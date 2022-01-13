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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/zaderzhaniya-1767593975.html
В Алма-Ате за сутки задержали почти две тысячи участников незаконных акций
В Алма-Ате за сутки задержали почти две тысячи участников незаконных акций - РИА Новости, 13.01.2022
В Алма-Ате за сутки задержали почти две тысячи участников незаконных акций
Сотрудники правоохранительных органов за 12 января задержали в городе более 1,9 тысячи участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщил... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T07:22
2022-01-13T07:22
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов за 12 января задержали в городе более 1,9 тысячи участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщил информационный центр комендатуры города.В ходе продолжающейся антитеррористической операции зачищены жилой массив Бостандыкского и Турксибского районов.За прошедшие сутки на пульт "102" поступило 961 сообщение, а в call-centre комендатуры — 215 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования."Все сообщения отработаны", — говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220113/ugroza-1767593105.html
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
07:22 13.01.2022
 
В Алма-Ате за сутки задержали почти две тысячи участников незаконных акций

В Алма-Ате за сутки задержали более 1,9 тысяч участников незаконных акций и мародерств

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов за 12 января задержали в городе более 1,9 тысячи участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщил информационный центр комендатуры города.

"Всего задержано 1 тысяча 925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 тысяча 486 боеприпасов", — говорится в ежедневной оперативной сводке комендатуры.

В ходе продолжающейся антитеррористической операции зачищены жилой массив Бостандыкского и Турксибского районов.
За прошедшие сутки на пульт "102" поступило 961 сообщение, а в call-centre комендатуры — 215 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования.
"Все сообщения отработаны", — говорится в сообщении.
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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