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Выплаты россиянам из-за омикрон-штамма пока не нужны, заявил Кудрин
Выплаты россиянам из-за омикрон-штамма пока не нужны, заявил Кудрин - РИА Новости, 13.01.2022
Выплаты россиянам из-за омикрон-штамма пока не нужны, заявил Кудрин
Говорить о последствиях распространения штамма коронавируса "омикрон" для экономики РФ или о каких-то массовых выплатах населению в связи с этим пока рано,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:20
2022-01-13T14:20
2022-01-13T14:52
россия
распространение коронавируса
экономика
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Говорить о последствиях распространения штамма коронавируса "омикрон" для экономики РФ или о каких-то массовых выплатах населению в связи с этим пока рано, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Пока, я думаю, рано говорить о том, что новая волна "омикрона" серьезно изменит тенденции в экономике", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума."Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть", - добавил он.
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россия, экономика, алексей кудрин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
14:20 13.01.2022 (обновлено: 14:52 13.01.2022)
Выплаты россиянам из-за омикрон-штамма пока не нужны, заявил Кудрин
Кудрин: выплаты россиянам из-за ухудшения эпидситуации с омикрон-штаммом пока не нужны