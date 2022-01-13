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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/vyplaty-1767666835.html
Выплаты россиянам из-за омикрон-штамма пока не нужны, заявил Кудрин
Выплаты россиянам из-за омикрон-штамма пока не нужны, заявил Кудрин - РИА Новости, 13.01.2022
Выплаты россиянам из-за омикрон-штамма пока не нужны, заявил Кудрин
Говорить о последствиях распространения штамма коронавируса "омикрон" для экономики РФ или о каких-то массовых выплатах населению в связи с этим пока рано,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:20
2022-01-13T14:52
россия
распространение коронавируса
экономика
алексей кудрин
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Говорить о последствиях распространения штамма коронавируса "омикрон" для экономики РФ или о каких-то массовых выплатах населению в связи с этим пока рано, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Пока, я думаю, рано говорить о том, что новая волна "омикрона" серьезно изменит тенденции в экономике", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума."Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть", - добавил он.
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россия, экономика, алексей кудрин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
14:20 13.01.2022 (обновлено: 14:52 13.01.2022)
 
Выплаты россиянам из-за омикрон-штамма пока не нужны, заявил Кудрин

Кудрин: выплаты россиянам из-за ухудшения эпидситуации с омикрон-штаммом пока не нужны

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Говорить о последствиях распространения штамма коронавируса "омикрон" для экономики РФ или о каких-то массовых выплатах населению в связи с этим пока рано, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Пока, я думаю, рано говорить о том, что новая волна "омикрона" серьезно изменит тенденции в экономике", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
"Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть", - добавил он.
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Распространение коронавирусаРоссияЭкономикаАлексей КудринКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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