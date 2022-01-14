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В полиции Алма-Аты рассказали о следствии по делу о беспорядках

В полиции Алма-Аты рассказали о следствии по делу о беспорядках - РИА Новости, 14.01.2022

В полиции Алма-Аты рассказали о следствии по делу о беспорядках

МВД Казахстана располагает предположениями о личностях террористов, участвовавших в беспорядках в Алма-Ате, но разглашать эти сведения запрещено до окончания... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:04

2022-01-14T12:04

2022-01-14T12:04

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

мвд казахстана

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АЛМА-АТА, 14 янв – РИА Новости. МВД Казахстана располагает предположениями о личностях террористов, участвовавших в беспорядках в Алма-Ате, но разглашать эти сведения запрещено до окончания расследования, сообщила журналистам официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек."Сейчас говорить о личностях террористов очень рано, межведомственная следственно-оперативная группа, которую возглавляет генеральная прокуратура, она найдет ответы на все эти вопросы… По тактике боя было видно, что действовала хорошо организованная сплоченная группа. Предположения есть конечно, но у нас есть уголовно-процессуальный кодекс, который запрещает разглашать данные досудебного расследования до окончания производства", - сказала Азирбек.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766935725.html

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в мире, казахстан, алма-ата, мвд казахстана