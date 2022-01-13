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Выплаты россиянам из-за омикрон-штамма пока не нужны, заявил Кудрин

Выплаты россиянам из-за омикрон-штамма пока не нужны, заявил Кудрин - РИА Новости, 13.01.2022

Выплаты россиянам из-за омикрон-штамма пока не нужны, заявил Кудрин

Говорить о последствиях распространения штамма коронавируса "омикрон" для экономики РФ или о каких-то массовых выплатах населению в связи с этим пока рано,... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:20

2022-01-13T14:20

2022-01-13T14:52

россия

распространение коронавируса

экономика

алексей кудрин

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Говорить о последствиях распространения штамма коронавируса "омикрон" для экономики РФ или о каких-то массовых выплатах населению в связи с этим пока рано, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Пока, я думаю, рано говорить о том, что новая волна "омикрона" серьезно изменит тенденции в экономике", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума."Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть", - добавил он.

https://ria.ru/20220111/kartochki-1767256737.html

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