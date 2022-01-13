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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/zaderzhannye-1767591397.html
Число задержанных в Шымкенте превысило 3,5 тысячи человек
Число задержанных в Шымкенте превысило 3,5 тысячи человек - РИА Новости, 13.01.2022
Число задержанных в Шымкенте превысило 3,5 тысячи человек
Число задержанных в казахстанском городе Шымкент в связи с беспорядками увеличилось до более чем 3,5 тысяч, сообщает региональный телеканал Otyrar.kz со ссылкой РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T05:25
2022-01-13T05:31
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
шымкент
оон
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жанаозен
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Число задержанных в казахстанском городе Шымкент в связи с беспорядками увеличилось до более чем 3,5 тысяч, сообщает региональный телеканал Otyrar.kz со ссылкой на начальника комендатуры города Ералы Жумаханбетова.Ранее местные власти сообщали о задержании 2,7 тысячи человек, а также отмечали, что в ходе беспорядков в городе ранения получили 45 полицейских.Телеканал отмечает, что, несмотря на стабилизацию ситуации в Шымкенте, на блокпостах на въезде и выезде из города ведется круглосуточное дежурство, охрана стратегически важных объектов города усилена.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, казахстан, шымкент, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, ералы жумаханбетов
05:25 13.01.2022 (обновлено: 05:31 13.01.2022)
 
Число задержанных в Шымкенте превысило 3,5 тысячи человек

Otyrar.kz: число задержанных в Шымкенте из-за беспорядков превысило 3,5 тысячи человек

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкЗадержание человека сотрудниками полиции в Алма-Ате
Задержание человека сотрудниками полиции в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Задержание человека сотрудниками полиции в Алма-Ате. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Число задержанных в казахстанском городе Шымкент в связи с беспорядками увеличилось до более чем 3,5 тысяч, сообщает региональный телеканал Otyrar.kz со ссылкой на начальника комендатуры города Ералы Жумаханбетова.
Ранее местные власти сообщали о задержании 2,7 тысячи человек, а также отмечали, что в ходе беспорядков в городе ранения получили 45 полицейских.

"Ситуация в городе Шымкент стабильная. С момента беспорядков в полицию доставлено 3 тысячи 520 граждан. На сегодня 366 граждан привлечены к административной ответственности. В отношении 271 из них приняты решения об аресте, 40 оштрафованы и 55 выданы предупреждения", — заявил Жумаханбетов.

Телеканал отмечает, что, несмотря на стабилизацию ситуации в Шымкенте, на блокпостах на въезде и выезде из города ведется круглосуточное дежурство, охрана стратегически важных объектов города усилена.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
03:49Беспорядки в Казахстане
Токаев: при беспорядках в Алма-Ате пострадали около тысячи полицейских
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанШымкентООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевЕралы Жумаханбетов
 
 
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