результат. Анализ обстановки за прошедший месяц показывает, что удалось в 2 раза сократить коечный фонд ковидных госпиталей, снизилось число больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
"Обсуждали и исполнение мер профилактики коронавирусной инфекции. Было отмечено, что в последнее время фиксируется много нарушений антиковидного указа, поэтому правоохранительным органам поручено усилить меры контроля за исполнением требований данного указа. Речь идет о соблюдении масочного режима и проверки QR-кодов. Это особенно важно, учитывая особенности распространения ожидаемого штамма "омикрон", - уточняется в сообщении.